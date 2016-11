Lääkäri määräsi ihottumaan voidetta, mutta vaiva johtuikin stressistä – Psykosomaattisia oireita on usein vaikea tunnistaa

Fakta Toiminnallisten häiriöiden taustaa ei tiedetä Toiminnallisia häiriöitä kutsuttiin aikaisemmin psykosomaattisiksi. Ne ovat oireita, joiten aiheuttajaksi ei löydetä sairautta. Jos kärsit epämääräisistä oireista, pysähdy tarkastelemaan elämäsi stressitekijöitä. Mikäli et saa stressiä hallintaan yrityksistä huolimatta, hakeudu lääkäriin. Oireilun taustalla voi joskus olla myös sairaus, jonka mekanismeja ei vielä tunneta. Vaikka oireet alkaisivat stressistä, ne ovat todellisia ja häiritsevät elämää. Keskusteluapu voi auttaa tunnistamaan oireiden taustaa.

Senja Ahonen, 49, huomasi molemmissa säärissään epämääräistä ihottumaa. Punaiset läiskät näyttivät rumilta ja kutisivat. Hametta tai shortseja nolotti käyttää läiskien takia, ja sukkahousut pahensivat kutinaa.

Ahonen työskenteli terveysalalla, joten hän tiesi, että ihottumaa voi hoitaa kortisonivoiteella. Voide ei kuitenkaan tehonnut.

Samoihin aikoihin 1990-luvun lopulla Ahosen esimies oli juuri vaihtunut. Ahosen mielestä pomo kohteli alaisiaan eriarvoisesti. Työilmapiiri ahdisti Ahosta niin paljon, että töihin meno puistatti joka aamu. Hän oli kuitenkin nuori työntekijä ja alistui tilanteeseen.

Ihottuma oli ja pysyi. Kului yli vuosi, kunnes Ahonen lopulta lähti työpaikastaan. Helpotus oli valtava, kun talousasiat loksahtivat kohdalleen niin, että hän vihdoin uskalsi irtisanoutua. Sen jälkeen myös säärien kutina, ärtymys ja punoitus katosivat.

Tarina on tyypillinen kuvaus psykosomaattisesta oireilusta. Oireet, joiden lääketieteellinen syy jää epäselväksi, ovat tavallisia erityisesti naisilla, kertoo neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri Risto Vataja. Psykosomaattisesti oireilevista 80 prosenttia on naisia. Työpaikkakiusaaminen on tavallinen oireilun riskitekijä.

Selvennetään termit. Jos kipuihin tai muihin fyysisiin vaivoihin ei löydy lääketieteellistä selitystä, niitä on perinteisesti kutsuttu psykosomaattisiksi oireiksi. Niitä on siis pidetty psyykkisen kuormituksen aiheuttamina.

Vatajan mukaan on kuitenkin nykyaikaisen ajattelun vastaista jakaa oireistoa psyykkisiin eli henkisiin ja somaattisiin eli fyysisiin, joten oikea termi on ”toiminnallinen häiriö”.

”Alttius toiminnallisille häiriöille on meissä kaikissa. Useimmat kokevat stressin aiheuttamaa unettomuutta tai pahoinvointia ainakin joskus elämässään”, Vataja sanoo.

Oireet voivat olla myös esimerkiksi päänsärkyä, migreenikohtauksia, vatsakipuja tai kramppeja.

Vataja kertoo tutkimuksesta, jonka mukaan kolmannes Englannin yleislääkäreille hakeutuneista potilaista kärsii toiminnallisista häiriöistä. Vastaanotolla psyykkisen kuormituksen huomaaminen voi olla hankalaa.

”Kaikki lääkärit eivät tule ajatelleeksi toiminnallisen häiriön mahdollisuutta.”

Senja Ahonen kävi ihottumansa takia ihotautilääkärillä ja pohti ääneen, voisiko ärhäkkä ihottuma johtua ankeista työoloista.

”Lääkäri katsoi minua ylimielisesti ja sanoi, että jatka vaan sitä kortisonivoiteen käyttöä, että eiköhän se siitä asetu. No, ei asettunut.”

Ahosen oireet loppuivat vasta työpaikan vaihtamisen jälkeen, mutta kymmenen vuoden päästä ihottuma tuli takaisin. Silloinkin työilmapiirissä oli ongelmia.

