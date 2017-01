”Moni mies kokee, että häneltä on viety voima” – testaa, oletko parisuhteen marsu vai tiikerihai

Hyvinvointi

Parisuhteessa pitää olla jännitettä, sanoo psykologi Tony Dunderfelthttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Tony%20Dunderfelt. Jännitteelle perustuu puolisoiden välinen vetovoima ja seksi.





Arkipäivän valtataistelut liittyvät Dunderfeltin mukaan juuri tähän puolisoiden väliseen vetovoimaan.





”Ne ovat usein yritys ylläpitää pariskunnan välistä jännitettä. Jos jännite katoaa, vaarana on, että suhde laimenee. Jos taas jännitettä ja erilaisuutta on liikaa, suhde voi joutua epätasapainoon. Silloin jompikumpi saattaa tuntea itsensä alistetuksi”, Dunderfelt sanoo.





Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Heli%20Vaaranen totesi Helsingin Sanomissahttp://www.hs.fi/elama/a1452658874627, että nykyisin on yhä tavallisempaa, että mies kokee itsensä väheksytyksi parisuhteessaan. Vaarasen mukaan nainen alkaa helposti päsmäröidä erityisesti kodinhoidossa, lasten kasvattamisessa, raha-asioissa ja seksissä.





Dunderfeltin mukaan mies voi kokea itsensä alistetuksi siinä missä nainenkin.





”Moni mies kokee, että häneltä on viety voima. Hän tuntee, että nainen on suhteen hallitseva osapuoli. Miehen ja naisen välinen jännite pysyy kihelmöivänä silloin, kun kumpikaan ei marsuta toista liikaa.”





Dunderfeltin mielestä parisuhteessa on aina voimakenttä, mutta suhteen pitää olla tasapainossa. ”Jos ihminen kokee, että häntä kuullaan, hän on myös avoimempi seksuaalisesti.”





Parisuhdeneuvonta keskittyykin Dunderfeltin mukaan yleensä läheisyyden ja hellyyden kehittämiseen. ”Itse haluaisin korostaa läheisyyden lisäksi tasapainoista vetovoimaa ja innostavaa seksiä”, Dunderfelt sanoo.





Lohdullista on Dunderfeltin mukaan se, että vaikka parisuhteessa on epätasapainoa, sen ei tarvitse olla suhteen loppu. Jos ”marsutuksesta” saa kiinni ajoissa, siitä voi päästä eroon. Jos ei, sillä on ikävä taipumus kasaantua.





”Kannattaa huomata, että tiikerihai ei ole piruuttaan ottanut tätä roolia. Jäljellä on usein hyvin paljon rakkautta. Valtasuhteet ovat vain päässeet yksipuolistumaan.”





Hän muistuttaa, että parisuhteen valtakenttiä on siivottava säännöllisesti, kuten kotiakin.





Yksi tapa siivota parisuhdetta on se, että molemmat puolisot tekevät tämän testin ja vertailevat tuloksia keskenään.