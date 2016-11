Hajuvedet ja huuhteluaineet tekevät satojentuhansien arjesta tuskaa – Testaa, oletko herkistynyt tuoksuille

Kun Anna Westerlund lähtee ostoksille, hän kiertää pesuaine- ja kosmetiikkaosastot kaukaa. Niistä tulvivat tuoksut aiheuttavat hänelle päänsärkyä, pahoinvointia ja väsymystä.

Westerlund, 33, kärsii tuoksuyliherkkyydestä. Hän sanoo haistavansa viiden metrin päästä, jos lähettyvillä oleskeleva ihminen on käyttänyt tiettyjä hajustettuja pesuaineita tai huuhteluaineita. Myös vaatteisiin tarttuneen homeenhajun hän havaitsee jo kaukaa.

Ostosreissulla näihin hajuihin on mahdotonta olla törmäämättä, Westerlund sanoo.

”Monen perässä kulkee metrien mittainen hajuvana. Välillä tekisi mieli mennä kysymään, että tiedätkö, että asunnossasi on luultavasti hometta. Ihmiset eivät kuitenkaan ota sellaista kovin hyvällä.”

Ongelma on yllättävän yleinen. Tämänhetkisten arvioiden perusteella peräti 10–40 prosenttia suomalaisista kärsii jonkinasteisesta tuoksuyliherkkyydestä.

Vaiva on harmillinen, sillä hajuja on liki mahdotonta paeta. Kuten Westerlund, osa altistuneista oireilee vain lievästi, mutta pahimmassa tapauksessa tuoksuille herkistynyt ei voi juuri poistua kotoaan.

Westerlund herkistyi hajuille kolmannen raskautensa aikana. Perheen kuopus on nyt reilun kuukauden ikäinen.

Jo aiemmin Westerlund oli huomannut, etteivät tietyt kemikaalit sopineet hänelle. Kymmeneen vuoteen hän ei ollut käyttänyt ripsiväriä muualla kuin juhlissa, sillä väri sai aikaan silmätulehduksen. Se oli kuitenkin pientä verrattuna siihen, kuinka Westerlundin maailma viime keväänä mullistui. Hänen hajuaistinsa tuntui muuttuneen yhtäkkiä kymmenen kertaa entistä tarkemmaksi.

Westerlund alkoi reagoida voimakkaasti pesuaineiden hajuun. Ensin oireita alkoi aiheuttaa astianpesuaine, sitten hajustetut pyykinpesuaineet. Ne hän haistaa muiden ihmisten vaatteista metrienkin päästä.

Hiukan myöhemmin Westerlund alkoi epäillä hajun perusteella, että perheen kodissa saattaisi olla hometta. Homekoiratarkastus osoitti hänen olleen oikeassa.

”Mieheni ei haista homeita, mutta on onneksi suhtautunut asiaan hirveän hyvin. En tiedä, olisinko itse ollut yhtä ymmärtäväinen, jos puoliso haluaisi yhtäkkiä sijoittaa monta sataa euroa homekoiraan ja seuraavaksi laittaa kämpän vaihtoon.”

Hajut aiheuttavat Westerlundille päänsärkyä ja pahoinvointia. Kaikkein ikävimpiä ovat kuitenkin väsymyskohtaukset, joiden aikana nuori äiti ei jaksaisi tehdä juuri mitään.

”Oireeni ovat kestettävissä ja menevät nopeasti ohitse, mutta yritän silti parhaani mukaan välttää niitä. Väsymys on hankala oire, sillä sen aikana jaksan hyvin huonosti olla läsnä lapsille. Se on totaalista uupumusta, jossa ei jaksaisi puhua eikä kuunnella.”

Vasta herkistymisen jälkeen Westerlund on huomannut, että home haisee monissa tutuissakin paikoissa: tuttavien kodeissa ja jopa synnytyssairaalassa. Voimakkaasti haisevissa tiloissa hän ei pysty oleskelemaan lainkaan.

Viime aikoina oireet ovat lieventyneet jonkin verran, mutta kaikkein vaikeimpina aikoina tavallinen arkikin kävi hankalaksi. Kun naapuri viime kesänä kuivasi pyykkejään pihalla, Westerlundin oli suljettava kotinsa ikkunat, jotta haju ei ulottuisi hänen nenäänsä.

Ihmisestä, jonka hajuaisti on normaali, se kuulostaa tietenkin hyvin hämmentävältä. Westerlund sanoo ymmärtävänsä hyvin, miksi jotkut pitävät hajusteyliherkkyyttä hölynpölynä.

”En uskoisi, ellen itse kokisi tätä hommaa. Jos joku olisi ennen herkistymistäni kertonut minulle vastaavasta vaivasta, olisin ajatellut, että miten muka voi olla niin tarkkaa.”

Monelle tuoksuista kärsivälle Westerlundin tarina on kuitenkin tuttu. Herkistyminen noudattaa nimittäin usein samaa kaavaa: ihminen altistuu ensin homeelle, jota kohtaan elimistö kehittää yliherkkyyden.

Noin puolet homesairaista herkistyy jossain elämänsä vaiheessa myös tuoksuille, kertoo professori, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Ville Valtonen. Harvinaisemmissa tapauksissa tuoksuyliherkkyys eli niin sanottu monikemikaaliyliherkkyys voi ilmetä myös ilman homealtistusta.

