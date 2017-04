Hyvinvointi

Pippa Laukka on liikuntalääketieteen erikoislääkäri, joka toimii naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä.

tuntitolkulla paikoillasi lukemassa, kun yrität oppia jonkin asian? Pänttäätkö pääsykokeisiin tai tenttiin yömyöhään? Ei kannattaisi. Asiat painuvat parhaiten mieleen, kun tauotat istumista liikkumalla.Jos muistamisella olisi kotiosoite, se asuisi hippokampuksessa. Hippokampus on kuin näppäin, joka tallentaa tiedon aivoihin.Mieleen painamista voi treenata. Ristiin rastiin suhaavilla lontoolaistaksikuskeilla on saman suurkaupungin bussikuskeja suurempi hippokampus, koska vaihtuvien ajoreittien omaksuminen vaatii enemmän mieleen painamista kuin tuttujen bussilinjojen ajaminen, todettiin brittitutkimuksessa.aktiivisuus saa hippokampuksen kuitenkin nakuttamaan tallennusnäppäintä entistäkin tehokkaammin. Liikunta tuottaa myös hyvää oloa ja auttaa pitämään mielen virkeänä, mikä on tärkeää hippokampukselle. Tiedetään nimittäin, että pitkäaikainen masennus kutistaa hippokampuksen kokoa.Erään tutkimuksen mukaan jo kymmenen päivän liikkumattomuus vähensi hippokampuksen verenkiertoa 50–80 vuotiailla veteraaniurheilijoilla. Kun hippokampuksen verenkierto heikkenee, se kutistuu. Hippokampuksen ja sen kutistumisen yhteys Alzheimerin tautiin taas on kiistaton.Kun treenaa, veri kiertää paremmin ja tarjoaa aivokudoksille uusia hermoyhteyksiä ja elämän eliksiirejä, glukoosia ja happea. Liikunta auttaa keskittymään ja muistamaan paremmin.liikunta ei rapistuta ainoastaan kuntoa, vaan voi surkastuttaa myös aivojen kokoa.Eräässä tutkimuksessa nimittäin testattiin eri tasoisesti liikkuvien terveiden nelikymppisten kuntoa ja laitettiin samat henkilöt polkemaan kuntopyörää uudelleen kuusikymppisinä. Heidän aivonsa myös kuvattiin. Tulokset osoittivat, että fyysisesti heikompikuntoisten aivot olivat kutistuneet. Fyysinen aktiivisuus keski-iässä siis esti aivojen kutistumista.en ole koskaan ollut erityisen välkky, mutta pääsin kuitenkin lääketieteelliseen. Ehkä siksi, että tauotin ulkoa opettelua urheilemisella vietettyäni ensin lapsuuteni hippaleikeissä ja puissa kiipeillen.Nykytiedon mukaan pärjäsin, koska tein muutakin kuin pänttäsin. Jo välitunnin pituinen tauko parantaa merkittävästi nuorten keskittymiskykyä, joka auttaa mieleen painamista.Muistia ja mieleen painamista kannattaakin vaalia jo nuorena. Liikunnan ei tarvitse olla sen erikoisempaa kuin mitä itse harrastin 1970-luvun lähiössä. Hippokampuksen kannalta on hyvä, että liikunta tuottaa mielihyvää ja auttaa siten hippokampusta tallennustyössä.ei ole ainoa ihmelääke oppimiseen, vaan elämäntapojen kokonaisuus ratkaisee aivojen tallennuskyvyn. Tutkimustieto on kuitenkin vahvasti osoittanut, että säännöllinen liikunta parantaa muistia.Ehkä treenaavilla lontoolaistaksareilla onkin muita tehokkaampi navigaattori omasta takaa.