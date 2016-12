Joulusta voi nauttia myös yksin – yksinäisyys voi antaa hengähdystauon tai intoa tehdä uusia asioita

Hyvinvointi

Joulu on

Itsekseen oleminen

Yksinäinen voi olla, vaikka olisi ihmisten keskellä.

Suomessa on paljon

Hiipivä yksinäisyyden

Juho Saari

Moni lapsikin

Helsingissä on joulun aikana toimintaa yksinäisille:

https://www.helsinginseurakunnat.fi/uutisetjatapahtumat/tapahtumat.html.stx