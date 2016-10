Liisan silmissä sumeni, kun hän kuuli aikuisena olevansa adoptoitu – sitten hän löysi biologisen äitinsä kauppahallin rappusilta

”Imetitkö minua, kun olin vauva”, Liisa Isotalo kysyi nuorena tyttönä äidiltään.

”Tästä asiasta meillä ei puhuta”, sanoi äiti ja sulki suunsa.

Isotalo ymmärsi, että perheessä oli salaisuus, jota varjeltiin tarkasti.

Liisa Isotalo on ohjaaja ja helsinkiläisen Osiris-teatterin johtaja. Hän syntyi Suomen olympiavuonna 1952 ja asui lapsuutensa yhdessä Helsingin Käpylään rakennetuista olympiataloista isän, äidin ja kaksi ja puoli vuotta vanhemman veljen kanssa.

Olympiakylässä vilisi lapsia. Veli oli vaalea, rauhallinen ja pohdiskeleva ja Liisa tumma, temperamenttinen, spontaani ja herkkä. Sellaisiin eroavaisuuksiin ei kukaan kiinnittänyt huomiota.

Aina välillä Isotalo sai kuitenkin vihjeitä salaisuudesta, rivien välistä ja vahingossa. 14-vuotiaana hän virkkasi joulun alla pipoa olohuoneessa. Täti paukautti vahingossa kysymyksen: ”Minkä ikäisenä Liisa tuli teille?”

Huoneeseen laskeutui jäätävä hiljaisuus.

”Painoin pääni virkkuukoukkuun ja tiesin, että en voi nostaa katsettani. Pääni yläpuolella käytiin katseilla sanatonta viestien vaihtoa, jonka sisältö oli, että tästä asiasta ei puhuta.”

Salaisuus paljastui, kun Liisa opiskeli Teatterikoulussa Helsingissä 1970-luvulla. 21-vuotiaana hän haki virkatodistuksen passia varten.

”Virkatodistuksessa luki Liisa Marjatta Isotalo, entinen Merja Sylvia Lähteenmäki. Tieto oli tallennettu isoon kirjaan, jossa selvennettiin, että nimi oli muutettu Uudenmaan lääninhallituksen päätöksellä.”

Lapsuuden salaisuutta varjostaneet palaset loksahtivat kohdalleen, mutta Liisan silmissä sumeni.

Hän oli adoptiolapsi, joka oli siirretty biologiselta äidiltään adoptiokotiin neljän ja puolen kuukauden ikäisenä.

1950-luvulla adoptioista ei kerrottu Isotalolle. Se oli myös viranomaisten suositus.

Liisa Isotalon kohtalo ei ole niin harvinainen kuin äkkiseltään voisi kuvitella. Adoptiotaustan salaaminen oli yleistä Suomessa sotien jälkeen ja 1950-luvulla, kertoo Pelastakaa lapset ry:n Etelä-Suomen aluetoimiston aluejohtaja Kristiina Mattinen. Tuolloin adoptioita tehtiin Suomessa paljon, jopa tuhat vuodessa.

Yhdistyksen neuvontaan ottaa edelleen yhteyttä tuolloin syntyneitä adoptiolapsia, jotka haluavat keskustella adoptiomenneisyydestään.

”He haluavat täydentää elämäntarinaansa, josta kokevat puuttuvan palasia.”

Näiden sukupolvien traumaattiset kokemukset ovat olleet taustalla, kun adoptiosta kertomista on kehitetty avoimemmaksi. 1950-luvulla adoptiolapsen oikeuksia ei suojeltu adoptiolailla. Nykyään adoptoidulla on lain mukaan oikeus saada tietoa biologisesta taustastaan.

Liisa Isotalolle tiedon saaminen parikymppisenä oli šokki.

”Lähdin virastosta näkemättä mitään, mitä ympärillä tapahtui. Olin pudonnut tyhjään kohtaan. En ollut surullinen enkä helpottunut, ei ollut mitään tunteita, mutta kyyneleet valuivat silmistäni, kun harhailin kaupungilla.”

Jossain vaiheessa päivää Isotalo käveli lennätinlaitokselle, koska siellä oli puhelin. Hän halusi soittaa jollekin ja kertoa suuret uutiset. Samalla hän pohti, ettei voisi soittaa kenellekään, koska puhelusta tulisi absurdi.

”Hei, täällä on Liisa, ei mulla ole mitään asiaa, mutta minä en ole minä, enkä tiedä kuka olen – sellaisessa puhelussa ei olisi ollut järkeä.”

