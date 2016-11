Muistatko kuumentaa ulkomaiset pakastemarjat? Näin teet sen terveellisesti ja säilytät vitamiinit

Evira suosittelee keittämään ulkomaisia pakastemarjoja vähintään kaksi minuuttia ruokamyrkytysriskin pienentämiseksi. Monia smoothieiden tekijöitä huolettaa, katoavatko marjojen terveelliset vitamiinit siinä samalla. Elintarvikekemian professori Vieno Piirosella on heille iloinen uutinen.

”Kahden minuutin keittäminen ei vielä ehdi tuhoamaan kauheasti mitään. Vesiliukoisia vitamiineja kuten C-vitamiinia saattaa kyllä liueta keitinveteen, mutta se ei haittaa jos liemenkin käyttää”, Piironen sanoo.

Myös folaatti kestää parin minuutin keittämisen hyvin, vaikka pidempään kuumennettuna sekin tuhoutuu helposti.

”Vitamiinien säilymiseen vaikuttaa se, kuumentaako ja jäähdyttääkö marjat nopeasti vai antaako marjojen olla pitkään lämpimänä. Myös se vaikuttaa, kuinka nopeasti ne käyttää.”

Parasta olisi kuumentaa ja jäähdyttää marjat nopeasti. Vesitilkan voi kuumentaa kiehuvaksi ensin ja lisätä jäiset marjat vasta sitten. Viilennystä taas voi nopeuttaa esimerkiksi siirtämällä marjat heti kuumasta kattilasta uuteen kulhoon. Kulhon voi laittaa vielä jäähtymään vaikka lavuaarin, jossa on kylmää vettä. Tai jos reseptiin kuuluu muita jäisiä aineksia, kuten mangoja, ne voi heittää marjojen sekaan viilentämään marjoja.

Keittäminen on paras tapa kuumentaa marjat.

”Mikrossa kuumentaminen voi olla hankalaa, koska mikro kuumentaa epätasaisesti. Toinen kohta voi kiehua ja toinen olla kylmä”, ylitarkastaja Elina Leinonen Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta sanoo.

Sinänsä epätoivottujen virusten ja bakteerien tuhoaminen onnistuu kyllä mikrossakin, jos vain kaikki marjat kiehuvat 2 minuuttia. Eviran ohjeiden mukaan kiehuttamisen vaihtoehtona on 90 asteen lämpötila 5 minuutin ajan, mutta kotikokille lämpötilojen arviointi on vaikeaa. Kiehuminen on helpompi tunnistaa.

Ravitsemukselliselta kannalta kotimaiset ja ulkomaiset marjat voi laittaa samalle viivalle.

”Toki muita eroja voi olla. En esimerkiksi tiedä, onko koti- ja ulkomaisilla marjoilla samanlaiset varastointiajat tai prosessointiolosuhteet. Ja tietenkin maku voi vaihdella”, Piironen sanoo. Pitkä varastointi lisää vitamiinien tuhoutumista.

Eviran suositus perustuu ruokamyrkytysepidemiarekisteriin. Rekisterin mukaan vadelmat ovat aiheuttaneet useita norovirusepidemioita. Myös esimerkiksi hepatiitti A-virusta on välittynyt ulkomaisten pakastemarjojen välityksellä.

Kahden minuutin keittosuositus ei koske tuoreita ulkomaisia marjoja eikä muita pakastekasviksia tai -hedelmiä, koska ne eivät ole nousseet esiin samankaltaisina ruokamyrkytysepidemioiden aiheuttajina.