Sinkki ja C-vitamiini auttavat flunssaan – asiantuntijat kertovat, missä muodossa ne kannattaa ottaa

Syksyn flunssakausi on vauhdissa. Jos haluat lopettaa orastavan flunssan tai lyhentää jo alkaneen räkätaudin kestoa, sinkki ja C-vitamiinivalmisteet kannattaa ottaa tehokäyttöön. Apteekeissa myydään monenlaisia valmisteita, jotka sisältävät sinkkiä, C-vitamiinia tai molempia. Kaikki tuotteet eivät kuitenkaan ole yhtä tehokkaita.

Dosentti Harri Hemilä Helsingin yliopistosta on tutkinut sekä sinkin että C-vitamiinin vaikutuksia. Hän ei ole vakuuttunut siitä, että terveiden ihmisten kannattaisi lisätä kumpaakaan ainetta ruokavalioonsa.

Sen sijaan flunssaisia hän neuvoo tehokuurille ja kiinnittämään huomiota kolmeen asiaan.

1. Tehokas muoto

Sinkki: ”Joissain tuotteissa sinkki on sinkkisitraattina. Sitraatti kuitenkin sitoo sinkin voimakkaasti. Ne ovat täysin älyttömiä valmisteita, koska niistä sinkki ei pääse vapautumaan nielussa. Selkein tutkimusnäyttö on imeskelytableteille, joissa sinkki on sinkkiasetaattina, mutta sinkkiglukonaattikin on toimiva muoto. Oleellista on hidas imeskely niin, että tabletti liukenee suussa pitkään. Sinkkiä myydään myös suihkeena ja uskon niidenkin olevan tehokkaita, mutta niitä ei ole tutkittu”, Hemilä sanoo.

C-vitamiini: ”Monet ajattelevat, että C-vitamiini on parempi saada ruuasta, mutta esimerkiksi appelsiineja joutuisi syömään 18 kiloa saadakseen C-vitamiinia niin paljon, että sillä olisi vaikutusta flunssaan. Vitamiinilisillä ei tietenkään pidä korvata monipuolista ruokavaliota. Tavalliset tabletit ja poretabletit ovat molemmat mielekkäitä flunssan hoidossa.”

Hemilä ei ole vakuuttunut siitä, että C-vitamiinin ja sinkin yhdistäminen samaan tuotteeseen on mielekästä, koska niiden vaikutustavat ovat kovin erilaiset. Markkinoilla on kuitenkin monia yhdistelmätabletteja.

2. Tarpeeksi suuri annos

Sinkki: ”Kolmessa tutkimuksessa 80 milligrammaa sinkkiä päivässä lyhensi flunssan kestoa keskimäärin 3 päivää. Joissakin Suomen markkinoilla olevissa tableteissa sinkkiä on vain 2,5 milligrammaa, joten niitä pitäisi imeskellä päivässä 32 kappaletta. Markkinoille on tänä syksynä tullut myös tabletti, joka sisältää 10 milligrammaa sinkkiä. Niitä tarvitsee imeskellä vain kahdeksan päivässä”, Hemilä kertoo.

Tabletit kannattaa imeskellä pitkin päivää mahdollisimman hitaasti. Hemilän mukaan joidenkin mielestä sinkki-imeskelytabletit maistuvat pahalle, mutta suurin osa tutkimusten potilaista on kokenut maun siedettävänä.

Farmaseutti Pia Nyman ei suosittele 2,5 milligramman tabletteja flunssan hoitoon, koska niitä pitäisi syödä järjettömän paljon.

”Tehokkaan sinkkiannoksen saa aika helposti imeskelytableteista tai suihkeesta, jossa on 10 milligrammaa sinkkiä per suihkaus. Isot määrät saattavat toki aiheuttaa joillekin vatsavaivoja.”

Jotkut ottavat sinkkiä päivittäin esimerkiksi ihon tai limakalvojen kunnossapitoon, mutta flunssaan pienet määrät eivät riitä.

C-vitamiini: ”Tutkimustietoon perustuen neuvon omia flunssapotilaitani syömään C-vitamiinia 6 grammaa päivässä flunssalääkkeeksi. Niitä voi syödä tavallisina tabletteina tai gramman poretabletteja, joita kannattaa siis syödä kuusi. Liiallisesta C-vitamiinista maha voi mennä löysälle, mutta muuta haittaa siitä ei ole”, Hemilä sanoo.

Nyman neuvoo ottamaan C-vitamiinin poretableteista, vaikka flunssaan toimivat määrät ylittävätkin saantisuositukset reippaasti.

”Suositusten ylittäminen ei haittaa, koska flunssaa hoidetaan vain lyhytaikaisesti.”

Nymanin mukaan elimistö käyttää vitamiinin hyödyksi parhaiten, jos tabletteja ottaa pitkin päivää.

3. Aloita käyttö heti, kun oireet ovat alkaneet

”Kun oireet alkavat, tehokuuri kannattaa aloittaa välittömästi. Selkein näyttö flunssan lyhentymisestä tutkimuksissa on tullut silloin, kun lääkitys on aloitettu alle vuorokausi oireiden alkamisen jälkeen”, Hemilä muistuttaa.