Sovellus saa lapset kilpailemaan siivousvuoroista – näin innostat teininkin kotitöihin, asiantuntija vinkkaa

Kotitöitä iän mukaan Alle kouluikäiset: Omat lelut takaisin lelulaatikkoon, vaipan vienti roskiin, likainen vaate pesukoneeseen, pyykkien ripustamisessa auttaminen, ulkovaatteiden ripustaminen oikeaan paikkaan. Vanhemmat auttavat aktiivisesti mukana. Alakoululaiset: Oman huoneen pitäminen järjestyksessä, roskien vienti, pölyjen pyyhintä, astianpesukoneen tyhjentäminen ja pyykkien pesu aikuisen avustuksella, isompana kaupassa käynti. Vanhemmat opastavat tarvittaessa esimerkiksi pesuaineen annostelun kanssa. Yläkoululaiset: Kaikki kodin perushommat itsenäisesti, kuten imurointi, luuttuaminen, astianpesukoneen täyttö ja tyhjennys, pyykinpesu. Vanhempi voi ottaa teinin mukaan oppimaan harvinaisempia hommia kuten lattiakaivon ja ikkunoiden pesua ja vaikkapa jääkaapin taustan imurointia. Lähde: hankekoordinaattori Katariina Juurikkala Marttaliitosta.

Pienetkin lapset kannattaa ottaa mukaan kotitöihin. Minkä taaperona oppii, sen teininä taitaa. Ihannetilanteessa elämä menisi näin, mutta entä jos on tullut lipsuttua ja passattua lapsia liikaa. Onko peli menetetty, jos lapset ovat jo tottuneet turhan hyvään palveluun?

”Teiniä voi olla vaikea innostaa kotitöihin, jos hän ei ole niitä aiemminkaan tehnyt. Siksi lapset kannattaisi ottaa mukaan jo pieninä, vaikka tekeminen olisikin työläämpää kuin yksin. Mutta ei koskaan ole silti liian myöhäistä”, lohduttaa lapsiperheiden arjen tukemiseen perehtynyt hankekoordinaattori Katariina Juurikkala Marttaliitosta.

Juurikkala suosittelee kotitöihin liittyvien sääntöjen laatimista yhdessä lasten kanssa. Yhdessä voidaan pohtia, millaisessa siisteystasossa perhe viihtyy ja mitä se vaatii.

”Lähtökohtana pitäisi olla, että kotityöt kuuluvat koko perheelle. Niitä tehdään, jotta kotona olisi kaikkien mielestä viihtyisää.”

Juurikkala arvelee, että kotityöt jäävät monesti vanhempien harteille vähän kuin vahingossa. Kun lapset ovat ihan pieniä, vanhempien on pakko tehdä kaikki itse. Sama jatkuu, vaikka lapset kasvavat.

Myös lapsen vastahakoisuus vaikuttaa.

”Vanhempi voi ajatella, että on helpompi tehdä itse kuin alkaa kamppailla ja vaatia lasta tekemään.”

Kotitöiden opettamiseen ja teettämiseen kannattaa silti panostaa, sillä se valmistaa myös tulevaan. On hyvä, että kotitöiden teko on hallussa, kun lapsi aikanaan muuttaa pois kotoa.

Säännöllisistä kotitöistä voi laatia vaikkapa listan jääkaapin oveen. Jos kotitöiden jako herättää kiistaa, tehtävät voi vaikka arpoa. Kotityöt kirjoitetaan lapuille, laput kulhoon ja arvonta käyntiin. Mukaan voi sujauttaa vaikka jonkin kivemmankin tehtävän, esimerkiksi pullataikinan teon.

Toinen tapa on antaa vaihtoehtoja. Kun lapsi tai teini saa valita, imuroiko vai pyyhkiikö pölyt, homma ei tunnu pelkältä käskytykseltä.

Lasten kanssa voi kokeilla myös älypuhelimiin saatavia kodinhoitosovelluksia. Niiden avulla tehtävät voi jakaa haluamallaan tavalla tai vaikka arpoa. Suoritetusta tehtävistä saa pisteitä. Jos hyvin käy, lapset innostuvat kilpailemaan, kuka kerää pisteitä eniten.

”Kun se kännykkä on joka tapauksessa usein kädessä, sovellukset voivat tehdä kotitöistäkin kiinnostavampia nuorille”, Juurikkala uskoo.

Kokeile kotityösovelluksia

1. Työnjakosovellukset

Sovellusten avulla jaat tai arvot kotityöt perheenjäsenille. Suoritetuista hommista saat pisteitä. Voitte kisata perheen kanssa, kuka saa eniten pisteitä. Kokeile esimerkiksi Chore Monsteria, Chormaa tai You Rule Choresia.

2. Kauppalistasovellukset

Jos työnjakosovellus tuntuu liian monimutkaiselta, kännyköihin saatavat jaettavat listasovellukset ovat yksinkertaisempi vaihtoehto. Sovellukseen voi tehda kauppalistan lisäksi vaikkapa muistettavien asioiden listan tai kotityölistan jokaiselle. Kokeile esimerkiksi Our Groceries - tai Out of Milk -sovelluksia.

3. Ajastimet

Vanhempien lasten kanssa voi kokeilla esimerkiksi 30/30 -sovellusta, joka jakaa tekemiset 30 minuutin työjaksoon ja 30 minuutin vapaa-aikaan. Ajastinsovellukset voivat toimia myös nuorempien lasten kanssa: Minuutti aikaa siivota lelut laatikkoon, ehditkö? Ulkovaatteet päälle, kuka eka? Kokeile esimerkiksi sovelluksia Likety Split tai Happy Kids Timer.

4. Siivouspelit

Pienille lapsille kodin töitä voi tehdä tutuksi myös siivouspelien avulla. Marttojen siivouspeli toimii nettiselaimessa.

Kaikkein tärkeintä lasten motivoinnissa on Juurikkalan mukaan kuitenkin kannustus. Tehdystä työstä on syytää kiittää ja kehua. Myös omia standardejaan on syytä joskus laskea.

”Lasta kannattaa kehua, jos annettu tehtävä hoidetaan, vaikka työn tulos ei omaan silmään olisikaan täydellinen. Toki voi ohjeistaa toisiakin tapoja toimia, mutta heti ei kannata tyrmätä. Lapsi elää kannustuksesta ja kehusta.”

Ryttyisästi pedattua sänkyä ei siis pidä mennä oikomaan, vaan uskoa siihen, että lapsenkin jälki kelpaa.

Jos kotitöistä haluaa palkita, Juurikkalan mukaan rahaa parempi palkkio olisi jokin yhteinen tekeminen.

”Että olisi jotain kivaa, mikä odottaa siivoksen jälkeen. Kaikesta ei tarvitse eikä pidäkään maksaa. Kotityöt ovat osa perheen yhteistä toimintaa. Joka roskien viennistä ei tarvitse kilahtaa kolikoita.”