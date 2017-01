Silmien kuivuminen kiusaa yhä useampaa, sanoo silmälääkäri – itselle sopiva apu löytyy näitä konsteja kokeilemalla

Hyvinvointi

Kuivat silmät

Mistä kuivat silmät johtuvat?

Ovatko reseptillä ostetut silmätipat parempia kuin ilman reseptiä saatavat tipat?

Mitä silmien kuivumiselle voi tippojen lisäksi tehdä?

Onko vaarallista, jos ei käytä silmätippoja, vaikka silmät olisivat todella kuivat?

Kuivuvatko silmät enemmän, jos käyttää piilolinssejä?

Tottuvatko silmät silmätippoihin niin, että niitä joutuu lopulta käyttämään jatkuvasti?

kiusaavat monia erityisesti näin talviaikaan. Silmiä särkee, kirvelee ja väsyttää. Niissä voi olla roskan tunne, valonarkuutta tai näöntarkkuuden vaihteluita. Kuivat silmät saattavat ristiriitaisesti myös vetistää.”Suomessahan on sillä lailla hassu ilmasto, että talvella ilmankosteus voi olla alle 10 prosenttia, kun taas kesällä se voi olla 60–70 prosenttia. Eli talvella ollaan kuivassa Saharassa ja kesällä kosteassa sademetsässä. Kesällä harvempi kärsii kuivista silmistä”, sanoo Mehiläisen silmäkirurgi”Silmille on huono kombinaatio, kun ulkona on kuiva pakkassää ja sisällä kuuma ja kuiva ilma. Lisäksi toimistotyössä tuijotetaan koko päivä tietokonetta. Tarkkuutta vaativassa työssä unohtaa räpytellä silmiään. Siinä vieressä printteri vielä usein puskee lisää lämpöä.”Lieston mukaan silmäoireet ovat lisääntyneet koneellisen ilmanvaihdon yleistyttyä.”Siinä kuiva ulkoilma lämmitetään ja puhalletaan sisään. Olen ihmetellyt, eikö kukaan insinööri keksi ilmanvaihtojärjestelmää, jossa samalla kosteutettaisiin ilmaa. Sellaiselle olisi kysyntää.”Pahin paikka silmille on lentokone. ”Siellä on rutikuiva ilma. Monen silmät oirehtivat pitkällä lentomatkalla, kun kyyneleritys ei yksinkertaisesti riitä.”Silmäkirurgi Liesto vastaa kysymyksiin silmien kuivumisesta.Silmien kuivuminen on hyvin yleinen vaiva, ja siihen on toimistotyön ja matalan ilmankosteuden lisäksi monia syitä.Normaalisti jos silmän pinta kuivuu liikaa, kyynelrauhanen erittää pian lisää kyyneliä. Yksi syy kuivuudelle voi olla normaali, iän mukana tuoma kyynelnesteen erityksen väheneminen. Iän myötä myös silmän pinnassa oleva sidekalvo ohenee ja kuivuu helpommin, ja jos lukulasit ovat liian heikot, silmät tuntuvat pian kuivilta.Myös esimerkiksi reumasairaudet ja kilpirauhasen vajaatoiminta aiheuttavat kuivasilmäisyyttä. Kova flunssakin saattaa kuivattaa silmiä, samoin allergiat. Silmätulehduksen ja antibioottitippojen jälkeen silmät kärsivät helposti kuivuudesta.Jotkut myös nukkuvat silmät lievästi raollaan, mikä kuivattaa silmiä.Sekä kaihi- että taittovirheleikkauksen jälkeen silmät kuivuvat, mutta silmätippoja käyttämällä oireet menevät yleensä vähitellen ohi.Eivät. Sopivat tipat löytyvät yleensä kokeilemalla.Kyynelnesteessä on kolme eri komponenttia: yksi ainesosa kostuttaa, yksi voitelee ja kolmas on limamainen. Silmätipoissa on yleensä yhtä tai kahta näistä ainesosista: nestettä, rasvaa tai hyytelöä. Jos esimerkiksi tuntuu, että silmätippa on liian vesimäinen, kannattaa kokeilla geelimäisempää tippaa. Joskus käytetään päivällä esimerkiksi kostutustippoja ja yöllä rasvaa.Ensisijaisesti kannattaa käyttää säilöntäaineettomia tippoja, jotka ovat kerta-annospipeteissä. Jos käyttää kauan silmätippoja, joissa on säilöntäainetta, silmät saattavat herkistyä sille.Hankalampia oireita hoidetaan samoilla allergialääkkeillä, joita käytetään siitepölyallergiaan. Jos kostutustipat eivät tunnu auttavan ja silmissä on vähän tulehdusta, lyhytaikainen kortisonihoito voi myös auttaa. Välillä tulehdus on luomen reunassa, jolloin se haittaa kyynelnesteelle tärkeiden rasvarauhasten toimintaa.Vaikeissa tapauksissa kuivien silmien hoitona voidaan käyttää paikallisia solunsalpaajatippoja tai suun kautta nieltävää lääkettä.Kotiin voi hankkia viherkasveja tai akvaarion, jotka haihduttavat ilmaan kosteutta. Ilmankostutin makuuhuoneessa on auttanut monia. Lasketellessa kannattaa pitää hyviä suojalaseja. Saunassa ei kannata ottaa liian kuumia ja kuivia löylyjä.Helpoin ja halvin konsti on kuivattaa märät pyykit pyykkitelineessä yöllä makuuhuoneessa.Meikin poistamisessa kannattaa olla varovainen. Ei kannata myöskään käyttää luomen sisäreunassa kajalkynää, jos on ongelmia silmien kanssa. Joillakuilla potilailla sitä löytyy jopa pakkautuneena sidekalvon alle. Kajal tulee juuri siihen kohtaan, missä silmän rasvarauhaset ovat, ja se voi estää rasvarauhasten toiminnan.Jos oireet ovat hankalat tai pitkittyvät, on hyvä käydä lääkärissä. Siinä tapauksessa kannattaa mennä silmälääkärille, sillä yleislääkäri ei voi tutkia silmiä samalla lailla kuin silmälääkäri.Yleensä ei. Vain jos kuivuminen on rajua ja liittyy esimerkiksi reumaan, hoitamaton kuivuus voi olla vaarallista. Silloin silmän pintaan voi tulla pahimmillaan soluvaurioita.Toisaalta on turha kiusata itseään kuivilla silmillä. Silmätipat ovat helppo ja halpa tapa lievittää oireita, eikä tippoja välttämättä edes tarvita joka päivä. Silmätippojen kokeilemisesta ei ole haittaa eikä niistä voi tulla mitään vaurioita.Kyllä. Piilolinssin pinta on muovia ja se kuivahtaa nopeasti. Jos kärsii kuivista silmistä, piilolinssit kannattaa jättää pois. Itse asiassa taittovirheleikkauksissa käy usein juuri niitä ihmisiä, jotka eivät voi pitää piilolinssejä kuivien silmien takia ja jotka haluavat silmälaseista eroon. Vaikka silmät kuivuvatkin heti silmäleikkauksen jälkeen, myöhemmin kuivasilmäisyys jää kyllä pois.Eivät silmät niihin varsinaisesti totu. Eli syy on silmän kuivuudessa eikä silmätipoissa, jos tippoja joutuu käyttämään jatkuvasti. Niitä saa rauhassa käyttää vaikka loppuelämänsä – mutta harva niitä kuitenkaan kesällä tarvitsee.