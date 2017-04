Digitaalinen erikoislehti HS Extra on ilmestynyt – teemana kesäkunto, asiantuntijoiden parhaat vinkit treenistä ja hyvinvoinnista koottuna yhteen

Hyvinvointi

Kesään

http://www.hs.fi/extra/kesakuntoon07042017/

on enää pari kuukautta, ja siksi julkaisemme HS Extra -digilehden, jonka teema on kesäkuntoon. Lehdessä on Helsingin Sanomien nettisivuilla ja lehdessä alkuvuonna julkaistuja juttua terveydestä, treenistä ja hyvinvoinnista. Jutuissamme vinkkejä antavat aina asiantuntijat, ja pyrimme kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvään oloon.Kerromme esimerkiksi, miten juoksuharrastus kannattaa aloittaa, kuinka kyykkäät oikein ja miten saat lisää tehoa lankutukseen.Digilehdestä voit lukea myös, miksi detox-puhdistuskuureissa ei ole järkeä ja minkä takia yksitoikkoinen ruoka laihduttaa – tosin painonhallintaan on parempiakin tapoja.Tähän aikaan vuodesta aurinko saa suomalaiset kuoriutumaan paksujen toppavaatteiden kätköistä. Osalle kesä tarkoittaa valitettavasti myös sitä, että mielen valtaavat paineet omasta ulkonäöstä. Jopa joka toinen aikuinen on nimittäin tyytymätön kehoonsa, kertoo tutkimus. Lue, miten ulkonäköpaineita voi ainakin vähän helpottaa.