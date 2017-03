Hyvinvointi

Pippa Laukka on liikuntalääketieteen erikoislääkäri, joka toimii naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä.

terveys­teknologia valtasi kuluttaja­markkinat ja yhtäkkiä joka toisen treenaajan ranteessa näkyi jonkinlainen sykemittari, olin hyvin skeptinen.Suhtaudun nimittäin varauksella terveysinnovaatioihin, jotka tulevat Otaniemen suunnalta. Insinöörin hoiva on yhtä tarkka kuin lonkalta ammuttu laukaus. Insinöörien tehtävä kun ei ole pelastaa ihmishenkiä, vaan tuottaa teoreettista tietoa.Erityinen huoleni oli, että insinööri luulee ihmiskehon toimivan kuin kone. Koska ihmiskeho ei ole kone, se ei nimittäin ole tulkittavissa kuin sellainen.Olin väärässä. Insinöörit ovat hengenpelastajia.on nyt melkoisessa muutospaineessa. Toimialat sekoittuvat ja potilaasta on tullut asiakas, vaikka valtaosa lääkäreistä mieltää vielä itsensä yhtä kauaksi asiakaspalvelijasta kuin katsastusmies oli 1980-luvulla.Asiakkaaksi muuttuminen on hyvä asia, kunhan asiakasta palvellaan terveys, ei raha edellä. Asiakkaalla on nimittäin potilasta enemmän valtaa omaan hoitoonsa, ja terveysteknologian sekä internetin avulla hänellä on myös entistä enemmän tietoa.liikesensori ja reaaliaikaista terveysdataa puskeva älypuhelin ovat treenaajan selviytymispakkaus. Uskon, että ne ovat tulleet jäädäkseen. Minullakin on treenaamiseen sykemittari ja nukkumiseen unisensori, joilla seuraan rasituksen ja levon tasapainoa.Laitteet tunnistavat treenivasteen, palautumisen ja orastavan flunssan tapaiset poikkeamat: jos leposyketaso nousee ja treenisykkeet pomppaavat tavallista korkeammalle, jotain on pielessä. Hidastunut syketason palautuminen treenin jälkeen taas viittaa hermostolliseen ylivirittymiseen.Tällaisia asioita huippu-urheilijankin olisi mahdoton tunnistaa ilman sykemittaria. Väärillä sykkeillä treenatessa tavoitteet voivat mennä jopa päin mäntyä – tyypillinen virhe on treenata liian korkeilla sykkeillä, jolloin itsensä ajaa helposti piippuun.sykemittarit sekoilevat käyrien kanssa, ja huolestunut liikkuja päätyy mittausvirheen takia sairaalaan, mutta samaa tapahtuu monitoreille tehohoidossakin. Joskus taas mittari voi paljastaa jopa todellisen sairauden, ja vaarallisen rytmihäiriön päätyminen hoitoon on liikkujan kannalta terveydellinen lottovoitto.Liikkujan terveysbisneksessä lääkärillä on tulkin rooli ja viimeisen sanan paikka.On kuitenkin hyvä muistaa, että tekoäly on tunteeton. Ihmisen tietoisuutta ei ole koskaan kopioitu edes toiseen ihmiseen, puhumattakaan tietoisuuden siirrosta koneelle. Laitteet mittaavat nohevasti sykettä, matkaa ja nopeutta, mutta ne eivät kerro treenaajan tuntemuksia tai olotilaa.Yksin laitteeseen ei kannata luottaa, sillä pelkän sykkeen seuraaminen on turhan teknistä. Avuksi kannattaa ottaa sovellukset ja oma järki.Sovellukset innostavat valitsemaan lenkkitossut sohvan asemesta. Pelillistäminen kannustaa liikkumaan jakamalla pisteitä ja antamalla välitavoitteita. Esimerkiksi sähköinen liikuntapäiväkirja sykemittarin kaverina tekee treenaamisesta kokonaisvaltaisempaa ja innostavampaa. 2015 valmistunut Jyväskylän yliopiston tutkimus osoitti, että liikuntapäiväkirja auttaa onnistumaan tavoitteissa, oli se kunnon kohottaminen tai painon pudotus.Kiitos insinööreille!