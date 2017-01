Kyykky on nyt kaikkien suosikkiliike, joka kehittää jalkoja ja keskivartaloa – katso, miten teet sen oikein

Hyvinvointi

Crossfit

Painojen

1. Lämmittely

2. Aloitusasento

3. Painopiste takana ja polvet ulkokiertoon

4. Selkä ja niska samassa linjassa

5. Ei liian alas

6. Tahti on tärkeä

Kumman kyykyn valitset?

Asiantuntijoina fysiikkavalmentaja Johan Lahti ja Personal trainer Jonas Wikström (kuvissa) / R5 Athletics and Health