”Ihottuma oli samanlaista ja samassa kohdassa kuin aiemmin, joten tiesin heti, mistä on kyse. En mennyt enää lääkäriin, vaan vaihdoin työpistettä. Ihottuma alkoi heti parantua ja hävisi puolessa vuodessa kokonaan.”

Toiminnallisten vaivojen diagnosoiminen, potilaalle kertominen ja hoidon suunnitteleminen vaatii lääkäriltä taitoa. Risto Vatajan mukaan lääkäri ei saisi tehdä turhia tutkimuksia vain koska potilas niitä vaatii.

”Tutkimusten mukaan toiminnalliset oireet helpottuvat, jos lääkäri osaa selkeästi perustellen ja rohkaisevalla tavalla kertoa potilaalleen diagnoosista. Silloin potilas helpottuu tiedosta, ettei mitään oikeaa sairautta ehkä olekaan”, Vataja sanoo.

Tutkimustietoa on myös siitä, että aiheettomat tutkimukset vain vahvistavat huolta ja saattavat jättää oireet pysyviksi.

Lääkärin täytyy siis vakuuttaa potilaalle, että ottaa tämän vakavasti. Silti lääkärin pitää pystyä sanomaan rohkeasti, jos vaivoille ei löydy lääketieteellistä selitystä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa oireiden huomataan olevan stressi- tai traumaperäisiä ja hoitoa suunnataan sen mukaisesti, sitä epätodennäköisemmin ne kroonistuvat eli jäävät vaivaamaan pysyvästi.

2000-luvun alussa Maaria Märkälä, 52, kärsi niin pahoista alaselkävaivoista, ettei hän pystynyt istumaan bussissa lainkaan. Kävelyreititkin piti valita sen perusteella, mistä löytyy puistonpenkkejä selän lepuuttamiseen. Penkillä makaaminen helpotti kipua hetkellisesti.

Märkälällä oli paljon velkaa, liikaa töitä ja rakoileva avioliitto. Selkäkivut olivat kestäneet puoli vuotta, kun hän sai käsiinsä kirjan, jossa käsiteltiin toiminnallista oireilua.

”Aloin tuntea lämpöä alaselässäni, kun luin kirjaa. Itkin, pyyhin silmiäni ja jatkoin lukemista”, Märkälä kuvailee.

Kaisa Rautaheimo / HS

Märkälä oivalsi olevansa turhan ankara itselleen. Hän ymmärsi, ettei kaikessa tarvitse onnistua. Kivut alkoivat helpottua saman tien. Kolmen viikon päähän varattu lääkäriaika jäi käyttämättä.

”Aina välillä stressitilanteissa selkä yrittää tulla kipeäksi uudelleen, mutta pystyn nappaamaan itseni kiinni liiasta kuormituksesta.”

Nykyään Märkälä tekee tiettyjä pilatesliikkeitä, kun huomaa selkänsä kipeytyvän. Liikkeet aktivoivat syviä lihaksia, mutta niiden säännöllinen tekeminen myös pakottaa rauhoittamaan päivärytmiä.

Märkälän oireet häviävät harjoitteiden avulla kahdessa viikossa, ja lääkäriin asti hän ei ole vieläkään joutunut menemään.

”Sukuni naisissa on herkkyyttä. Esimerkiksi psykoosit ovat yleisiä. Olen iloinen, että olen välttänyt ne”, Märkälä sanoo.

Herkkyys toiminnalliseen oireiluun saattaa periytyä. Vatajan mukaan tyypillinen oireilija on persoonallisuudeltaan sellainen, joka vaatii paljon itseltään tai muilta. Juuri sellainen Märkälä huomasi olevansa.

Usein ihminen kärsii toiminnallisten häiriöiden yhteydessä masennuksesta tai ahdistuneisuudesta, mutta ne eivät kulje käsi kädessä.

”Noin puolet toiminnallisesti oireilevista kokee myös masennusta tai ahdistuneisuutta, mutta toinen puoli oireilevista ei.”

Jos masennus todetaan, sen hoitaminen auttaa myös toiminnallisen häiriön paranemisessa. Muuten hoito vaatii monimutkaisempaa suunnittelua.

Vataja uskoo, että stressinhallintakeinot vähentävät toiminnallista oireilua. Tutkimustietoakin siitä on.

”Mutta vaikka kuinka joogaisi, tällaisilta ilmiöiltä ei voi tietoisesti suojautua kokonaan.”

