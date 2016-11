Britanniassa lapsi vammautui, kun lääkäri ei varoittanut synnytyksen riskeistä – pitäisikö synnyttäjille kertoa riskeistä Suomessakin?

Fakta Alatiesynnytyksen ja sektion riskit Britannian hoitosuosituksista vastaava National Institute for Health and Care Excellence vertaa tutkimusten pohjalta toisiinsa alatiesynnytysten ja suunniteltujen sektioiden riskejä seuraavasti: Alatiesynnytys parempi: Nopeampi kotiutuminen Harvemmin verenvuotoon liittyviä kohdunpoistoja Harvemmin sydämenpysähdyksiä Vähemmän tehohoidon tarvetta vauvoille Keisarileikkaus parempi: Vähemmän kipua välilihan ja vatsan alueella niin synnytyksen aikana kuin 3 päivää synnytyksen jälkeen Vähemmän vaginavaurioita Vähemmän synnytyksen jälkeistä kovaa verenvuotoa Harvemmin synnytykseen liittyviä shokkeja Ei eroa (tai ristiriitaisia tuloksia siitä kumpi parempi), muun muassa: Välilihan ja vatsanalueen vointi neljä kuukautta synnytyksen jälkeen Virtsarakon ja kohdunkaulan tila Haavainfektioiden yleisyys Syvien laskimotukosten yleisyys Synnytyskuolemien ja vastasyntyneiden kuolemien määrä Lähde: Nice Lähde: Nice

Keisarileikkauksessa on riskinsä, mutta kaikki alatiesynnytyksetkään eivät suju ongelmitta. Pitäisikö myös alatiesynnytysten riskeistä kertoa odottajille? New Scientist -lehden mukaan tätä pohditaan nyt Britanniassa.

Pohdinta kumpuaa Britannian oikeuden päätöksestä, jonka mukaan lääkärin olisi pitänyt kertoa raskaana olleelle, riskiryhmään kuuluneelle synnyttäjälle alatiesynnytyksen riskeistä. Naisen poika vammautui synnytyksessä pysyvästi.

Synnytysten klinikkaylilääkäri Mika Nuutila Hyksistä ei näe tarvetta siihen, että Suomessa alettaisiin järjestelmällisesti kertoa alatiesynnytyksen riskeistä kaikille odottajille.

”Totta kai vastaan, jos synnyttäjä kysyy minulta, onko alatiesynnytyksessä riskejä. Mutta lähtisinkö aktiivisesti kertomaan äidille, joka onnellisena odottaa vauvaa, että voit muuten revetä, vuotaa verta tai saada infektion? Ei, en ehkä tekisi sitä.”

Nuutila ei halua suoraan kommentoida Britannian tapausta, mutta sanoo yleisellä tasolla, että riskisynnyttäjät ovat asia erikseen.

”Jos äidillä on jokin perussairaus ja äiti odottaa isoa vauvaa, silloin riskitekijät käydään läpi. Usein diabeetikkojen isot vauvat päätetään suunnitellusti keisarileikata.”

Nuutila haluaa korostaa, että pääsääntöisesti niin alatie- kuin sektiosynnytyksetkin menevät hyvin. Kansainvälisissä synnytysvertailuissa Suomi menestyy hyvin niin äitien kuin vauvojenkin osalta.

Täysin riskittömiä synnytykset eivät tietenkään ole. Esimerkiksi vakavampia, 3.–4. asteen repeämiä kuten peräaukon sulkijalihaksen repeämiä sattui Suomessa viime vuonna 1,2 prosentissa alatiesynnytyksiä. Keisarileikkauksissa esimerkiksi haavainfektion riski on HYKS:issä 3–4 prosenttia. Se on vähemmän kuin monissa muissa kirurgisissa operaatioissa.

Kun tietoa alatiesynnytysten riskeistä kerran on, miksi sitä ei silti voisi kertoa odottajille? Nuutilaa huolettaa, mihin se johtaisi.