Sekä home että tuoksut aiheuttavat herkistyneissä hyvin samantyyppisiä reaktioita: silmien kirvelyä, nenän kutinaa, yskää ja hengitystieinfektioita.

Osa potilaista kärsii myös niin sanotuista aivosumuoireista, jotka Anna Westerlundiakin joskus vaivaavat. Niihin kuuluvat päänsärky, huimaus ja keskittymisvaikeudet. Lisäksi saattaa esiintyä poikkeuksellista väsymystä. Jotkut saavat myös reumaa muistuttavia niveloireita ja lihaskipuja.

Oireita voivat aiheuttaa muun muassa hajuvedet, tuoksuvat deodorantit, kampaamotuotteet, pesuaineet ja tupakansavu. Herkimmät saattavat reagoida jopa painomusteen tai rakennusmateriaalien hajuun. Oireet alkavat heti tuoksulle altistumisen jälkeen.

”Nykykäsityksen mukaan luonto on kehittänyt näille potilaille hyvin herkän hajuaistin. Sen tehtävänä on varoittaa menemästä paikkaan, josta haistaa homeen tai ärsyttävän kemikaalin. Tyypillisesti muut eivät haista näitä hajuja ja saattavat katsoa, että henkilöllä on harha-aistimuksia”, Valtonen kuvailee.

Dramaattisista oireista huolimatta yliherkkyyden diagnosointi on haastavaa, sillä laboratoriotestiä sen toteamiseen ei ole. Siksi kukaan ei tiedä potilaiden todellista lukumäärää, mutta Valtosen mukaan heitä saattaa olla maassamme jopa miljoona.

Moni potilaista kärsii siitä, ettei heidän oireitaan oteta todesta. Koska vaiva ei välttämättä näy ulospäin, sitä on helppo pitää psykosomaattisena.

”Pahimmillaan tuoksuyliherkkyys voi johtaa työkyvyttömyyteen. Silti vasta nyt aletaan uskoa, ettei kyse ole psykiatrisesta oireilusta. Sellaista se voi toki aiheuttaa, jos oireiden takia joutuu luopumaan työpaikastaan ja kodistaan. Jo on ihme, ellei silloin masennu”, Valtonen sanoo.

Anna Westerlundin työkykyyn herkistyminen ei ole vaikuttanut, sillä hän on ollut lastensa kanssa kotona useita vuosia.

Westerlund on koulutukseltaan yhteisöpedagogi ja joutuu ammatissaan kohtaamaan ihmisiä hajuineen kaikkineen. Onneksi kaikki tuoksut eivät kuitenkaan aiheuta hänelle oireita.

”Törmäsin juuri teinityttöön, jolla oli samantyyppistä hajuvettä kuin itselläni 15-vuotiaana. Siitä ei tullut yhtään paha olo, vaan nostalginen ja ihana fiilis! Luulen, että olen herkistynyt vain tietyille kemikaaleille.”

Koska potilas tietää yleensä itse, mitkä hajut aiheuttavat oireita, ensisijainen hoitokeino on niiden välttäminen: pesuaineet vaihdetaan hajusteettomiin ja parfyymeista luovutaan.

Asia kannattaa ottaa rakentavasti puheeksi myös työpaikalla, jos työtovereiden käyttämät tuoksut ärsyttävät. Myös kodin hometarkastus saattaa olla paikallaan, mikäli joku perheenjäsenistä alkaa yhtäkkiä oireilla voimakkaasti asunnon hajuista.

Parhaina päivinä Westerlund miltei unohtaa yliherkkyytensä. Silloin hän ei aina muista olla varovainen. Hiljattain hän erehtyi ostamaan nettikirpparilta lapselleen housut. Kun Westerlund avasi paketin, hajustetun pesuaineen tuoksu miltei tyrmäsi hänet.

Liisa Takala

Housut saatiin käyttöön vasta, kun ne oli pesty moneen otteeseen yhdeksässäkymmenessä asteessa. Ruljanssin aikana Westerlundilla oli vaikeuksia käyttää kylpyhuonettaan, niin vahvasti hän aisti pesuaineen hajun.

Lopulta Westerlund teki aiheesta Facebook-päivityksen: ettekö ihmiset tajua, miten voimakkaasti pesuaineenne haisevat!

”Se oli aika provosoiva teksti, ja jotkut ottivat siitä nokkiinsa. Ymmärrän kyllä, että hajustetusta pesuaineesta voi olla vaikea luopua, jos on jo lapsuudessaan tottunut sen tuoksuun. Moni on sanonut, ettei pyykki tuoksu puhtaalta, jos sen pesee hajusteettomilla aineilla.”

Suurinta huolta Westerlundille ei kuitenkaan aiheuta oma herkistyminen vaan kemikaalien keskellä elävien lasten tulevaisuus. Esimerkiksi hänen ystävänsä ala-asteikäinen poika on niin pahasti herkistynyt, että saattaa oksentaa kesken koulupäivän, jos luokkakaverin vaatteet tuoksuvat liikaa.

Täydellisen tuoksutonta maailmaa Westerlund ei kuitenkaan haikaile. Sen sijaan hän toivoisi, että ihmiset pysähtyisivät pohtimaan, minkälaiset tuoksut heille ovat todella tarpeen.

”Kunpa ihmiset vain tekisivät tietoisempia valintoja siitä, miten paljon ja minkä laatuisia kemikaaleja käyttävät. Sen ei tarvitse tarkoittaa, että tuoksut häviäisivät maailmasta kokonaan.”