Stressin vähentäminen ei välttämättä onnistu, ja vaikka onnistuisikin, oireet eivät välttämättä katoa. Siksi Vataja suosittelee puhumaan lääkärille vaivoistaan aina, jos ne haittaavat arkea.

”Varsinkin kiireiset terveyskeskuslääkärit kiroavat, kun ihmiset tulevat vastaanotolle pikkuvaivan takia. Huolen pois saaminen voi kuitenkin olla iso asia, joten en pidä tällaisia lääkärikäyntejä lainkaan turhina.”

Toinen ääripää ovat ihmiset, jotka ovat huolissaan epämääräisistä kivuistaan, mutta eivät mene lääkäriin. Se on Vatajan mielestä vakavampaa. Jos terveyshuolelle löytyy lääketieteellinen syy, hoitoon pääsy viivästyy vitkutellessa. Vaikka vaiva olisikin alkanut stressistä, se voi odotellessa muuttua krooniseksi.

Psykofyysiseen työskentelyyn erikoistunut psykologi ja psykoterapeutti Minna Martin kertoo, että varhaiset kokemukset vaikuttavat oireiluun.

”Toiminnallinen oireilu esimerkiksi mahakivun muodossa on lapsilla yleistä, mutta moni kasvaa siitä ulos kun oppii ilmaisemaan itseään”, Martin sanoo.

Mikäli lapselle ei opeteta olojen ja tunteiden sanoittamista, itseymmärrys jää vajaaksi.

Tärkeää on myös oppia rauhoittamaan itsensä. Jos tunteiden sanoittamista ja itsensä rauhoittamista ei opi lapsena ja on herkkä ahdistukselle, stressi voi ilmetä kehollisina oireina.

Vaikeimpia toiminnallisia häiriöitä ovat niin sanotut konversio-oireet. Ne näyttäytyvät neurologisina oireina, kuten esimerkiksi epilepsiakohtauksen näköisinä kohtauksina, joiden taustalla ei kuitenkaan ole epilepsiaa. Stressi- tai traumaperäisessä halvauksessa ihminen ei vaikka pysty kävelemään tai käyttämään toista kättään. Oireet tuntuvat ja näyttävät aidoilta, mutta kehosta ei löydy vikaa.

”Aiemmin konversiohäiriöistä puhuttiin hysteriana. Potilaat joutuvat usein väliinputoajiksi esimerkiksi etuus- ja eläkeasioissa, jos diagnoosia ja hoitoyrityksiä ei olla kunnolla tehty ja kuvattu”, Vataja sanoo.

Suomessa ei ole vakiintunutta tapaa hoitaa toiminnallisia häiriöitä, Vataja sanoo.

”Näitä vaivoja on vaikea määritellä. Se tuottaa ongelmia sekä lääkäreille, sairaanhoitopiireille että potilaille.”

Stressiperäisistä selkäkivuista kärsinyt Maaria Märkälä huomasi muiden suhtautuvan vaivoihin kirjavasti. Osa ei pidä toiminnallisia vaivoja todellisina.

Märkälän oma suhtautuminen kipuihin ja sairauksiin muuttui.

”Kerron tarinani mielelläni, mutta välillä joudun jarruttelemaan puheissani. Jos jonkun tutun oireilu näyttää stressiperäiseltä, mietin, voinko vihjata siitä vai en. Jotkut ottavat sellaisen vihjauksen loukkauksena.”

Senja Ahonen puhui ihottumastaan lähimmille työkavereille ja ystäville. Työkaverit, jotka kokivat samaa epäoikeudenmukaisuutta työpaikalla, suhtautuivat empaattisesti oireiluun. Se helpotti vaivan käsittelyä.

”Tiedän nyt oireilevani liialliseen työstressiin ihottumalla. Jos läiskät palaavat vielä, osaan etsiä niille syyn ja toimia sen mukaan.”

Kuinka selvitä kivusta, jolle ei löydy syytä — HSTV:n Arka paikka kello 11

HSTV:n Arka paikka -ohjelmassa Anja Snellmanin vieraana on tänään torstaina Maaria Märkälä, jonka elämää haittasi selittämätön selkäkipu. Arassa paikassa puhutaan tänään monia piinaavista toiminnallisista eli psykosomaattisista oireista, joita lääkäritkään eivät aina tunnista.