”Johtaisiko se siihen, että lääkärit antaisivat perusteellisen infon kummankin synnytystavan hyödyistä ja haitoista, ja sitten synnyttäjä itse valitsisi, että minä ottaisin tuon.”

Sitä Nuutila ei kannata. Hän katsoo, että keisarileikkauspäätökseen pitää aina olla hyvä syy. Kätilöillä ja lääkäreillä on synnytyksestä niin paljon perusteellisempaa tietoa kuin keskivertosynnyttäjällä, että päätöstä ei saa jättää yksin potilaan harteille.

”Tänä päivänä liki kaikki synnyttävät sairaalassa. He tulevat sinne varmastikin siksi, että haluavat asiantuntija-apua heiltä, jotka kuitenkin tietävät asiasta vähän enemmän. Vaikka raskaus onkin henkilökohtainen asia, he haluavat synnyttää sairaalassa.”

Millainen tilanne sitten tällä hetkellä Suomessa on. Saako synnyttäjä halutessaan keisarileikkauksen?

”Tähän ei voi vastata kyllä tai ei. Synnyttäjällä on aina jokin syy, miksi hän haluaa keisarileikkauksen. Usein se on synnytyspelko, mikä onkin hyväksyttävä syy keisarileikkaukseen. Mutta kyllä heillekin täytyy kertoa, mitä keisarileikkaus voi merkitä alatiesynnytykseen verrattuna. Suomessa pitää aina olla jokin diagnoosi, että keisarileikkaus tehdään.”

Toisaalta tilanne voi joskus olla joskus toisinpäin. Vaikka sektio olisi muuten hyvä vaihtoehto, synnyttäjä itse joko pelkää sektiota tai haluaisi muista syistä synnyttää nimenomaan alateitse.

”Silloin perustelen synnyttäjälle, että tässä nimenomaisessa tapauksessa sektio olisi turvallisempi äidin ja vauvan kannalta. Kun ottaa esille vauvan edun, monet ymmärtävät asian heti.”

Nuutila muistuttaa, että raskaus ei ole sairaus ja synnytys ei ole sairauden hoitoa. Alatiesynnytys on raskauden luonnollinen päätepiste. Aktiivisemman tiedotuksen kannattajat muistuttavat silti, että luonnollinen ei automaattisesti tarkoita hyvää.

Nuutilan kokemuksen mukaan alatiesynnytys on yleensä paras vaihtoehto.

”Olen vankkumaton alatiesynnytyksen kannattaja. Se on äidin ja vauvan kannalta lähtökohtaisesti paras vaihtoehto. Kulkiessaan synnytyskanavan läpi vauva kypsyy ja adaptoituu kohdun ulkopuoliseen elämään. Keisarileikkaus on sitten hyvä lisä. On hyvä, että meillä on sekin vaihtoehto, jos jokin on hullusti.”

Tausta: Lapsi vammautui pysyvästi, koska lääkäri ei kertonut riskeistä

Britannian korkein oikeus antoi maaliskuussa 2015 päätöksen, jonka mukaan lääkärin on kerrottava raskaana olevalle naiselle tarvittaessa myös alatiesynnytyksen vaaroista. Oikeusjutun nostanut nainen sairasti diabetesta. Hänellä oli myös normaalia pienempi lantio, mutta lääkäri jätti tietoisesti kertomatta naiselle alatiesynnytyksen riskeistä. Lääkärin mukaan riskeistä kertominen olisi kannustanut valitsemaan keisarinleikkauksen, mikä olisi hänen mukaansa ollut ”äidillisten intressien” vastaista. Oikeuden mukaan tällainen arvottaminen ei kuulu lääkärille. Raskaana olevilla on oikeus saada tarpeellista tietoa ja tehdä päätöksensä tiedon ja omien arvojen pohjalta. Potilaan valintoja tulee myös kunnioittaa.

