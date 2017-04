Hyvinvointi

Pippa Laukka on liikuntalääketieteen erikoislääkäri, joka toimii naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä.

itsevarmasti terveys- ja treenitrendejä, mutta unohtaa juoda vettä. Juomavesi ei kiinnosta koska se on suomalaiselle itsestäänselvyys. Sähkö tulee töpselistä, vesi hanasta. Jos haaksirikkoutuisit keskelle Atlanttia, alkaisi kiinnostaa.Yhtä varmasti kuin saa taudin uimalla Gangesissa suu auki, sairastuu nimittäin myös liian vähäisestä veden juomisesta.Jokainen solu on riippuvainen vedestä. 65 prosenttia meistä on vettä ja vesi tekee verestä vähemmän sakeaa. Vettä tarvitaan lämmönsäätelyyn ja aineenvaihduntaan. Vesi pitää ihon ja nivelet kimmoisana ja uittaa verisuonista karstat pois.siitepölyallergikko muistaa ottaa antihistamiinitablettinsa. Mutta kuinka moni tietää kuivumistilan lisäävän allergiaoireita ja allergialääkkeen tarvetta? Allergiaoireille herkät hengitystiet ja puolustusjärjestelmä pysyvät kosteina ja torjuntakykyisinä juomalla vettä.Syövän torjumiseen taas yhdistetään usein raittius ja tupakoimattomuus, mutta unohdetaan vesi, vaikka se huuhtelee pois syöpää aiheuttavia aineita.Solujen nestetasapaino on nimittäin tärkeää. Aineenvaihdunnan lopputuotteet, toksiinit, kuona-aineet ja raskasmetallit, päätyvät soluista verenkierron kautta joko maksan tai munuaisten kautta hävitettäväksi. Juominen huuhtoo munuaisista aineita virtsaan. Järjestelmä toimii hyvinvoivalla, mutta kuivassa kehossa jäte ei päädy pönttöön vaan jää kudoksiin.Viinirypäleestäkin tulee ennen pitkää rusina.Janon ilmaantuminen merkitsee jo kahden prosentin nestehukkaa, ja kahden prosentin nestehukka heikentää fyysistä suorituskykyä kymmenen prosenttia.Nestehukka on yleistynyt ravintoon liittyvän sähläämisen ja dieettien myötä. Jopa 75 % erääseen amerikkalaistutkimukseen osallistuneista ei juonut riittävästi vettä. Kun vielä 20 vuotta sitten lääkärintyössä nestehukkaa tapasi monisairailla vanhuksilla, nykyään kuivuneet ovat parhaassa iässä olevia toimistotyöläisiä ja liikkujia.Tiedetään, että veden puute heikentää myös kognitiivista suorituskykyä ja aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, pahoinvointia, ketutusta ja heikotusta. Lisäksi on allergiaa, ärtynyttä suolistoa ja ummetusta, jotka pyörivät nestetasapainon kanssa käsikkäin kuin rusettiluistelussa.Kuivuminen merkitsee jopa kiihdytyskaistaa sairauksien ja vanhenemisen tiellä. Telomeerit ovat solujen sisällä olevia pääterakenteita, jotka lyhenevät vanhetessa. Huonot elintavat, kuten liian vähäinen veden juonti, nopeuttavat telomeerien lyhenemistä.niitäkin, etupäässä nuoria naisia, jotka juovat liikaa vettä. Puoli ämpäriä päivässä on liikaa. Liiallisen juomisen seuraukset voivat olla vakavia ja johtaa rytmihäiriöihin tai suolatasapainon häiriöön.Kohtuus kannattaa muistaa veden juomisessakin. Virtsan väri kertoo mikä on sopivasti: sen tulee olla vaaleaa kuin väriä menettänyt tee, mutta kirkkaampaa kuin vesi. Hyvin nesteytynyt ihminen virtsaa 7–8 kertaa vuorokaudessa.pitkin päivää. Mikään ei voita suoraan hanasta juotua Päijänteen kirkasta. Lisäksi nautin vihreää teetä 60–70-asteisena termospullosta. Saan sen mukana solujen vanhenemista hidastavia antioksidantteja. Pidän myös maidosta – joka sisältää 87 % vettä – ja piimästä. Ne antavat samalla keski-ikäisen naisen luustolle toivotun kalsiumannoksen.On kuivuudesta kärsiviä maita, joissa tislataan virtsasta juomavettä. Sitten on maita, kuten Suomi, jossa emme nauti tarpeeksi veden juomisen hyvistä vaikutuksesta, vaikka vettä riittää.Suu auki ja mars hanalle, sanon minä.