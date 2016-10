Lääkäri: Vauvan itkuisuus leimataan liian usein koliikiksi, vaikka oikea syy olisi selvitettävissä – ”Huutoa ei tarvitse kestää, sillä apua on saatavissa”

Vauva huutaa.

Yöstä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen.

Vanhemmat valvovat, alkavat väsyneenä jopa nähdä näkyjä, kuulla harhoja ja kadehtia kuolleita.

Pitääkö lapsen huuto ja itku vain kestää?

”Ei pidä”, lastentautien erikoislääkäri Tiina Tuomela vastaa.

”Aina sanotaan, että vauvat nyt huutavat, mutta kipuitku on eri asia kuin tavallinen itku.”

Yleensä puhutaan koliikista, kun vauva itkee monta tuntia vuorokaudessa, monta kertaa viikossa ja monen viikon ajan. Koliikille ei ole löydetty syytä eikä hoitokeinoa, joten vain aika on auttanut. Jossain vaiheessa huuto ja itku loppuvat, perhettä lohdutetaan. Tähän ei kannata tyytyä.

”Koliikkia ei voida todentaa millään tavalla. Itse vältän koliikki-sanaa, sillä se on liian helppo tapa selittää kaikki itkut. Pitäisi aina paneutua vauvan tilanteeseen”, Tuomela sanoo.

”Koliikki on poissulkeva diagnoosi: jos muuta syytä ei löydy, se on sitten koliikkia. Koliikkia pidetään vauvan jonkinlaisena suoliston ja hermoratojen epäkypsyytenä, minkä takia vauva kokee voimakkaita kipuja.”

Monesti vauva huutaa koska hänellä on refluksitauti tai ruoka-aineallergia.

”Noin puolella koliikkilapsista on maitoallergia. Huutoa ei tarvitse kestää, sillä allergioihin ja refluksiin on hoitonsa. Apua on saatavissa.”

Refluksissa vatsan hapan sisältö virtaa takaisin kurkkuun, nieluun ja suuhun asti. Refluksi johtuu ruokatorven alasulkijan aukeamisesta väärään aikaan tai liian usein. Ruoka-aineallergia voi laukaista sen.

”Refluksi voi olla rakenteellinen (liian löysä alasulkija) tai ruoka-aineallergiasta johtuva. Oikea ruokavalio auttaa, jos refluksi johtuu allergiasta, ja lääkehoito auttaa, jos kyse on rakenteellisesta refluksista. Jo yli kaksikuukautiselle voi aloittaa lääkehoitokokeilun.”

Noin 5–10 prosenttia lapsista kärsii refluksitaudista. Vauvat oireilevat muun muassa oksentamalla tai pulauttelemalla, mutta monet refluksikot eivät pulauttele lainkaan.

Refluksioireita voi helpottaa kotikonstein, kuten nostamalla sängyn päätyä tai pitämällä vähintään kahden tunnin syöttövälin.

Tuomelan mukaan maitoallergiasta kärsii 2–4 prosenttia vauvoista, samoin vilja-allergiasta.

Ruoka-aineallergian oireita ovat iho-oireet, vatsakivut, ripuli, ummetus ja ilmavaivat. Tuomela muistuttaa, että hyväihoisella vauvallakin voi olla ruoka-aineallergia. ”Silloin oireet ovat suolisto-oireita.”

Jos vanhemmat epäilevät maitoallergiaa, kannattaa kokeilla maidotonta ja munatonta dieettiä. ”Muistutan, että silloin ruokavaliosta täytyy jättää yleensä myös soija pois, koska vauvan elimistö luulee soijaa lehmänmaidoksi.”

Kotikonsteista huolimatta Tuomela suosittelee, että kipuaan jatkuvasti itkevä vauva viedään nopeasti lääkäriin.

”Hyvä lääkäri tarvitaan ja tueksi hyvä ravintoterapeutti, jos jätetään ruokavaliosta pois perusruoka-aineita, kuten maito ja kotimaiset viljat. Ravintoterapeutti auttaa korvaamaan pois jäävät tuotteet järkevästi”, Tuomela sanoo

”Valitettavasti kaikki lääkärit eivät ole niin paneutuneita näihin asioihin. Ei ole helppo löytää hyvää lääkäriä.”

Joskus yöllä itkevä lapsi vain nukkuu huonosti.

”Kyllä, mutta ensin täytyy aina sulkea pois elimelliset syyt, ennen kuin aloitetaan unikoulu. Jos lapsella on kipuja, ei ole järkevää huudattaa häntä turhaan.”

Tuomelan mukaan joka toisella vauvalla on joskus univaikeuksia. Hänestä asiaa on vähätelty.

”Ei pitäisi vähätellä niiden vanhempien kokemuksia, joilla on kipeä vauva. Jo se voi vähentää tuskaa, jos vanhempien huoliin tartutaan. Se on vanhemmille niin vahva kokemus, jota vielä pahentaa se, ettei heitä ole kuunneltu tai otettu vakavasti. Kun on joku asiantuntija, jolle vuodattaa tuskaansa, tulee tunne, että nyt tätä asiaa käsitellään ja hoidetaan”, Tuomela sanoo.

”Kyseessä on myös iso lastensuojelullinen ongelma. Itkuinen vauva ja väsyneet vanhemmat: siinä on hiuksenhieno ero, että pinna ei kestäkään. On ymmärrettävää, että vanhemmat huutavat ainakin mielessään, että HILJAA. He voivat lohduttautua: eivät ne kurjat ajatukset vahingoita vauvaa.”