Lopulta veli sai kuulla salaisuuden ensimmäisenä.

Kun adoptiotausta paljastui, Isotalon elämässä alkoi uusi vaihe. Hän tiesi, että biologinen äiti oli synnyttänyt myös kaksi häntä vanhempaa veljeä ja kaksi nuorempaa sisarta. Kadulla kulkiessaan Isotalo tutki vastaantulevien piirteitä: voisiko tuo olla biologinen äiti, isä, sisko tai veli?

Kirkonkirjojen, sosiaaliviraston ja poliisin avulla Isotalo selvitti, että biologinen äiti oli alkoholisoitunut ja vietti irtolaiselämää. 1970-luvulla irtolaiset kokoontuivat usein Helsingin rautatieasemalle lämmittelemään.

Jukka Gröndahl / HS

Isotalo otti tavakseen kulkea aseman läpi. Hän etsi naista, joka olisi hänen näköisensä: tummatukkainen, suoranenäinen ja ruskeasilmäinen.

Talvella runsas vuosi adoptiosalaisuuden paljastumisen jälkeen tärppäsi.

”Näin naisen, joka söi asemalla jäätelöä. Hänellä oli yllään kamelinkarvaulsteri kuten minullakin ja hän näytti siistiltä, ei miltään juopolta räyhääjältä.”

Ystävä vahvisti, että yhdennäköisyys oli selvä, mutta Isotalo ei uskaltanut lähestyä naista.

Neulan voi kuitenkin löytää heinäsuovasta toisenkin kerran. Seuraavana keväänä Isotalolla oli Teatterikoulun tunteja Hakaniemessä. Ruokatunnilla hän juoksi ostamaan eväitä torilta. Tutun näköinen nainen istui hallin portailla syömässä savukalaa.

”Sydämeni melkein pomppasi rinnasta ulos. Olin opiskellut Teatterikoulussa, kuinka lähestytään ihmistä ja aloitetaan kohtaus, mutta nyt kaikki opit hävisivät päästä.”

Sitten Isotalo päätti, ettei tyydy seuraamaan naista etäältä loppuikäänsä.

”Lähestyin portaita ja kysyin häneltä, onko kala hyvää. Äiti katsoi minua ja sanoi, että ’sinulla onkin ruskeat silmät. Muistin, että ne olivat siniset’.”

Isotalo istui äitinsä viereen hallin rappusille. Naiset itkivät, halasivat, nauroivat ja kertoivat elämäntarinansa.

Myös biologinen äiti oli yrittänyt etsiä lapsiaan.

”Kun keskustelin synnyttäjä-äitini kanssa, tajusin, että koko nuoruuttani oli täyttänyt epämääräinen kaipuu. Nyt kaipuuseen oli vastattu. Tätä äitiä olin kaivannut.”

Synnyttäjä-äidin elämää olivat värittäneet erilaiset miessuhteet. Hän asui asuntoloissa ja lämpimillä säillä metsässä teltassa. Äiti lauloi. Joskus hänen laulujaan kuultiin Helsingin rautatieasemalla.

Tyttären syntymän aikoihin hän työskenteli Helsingin olympialaisten palveluksessa. Isotalo epäilee, että isä saattaa olla ulkomaalainen. Olympiaväkeä tuli Suomeen jo 1951, jolloin Isotalo sai alkunsa.

Etsinnöistä huolimatta Isotalo ei ole löytänyt isäänsä, mutta sisaruksensa hän löysi.

”Ensimmäisen kerran soitin vanhimmalle veljelleni vain kuullakseni hänen ääneensä. Kun veli vastaisi, painoin puhelimen kiinni.”

Nuoremman sisaren kohtaaminen oli hämmentävää.

”Hän istui pöydän toisella puolella ja näin, miten meidän piirteemme muistuttivat toisiaan. Tuntui, kuin olisin katsonut peiliin, mutta katse ei jäänyt peilin pintaan vaan painui sen läpi.”

Nykyään sisarukset pitävät säännöllisesti yhteyttä.

Vain Isotalo adoptoitiin, toiset sisarukset kasvoivat kasvatuskodeissa tai lastenkodeissa. Rikkinäisestä taustasta huolimatta kaikista tuli rehtejä veronmaksajia.

Myös biologiseen äitiinsä Isotalo piti yhteyttä tämän kuolemaan saakka.

