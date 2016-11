Tutkimus: Facebook-kaverit pienentävät kuoleman riskiä, mutta vain jos he ovat ystäviä myös tosielämässä

Facebookin käyttö voi pienentää ennenaikaisen kuoleman riskiä samalla tavalla kuin hyvät sosiaaliset suhteet, kertoo Kaliforniassa tehty tutkimus. Facebook on eduksi terveydelle kuitenkin vain silloin, jos sitä käytetään kohtuullisesti. Lisäksi Facebook-kavereiden tulisi tutkimuksen mukaan olla ihmisiä, joiden kanssa ollaan tekemisissä myös somen ulkopuolella elävässä elämässä.

Tutkimuksesta kertoo Medical News Today.

Kalifornialaistutkijat havaitsivat myös sellaisen rauhoittavan tiedon, että Facebookissa kerättyjen tykkäämisten määrällä ei ole mitään yhteyttä ennenaikaiseen kuoleman riskiin.

”Jos ihminen viettää todella paljon aikaa somessa tai jos hänellä ei ole Facebook-kontaktien lisäksi muita ihmissuhteita, sosiaalisella medialla näyttäisi olevan epäedullinen vaikutus käyttäjänsä terveyteen”, sanoo tutkimuksen vetäjä James Fowler.

Hän korostaa, että tämä tutkimus ei vielä osoita, että Facebookin käytöllä ja ihmisen eliniällä olisi syy- eli kausaalisuhde, vaan ainoastaan sen että niillä on korrelaatiosuhde.

Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että perhe, ystävät ja muut sosiaaliset suhteet lisäävät ihmisen henkistä hyvinvointia. Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tänä vuonna brittitutkimuksesta, jonka mukaan yksinäisyys ja eristyneisyys muista ihmisistä lisäävät sydäninfarktin suhteellista riskiä 29 prosentilla. Aivoinfarktin riski oli puolestaan 32 prosenttia suurempi kuin ihmisillä, jotka eivät tunteneet itseään yksinäisiksi tai sosiaalisesti eristyneiksi.

Chicagon yliopiston tutkimuksen mukaan yksinäisyys on kaksi kertaa suurempi riski ennenaikaiselle kuolemalle kuin ylipaino.

Kalifornian ja San Diegon yliopiston tutkijat havaitsivat, että internetin yhteisöpalvelu Facebook voi toimia samaan tapaan kuin elävän elämän sosiaaliset suhteet. Tutkimuksen kohteena oli 12 miljoonaa ihmistä, jotka olivat syntyneet vuosina 1945–1989.

Tulokset julkaistiin Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä.