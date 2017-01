Fitness on lääkärille kirosana – treenaajan ei koskaan kannata leikkiä terveydellään

Hyvinvointi

Toivon,

tämän hetken suurimpia kirosanoja on fitnessurheilu.Kyseessä on urheilulaji, jossa pyritään ulospäin näyttämään terveeltä ja hyvinvoivalta. Kun muussa kilpaurheilussa on totuttu asettumaan paremmuusjärjestykseen sekuntien ja senttien perusteella, kilpafitnessissä arvostelu kohdistuu kehoon.Samalla unohdetaan olennainen: terveys on ennen kaikkea sisäistä.Vastikään julkaistiin suomalaistutkimuksen tulokset, jossa tutkittiin 27 fitnessnaista ennen kisadieettiä, kilpailun jälkeisenä aamuna ja 3–4 kuukauden kuluttua kilpailusta. Tutkimustulosten perusteella todettiin, että vaikka kilpailudieetin aikana tapahtui monia muutoksia kehon koostumuksessa ja hormonaalisessa järjestelmässä, suurin osa kilpailijoista palautuu dieettiä edeltävään tilaan parin kuukauden palautumisjaksolla.Uutisen luettuaan moni himotreenaaja saattoi saada synninpäästön täyteen ahdetun treenikalenterinsa äärellä. Osa saattoi tulkita tutkimustuloksia niin, että kehon rasittamisesta äärirajoille ei tulisi mitään haittavaikutuksia.suunnatussa viestissä on kuitenkin unohdettu mainita pari asiaa. Dieettijakson aikana osallistujille kehittyi hormonihäiriö, sillä yksi kilpirauhasen päähormoneista ja testosteronihormoniarvot eivät korjaantuneet palautumisjakson aikana. Tämä tapahtui, vaikka tutkitun dieetin pituus oli fitnessurheilijoille varsin lyhyt.Mitä mahtaa tapahtua pitkällä aikavälillä, kun hormonit eivät ehdi palautua dieettien väleissä?Tutkimus jättää vielä avoimeksi kysymykset, mitä naisen kehonkuvalle ja henkiselle energialle dieetin aikana tapahtuu sekä miten tämä pieni 27 naisen otanta täsmää tuhansien kisaajien populaatioon.Olisi mielenkiintoista ja tärkeää tietää, kuinka tutkimukseen osallistuneet pärjäsivät kilpailuissa. On nimittäin selvää, että kovimmat kisaajat vetävät raaimman dieetin.Työssäni urheilulääkärinä näen jatkuvasti, että treenaajan ei kannata tehdä uhrauksia terveyden kustannuksella. Yleensä ensin pettää kroppa, sitten mieli. Rasitusvammoja ja flunssia tulee kuin liukuhihnalta ja öistä puuttuu uni. Arjesta katoaa ilo ja treenaamisesta tulee suorittamista.ei ollut mukana alle 23-vuotiaita fitnesskisaajia, joiden terveydestä monet asiantuntijat ovat kantaneet erityistä huolta. Nuorimmat kilpailijat sekä bikini fitnessin että body fitnessin juniorikisoissa ovat 18-vuotiaita.Varhaisaikuisuudessa hormonaalinen tasapaino asettuu uomiinsa ja luusto rakentuu lopulliseen vahvuuteensa. Aiemman tutkimustiedon perusteella tiedetään, että liiallisen treenin ja niukan ravinnon seuraukset voivat jättää pysyviä haittoja, jotka voivat johtaa luukatoon tai raastaviin lapsettomuusongelmiin.Myös nuoren naisen seksuaalisuuden ja itsetunnon rakentumisen näkökulmasta 18–23 vuoden ikä on erityisen haavoittuvainen. Juuri silloin nuorimmat fitnesskisaajat astuvat lavalle muiden arvosteltaviksi.että tämä fitnessbuumi alkaa vihdoin olla ohi. Fitnesskisojen ihannevartalo on lähes jokaiselle ihmiselle epärealistinen. Äärimmäisen kehonmuokkaamisen tarve on kylvetty samoihin aikoihin, kun luontainen liikkuminen on kadonnut ihmisten arjesta ja treenaamisesta on tullut bisnestä.Ja bisnes on aina huono lähtökohta kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.