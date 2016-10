Jo kymmenen minuutin liikunta ehkäisisi lapsen lihomista – tutkija suosittelee hiekkalaatikkoleikkejä ja puissa kiipeilyä

Kymmenen minuuttia lisää reipasta liikuntaa päivässä riittää lisäämään 6–8-vuotiaiden lasten kestävyyskuntoa ja vähentämään heidän rasvakudoksensa määrää, kertoo Itä-Suomen yliopiston ja Cambridgen yliopiston tekemä tutkimus, jonka tulokset julkaistiin arvostetussa Sports Medicine -lehdessä.

Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisen fysiologian professori Timo Lakka haluaakin korostaa lasten tavallisten pihaleikkien merkitystä lasten lihomisen ehkäisyssä.

”Vanhempien ei pitäisi järjestää lapselle liikaa ohjelmaa ja rakentaa niin tiukkaa aikataulua, että ulkoilulle kavereiden kanssa ei jää riittävästi aikaa. Ohjattu liikunta on toki hyvä asia, mutta sitäkään ei ole syytä olla liikaa, jotta se ei rajoittaisi lapsen omatoimista leikkiä”, hän toteaa.

Leikissä liikunta on mukana luonnostaan, mikä on Lakan mukaan arvokasta lapsen motoriikan ja muun kehityksen kannalta.

Lasten ylipaino on kasvava kansanterveydellinen ongelma, jonka seurauksia on Lakan mukaan aliarvioitu.

”Alakoululaisista selvästi lihavia on vain muutama prosentti, mutta ylipainoa on jo 15–20 prosentilla”, Lakka sanoo. Hänen johtamansa Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus on aiemmin osoittanut, että lasten lisääntynyt kehon rasvapitoisuus on yhteydessä sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin sekä lievään elimistön tulehdustilaan, maksan rasvoittumiseen ja valtimoiden seinämien jäykkyyteen. Ne voivat aikuisiässä johtaa kakkostyypin diabetekseen ja verenkiertoelinsairauksiin.

Nyt julkaistun tutkimuksen kohteena oli 410 kuopiolaista lasta, jotka ryhmiteltiin sen mukaan, miten paljon he liikkuivat päivittäin.

Verratessaan lapsia toisiinsa, tutkijat havaitsivat, että jo kevyt liikunta alkoi pienentää heidän rasvaprosenttiaan. Tulokset viittaavat Lakan mukaan siihen, että jo hiekkalaatikolla leikkiminen ja pihalla kävely voivat pienentää lasten rasvaprosenttia.

Kohtuullisen kuormittavaa liikuntaa on Lakan mukaan esimerkiksi metsässä kävely ja leikkiminen. Rasittavassa liikunnassa on mukana esimerkiksi juoksuspurtteja, puissa kiipeilyä tai kantamista, kuten lumilinnan teossa talvisin.

Tutkimus osoitti, että mitä enemmän lapset käyttivät aikaa liikuntaan, sitä pienempi heidän koko kehonsa ja keskivartalonsa rasvan määrä oli. Yhteys oli sitä voimakkaampi, mitä kuormittavampaa liikunta oli. Jo 10 minuuttia rasittavaa liikuntaa päivittäin harrastavilla lapsilla oli koko kehossa ja keskivartalossa 26–30 prosenttia vähemmän rasvakudosta kuin lapsilla, jotka eivät harrastaneet rasittavaa liikuntaa.

Tutkimusaineistosta voitiin laskea, että kymmenen fyysisesti passiivisen minuutin vaihtaminen vastaavaan määrään rasittavaa liikuntaa pienentäisi koko kehon ja keskivartalon rasvakudoksen määrää 13 prosenttia. Myös kevyt tai kohtuullisesti kuormittava liikunta fyysisen passiivisuuden sijaan näyttäisi vähentävän rasvakudoksen määrää, vaikkei yhtä paljon kuin rasittava liikunta.

Kymmenen minuutin fyysisen passiivisuuden vaihtaminen kohtuullisesti kuormittavaan tai rasittavaan liikuntaan parantaisi myös kestävyyskuntoa.