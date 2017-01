Selkäkipu ei estä seksiä – terapeutit esittelevät kahdeksan asentoa, joissa yhdyntä onnistuu

Hyvinvointi

”Sorry

Niin

Selkäkipujen

Syitä on

Monet

Seksillä

Selkäliiton

1.

2.

3.

Asento 1

Asento 2

Asento 3

Asento 4

Asento 5

Asento 6

Asento 7

Asento 8

Kuvitus: Matias Teittinen