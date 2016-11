Vaivaako huono ryhti? Näin parannat ryhtiä kuntosalitreenillä ja toimistossa

Tällainen on ihanteellinen hyväryhtinen istuma-asento:

Paino on istuinkyhmyillä. Selkä asettuu luonnolliselle notkoasennolle, jolloin selkälihakset ja vatsalihakset ovat aktiivisina. Yläselkä on rinta rottingilla, ja hartiat sekä olkapäät solahtavat omille paikoilleen. Pää on pystyssä, leuka vähän sisään vedettynä. Asento on luotisuora – korva, olkapää ja lonkka asettuvat jotakuinkin samaan linjaan.

Näin siis oppikirjassa. Todellisuudessa monen toimistotyöläisen arkitodellisuus on kuitenkin tätä: päivä menee konttorilla samassa asennossa, pää kurottuneena kohti tietokoneen näyttöä, hartiat lysähtäneinä kasaan. Bussimatka töistä kuluu katse lukittuna kännykkään, ja ilta vielä kännykkää tai tablettia tuijottaessa kotisohvalla.

Seurauksena voi olla huono ryhti. Niska- ja selkäkivuista kärsivät yhä nuoremmat. Pään kurottelu eteenpäin ja alaspäin kuormittaa selkärankaa helposti yli 20 kiloa.

Huonoa ryhtiä voi kuitenkin treenata paremmaksi. Mutta jos kuntoilun aloittaa väärässä asennossa, ongelmat saattavat jopa pahentua.

”Jos lähdet treenaamaan kännykänkatsomisryhdissä, huono vaikutus voi olla aika suuri. Pystyt rikkomaan paikkasi helposti”, sanoo fysioterapeutti Iida Aulas. ”Olkapään kiertäjäkalvosimessa tulee helposti monenlaisia jänneongelmia. Jos on huonossa asennossa ja pistää vielä painoa tankoon, pahimpia rajuja esimerkkejä ovat niskan välilevyärsytykset tai jopa välilevyn pullistumat.”

Vaikka lisäongelmia ei tulisikaan, huono ryhtiasento voi viedä treeniltä tehoa.

Jos ryhti on lysähtänyt huonoksi, Aulas suosittelee treenimuodoksi kuntosalia. ”Jos haluaa ryhtilihasten kannalta oikeasti vaikutusta, pitäisi lähteä voimaharjoitteluun, jotta vahvat lihakset jaksavat kannatella ryhtiä pidempään”, Selkäcenterissä työskentelevä Aulas sanoo.

Fysioterapeutti neuvoo kuitenkin pitämään mielessä kaksi asiaa. Ensinnäkin pitää olla tarpeeksi liikkuvuutta siihen, mitä on tekemässä. Joskus ranka jäykistyy reippaastikin ja yläselkä on aika jäykkä.

Toiseksi voimaharjoittelua ei voi aloittaa nollakunnosta raskailla painoilla. Liikkeelle on lähdettävä vähitellen. Jos repii kahdeksan toiston sarjoja isoilla painoilla, paikat saa takuulla rikki.

Liisa Takala

Aulas suosittaa kolmea ryhtiä vahvistavaa liikettä kuntosalille:

1 Alataljan soutu. Tee kuntosalin alataljalaitteella jalat asetettuna tukiin, kädet edessä kapealla kahvalla.

Nojaa ensin eteen. Nojaa sitten hieman selkää taakse ja lähde vetämään kahvaa vyötärölle kiinni ja lapoja yhteen. Palaa sieltä alkuasentoon.

Liike aktivoi ylä-ja alaselkää sekä vatsaa.

2 Rinnalle työntö. Tee tangolla, laita painoa oman kunnon mukaan.

Ota seistessä lantion levyinen haara-asento ja tangosta hartioiden levyinen oteleveys. Pidä vatsa aktiivisena. Lähde puolikyykyssä liikkeelle ylöspäin. Vartalo on hyvin pystyssä. Nouse ylöspäin niin, että jaloista lähtee koko vartalon räjähtävä liike. Nosta pystysoudun kautta tankoa ensin kyynärpäät edellä. Kun tanko on rinnan korkeudella, kiepsauta kyynärpäät alle ja niiaa samalla puolikyykkyyn takaisin. Kun tanko on leuan alla, matka jatkuu suoraan ylös ja jalat ojentuvat taas. Koko vartalo auttaa, kun tanko on suorilla käsillä ja suoralla vartalolla ylhäällä. Tule alas samalla tavalla, tanko leuan alle polvista joustaen. Kiepsauta kyynärpäät päälle ja sieltä tanko alas.

Liike vahvistaa koko selkää, hartioita ja olkapäitä.

3 Captain’s chair. Tee ”kapteenin tuoliksi” kutsutulla kuntosalitelineellä, jossa paino on käsinojilla, selkä seinässä ja jalat roikkuvat ilmassa.

Lähde nostamaan suoria jalkoja ylös–alas ja pidä selkä kiinni tuessa. Voit myös tehdä liikkeen koukkupolvilla tai niin, että nostat koukussa polvet ylös, ojennat jalat suoriksi ja suorat jalat alas.

Liike vahvistaa vatsalihaksia, sillä ryhdin kannattelu lähtee myös keskivartalosta.

colourbox

Ryhtiin kannattaa silti kiinnittää huomiota myös arjen toimistotyössä. Pahinta ryhdin kannalta ovat pitkät istumajaksot samassa asennossa.

Kolme ryhtivinkkiä toimistotyöhön

1 Tauot. Muista tauottaa työtä tarpeeksi usein. Asentoa pitää vaihtaa vähintään puolen tunnin välein.

2 Vastaliikkeet. Jos työnnät usein leukaa eteenpäin kohti tietokonetta, vastaliike on se, että vedät leukaa sisäänpäin. Jos käytät korkeaa niskatuellista työtuolia, paina pää kiinni niskatukeen ja vedä leukaa sisäänpäin. Takaraivo liukuu ylöspäin ja niska tavallaan pitenee.

Sama niskanpidennysliike toimii silloinkin, jos katsot kännykkää alaspäin. Niskaa voi myös taivuttaa varovasti taaksepäin.

3 Kumaran asennon vastavenytys. Istu selkänojaltaan noin rinnan korkeudelle ulottuvassa tuolissa. Laita kädet tukemaan päätä ja taivuta yläselkä taaksepäin selkänojan yli. Tämä on vastaliike, jos asento on ollut kurottuneena kohti konetta. Käytä tuolia, jossa on jalat. Rullilla liikkuva tuoli ei sovi hyvin liikkeeseen.