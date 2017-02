Kaipaatko lisähaastetta lankutukseen? Näin lankutat oikein ja lisäät vaikeusastetta liikkeisiin

Hyvinvointi

Lankutus

Mitä lihaksia lankutus vahvistaa?

Mitä hyötyä lankutuksesta on?

Mitkä ovat yleisimpiä lankutusvirheitä – ja voiko väärin tehdyillä liikkeillä aiheuttaa vahinkoa?

Miten kannattaa aloittaa, jos kunto on huono?

Mikä on hyvä lankutusaika?

Ensimmäinen asento: Kyynärlankku

Toinen asento: Kylkilankku

Kolmas asento: Lankku selin

Ei näin: Kaksi yleistä virheasentoa