Adoptioperheessä Isotalon taustasta ei puhuttu koskaan. Hän pystyi kertomaan siitä ulkopuolisille vasta, kun adoptiovanhemmat olivat kuolleet.

”Elämäni olisi varmasti ollut toisenlainen ilman salaisuutta. Minun olisi ollut helpompi hengittää kotona. Nyt sain usein kuulla, että olen nenäkäs, kun esitin ikäviä kysymyksiä. Koti oli hyvä, mutta minut hyväksyttiin siellä adoptiovanhempien antamalla nimellä ja heidän toivomanaan lapsena, ei kokonaisena.”

Jukka Gröndahl / HS

Ei ole olemassa tiettyä ikää, jolloin lapselle voisi kertoa adoptiosta, Isotalo sanoo. Kaiken pitäisi olla avointa alusta saakka. Tieto auttaa adoptoitua ymmärtämään itseään.

”Minulla symbioottisen vaiheen häiriintyminen vauvana vaikutti siihen, että minulla on ollut vahva symbioosin tarve omiin lapsiini ja hieman muihinkin ihmisiin. Kun lapset olivat vielä pieniä, en helpolla jättänyt heitä muiden hoidettavaksi, koska en luottanut hoitajiin.”

Sittemmin Isotalo on ollut mukana apartheidia vastustavassa liikkeessä ja työskennellyt pakolais- ja maahanmuuttajataiteilijoiden kanssa.

”Ehkä toisten kodissa kasvaminen on ohjannut minua pitämään huolta ja tekemään töitä muista kulttuureista tulleiden ihmisten kanssa.”

Adoptiovanhempiaan Liisa ymmärtää 1950-luvun taustaa vasten.

”En usko vanhempieni edes halunneen tietää synnyttäjäni kohtalosta. He suojelivat lapsiaan, itseään ja omaa arvomaailmaansa.”

Lapselle tieto olisi kuitenkin merkinnyt paljon, riippumatta siitä, miten biologinen äiti voi.

”Keneltäkään ei kysytä syntyessä, hyväksytkö vanhempasi. Luulen, että tieto siitä, mistä on tullut, on jokaiselle tärkeä, ilman arvottamista.”

Lapsi haluaa tietää juuristaan

Siihen, kuinka perheen pitäisi kertoa lapselle adoptiosta, on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta, sanoo Pelastakaa lapset ry:n Kristiina Mattinen. Siihen vaikuttavat kodin ilmapiiri, lapsen ikä ja halukkuus tietää taustastaan.

”Vanhemmat luovat ilmapiirin. Jos lapsettomuuden käsittely on vanhemmilla kesken, heidän voi olla vaikea puhua lapselle asiasta.”

Adoptioneuvonnassa lapsettomuutta käsitellään ennen vanhemmaksi ryhtymistä. Jos vanhemmat eivät voi saada biologista lasta, on tärkeää, että he tekevät surutyön ja hyväksyvät asian. Sen jälkeen he ovat valmiita rakastamaan adoptiolasta ja kertomaan lapselle tämän taustasta.

Lapset haluavat luonnostaan tietää biologisista vanhemmistaan.

”Pieni lapsi voi kysyä adoptioäidiltä, millainen olin masussasi. Silloin lapselle voi kertoa, että hänellä on toinenkin äiti. Monet adoptiovanhemmat nimittävät biologista äitiä masuäidiksi.”

Mattila neuvoo puhumaan lapselle adoptiotaustasta aina arvostavaan sävyyn. Suurimpia virheitä olisi kertoa lapselle adoptiosta negatiivisesti tai vaieta adoptiotaustasta kokonaan.

Lapsi voi menettää luottamuksensa kasvattajiin, jos lähipiirissä muut tietävät hänen taustastaan, mutta häneltä se on salattu.

Leikki-ikäiselle adoptiosta voi kertoa esimerkiksi lukemalla aiheeseen liittyviä kirjoja tai katsomalla elokuvia. Jos lapsi on taitava piirtäjä tai laulaa hyvin, adoptiovanhempi voi sanoa, että tuon hienon ominaisuuden olet ehkä perinyt biologisilta vanhemmiltasi.

”Saman tarinan voi kertoa monella tavalla, arvostaen tai mustamaalaten. Adoptiosta pitäisi kertoa ainoastaan positiivisesti.”

Joskus lapsi ei halua puhua taustastaan. Silloin lasta ei saa pakottaa siihen. Asian voi ottaa puheeksi myöhemmin.