Ärtyykö vatsasi huonosti nukutusta yöstä tai jännittävästä palaverista? Näin suolistoni rauhoittui parissa viikossa

housun­kauluksen kiristävän, kun valmis­taudut pala­verissa esit­telemään raporttia? Oletko huoman­nut potevasi vatsa­kipuja erityisesti silloin, kun olet nukkunut huonosti?Vatsavaivat ovat suoliston puhetta aivoille. Jos laiminlyöt elintavoilla suolistoasi, perästä kuuluu. Pierettää, turvottaa ja kivistää. Väärät ruokailutottumukset johtavat paitsi vatsavaivoihin, myös stressitilaan.Toisaalta aivot kehräävät, kun suolisto voi hyvin. Terve suolisto pitää päätöksenteon skarppina ja ajattelun juoksevana.tutkimusjulkaisuissa on todettu suolistohäiriöiden aiheuttavan neurokognitiivisia häiriöitä, joiden tyyppioireena esiintyy masentuneisuutta. Esimerkiksi viime kuussa julkaistussa australialaistutkimuksessa välimerellisen ruokavalion puolestaan todettiin tehoavan masennukseen.Tulevaisuuteen kiikaroiva lääketiede pitää suolistoa ihmisen toisina aivoina, koska suoliston uumenissa miljardit bakteerit tehtailevat valtaosan mielen hyvinvointia vaalivista serotoniini-välittäjäaineista.Sairaaseen suolistoon on pesiytynyt liikaa huonolaatuisia bakteereita. Epätasapainoinen suolisto on kuin kitkemätön puutarha, jossa rikkaruohot vievät elintilaa kukoistukselta.Jos bakteerien keskinäinen tasapaino ei ole kunnossa, kehoon syntyy matala-asteinen tulehdus. Se voi sairastuttaa esimerkiksi muisti- ja sydänsairauksiin sekä jo mainittuun masennukseen.epätasapainossa vaivojen kirjo vaihtelee äärilaidasta toiseen.Minullekin on tullut yllätyksenä, miten moninaisia suolistoperäiset oireet voivat olla. Henki haisee, mieli ja verenkuva ovat aneemiset, kynnet katkeilevat ja iho kuivuu. Puutostilat voivatkin johtua suolistobakteeriston häiriötilasta, joka johtaa häiriöihin ravinnon, vitamiinien ja hivenaineiden imeytymisessä.Joku on saattanut jo saada ärtyvän suolen oireyhtymään diagnoosin ja FODMAP-ruokavalio-ohjeet. Osalla suoliongelmien oirekuva painottuu flunssa- ja tulehdusalttiuteen elimistön immuunipuolustuksen kuormittumisen kautta. On niitäkin, joilla suoliston epätasapaino johtaa jatkuvaan alavireyteen ja ahdistukseen.edellä olevan allekirjoitan omakohtaisesti. Vähättelin vatsavaivojani vuosia, kunnes päätin kokeilla probiootteja. Vatsani rauhoittui parissa viikossa – ja samalla hävisivät päänsäryt.Moni toimii väärin karsiessaan ruokavaliosta vatsaa ärsyttäviä ruoka-aineita, kun oikeampi tapa olisi rauhoittaa suoliston bakteerikanta, jolloin vatsa alkaisikin sietää näitä ruokia paremmin.Suolistoterveyden kannalta yleisin ravitsemuskompurointi on kuitenkin lounaan jättäminen väliin ja ravintoköyhien välipalojen syöminen.kokemukseni on hyvä esimerkki siitä, että toistuville vaivoille tulee löytää toimiva ratkaisu. Suolistoa on alettu arvostaa, kuunnella ja ymmärtää entistä paremmin. Nykykäsityksen mukaan voi usein sanoa, että monien oireiden syy löytyy suolistosta niin kauan kunnes on toisin osoitettu.Mikäli mielit voida hyvin, tarkkaile mielialojasi ja pysähdy kuuntelemaan vatsasi ääntä.