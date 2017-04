Metsässä treeni tuntuu kevyeltä ja juoksu muuttuu rennoksi – Kokeile viittä terveyttä lisäävää luontoliikuntalajia

Hyvinvointi

Menkää ulos

”Liikunta

”Jos esikaupunkialueilla

Luonnon vaikutus

Nykyään

Polkujuoksu

”Esimerkiksi

Polkujuoksun

Suunnistus

”Suunnistajan

Kartanlukuun

Suunnistaessa

Metsäjooga

”Metsäjooga

Metsässä

Lue lisää: Joogaa ulkoilmassa järjestetään kansallispuistoissa http://www.koliactiv.fi/ohjelmapalvelut/joensuu/item/194-metsajooga ja joissakin joogakeskuksissa http://www.villamandala.fi/ ympäri Suomea. Kaupungeissa järjestetään myös paljon puistojoogaa.

Maastopyöräily

”Muistan kerran

Crosstraining puistossa tai metsässä

”Crosstraining