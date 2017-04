Oletko stressaantunut? Katsele ja kuuntele lintuja

Hyvinvointi

1. Lintujen katselu ikkunasta edistää mielenterveyttä, kertoo Exeterin ja Queenslandin yliopistojen sekä brittiläisten ornitologien tuore yhteistutkimus. Sen mukaan asuminen ympäristössä, jossa ulos katsoessa on mahdollisuus nähdä puita, pensaita ja lintuja, vähentää todennäköisyyttä kärsiä masennuksesta, ahdistuksesta ja stressistä. Lintujen näkeminen teki hyvää riippumatta siitä, elivätkö ihmiset hyvin urbaanissa ympäristössä vai vehreämmässä lähiössä.



2. Iloitakseen linnuista ei tarvitse olla pätevä lintuharrastaja. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset keskimäärin tunnistavat lintulajeja varsin huonosti. Silti siivekkäiden kohtaaminen arjessa ylipäätään näyttää lisäävän hyvinvointia ja yhteyden tunnetta luontoon. Nähtyjen lintujen määrällä oli myönteisten vaikutusten kannalta merkitystä, lajilla ei.



3. Myös lintujen kuuntelu rentouttaa. Eläväinen viserrys saattaa myös virkistää ajattelua, kohottaa mielialaa ja auttaa keskittymään. Linnunlaulu onkin suosittua työn, opiskelun tai meditoinnin taustaäänenä. Linnunlaulun psyykkisiä hyötyjä on selvitetty Salfordin ja Surreyn yliopistojen johtamassa tutkimuksessa, jossa ihmiset ovat esimerkiksi arvioineet eri lajien lauluäänten rentouttavuutta. Kärkisijalle ylsi Australiassa ja Uudessa-Seelannissa esiintyvä, varpuslintuihin kuuluva hopearilli.



4. Äänimaisematutkijoiden kyselyissä ihmiset kaikkialla maailmassa listaavat usein linnunlaulun ja muut luonnon äänet yhdeksi lempiäänistään. Tutkijoiden mukaan universaali mieltymys linnunlauluun on evoluution näkökulmasta loogista: kun linnut livertävät, ympäristössä on todennäköisesti kaikki hyvin.