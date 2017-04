Anemia voi tulla, vaikka söisi oikein – Nämä kuusi myyttiä raudasta on aika kumota

Hyvinvointi

Myytti 1: Vain lihassa on rautaa

Myytti 2: Pinaatti on rautaista ruokaa

Myytti 3: Jos väsyttää, kannattaa syödä lisää rautaa

Myytti 4: Rautalisä sekoittaa vatsan

Myytti 5: Hemoglobiini kertoo rautavarastoista kaiken

Myytti 6: Anemia johtuu aina riittämättömästä raudan syönnistä

Juttua varten on haastateltu terveydenhuollon erikoislääkäri Päivi Metsäniemeä Terveystalosta, ravitsemustieteen dosenttia Riitta Freeseä Helsingin yliopistosta sekä ravitsemusterapeutti Lotta Pelkosta Vegaaniliitosta. Lisäksi lähteenä on käytetty mm. Ravitsemustiede-kirjaa (Duodecim 2012) sekä Duodecim Terveysportti -sivustoa.

suomalaiset saavat ravinnosta liian vähän rautaa. Ongelma koskee etenkin lapsia ja hedelmällisessä iässä olevia naisia.Raudan saantiin kannattaa panostaa. Puute voi aiheuttaa anemiaa eli alhaista hemoglobiinia. Anemia oireilee väsymyksenä sekä fyysisen suorituskyvyn ja vastustuskyvyn heikkenemisenä. Raudan puutteesta voivat kieliä myös kalpeat limakalvot, korvien humina ja jopa kynsien haurastuminen.Raudan puutosta on vaikea huomata itse, etenkään lievänä. Viimeistään selittämätön väsymys on hyvä syy hakeutua asiantuntijan pakeille.raudantarve on muita suurempi kuukautisten takia. Rautaa poistuu kehosta kuukautisveren mukana. Nuoret naiset saavat keskimäärin rautaa vain 10 milligrammaa päivässä, kun suositus on 15 milligrammaa. Miehillä ja menopaussin ohittaneilla naisilla suositus on 9 milligrammaa, johon he yltävätkin.Vakava raudan puutos voi häiritä lapsen älyllistä kehitystä. Alle kouluikäisten tulisi saada rautaa 8 milligrammaa päivässä, kouluikäisten vähän enemmän. Kuukautisten alettua tytöt tarvitsevat 15 milligrammaa rautaa päivässä. Ainakaan alle kouluikäiset eivät keskimäärin yllä suosituksiin. Kouluikäisten raudan saannista ei ole tarkkaa tietoa.Rautaa tarvitaan veren hemoglobiiniin, joka kuljettaa happea keuhkoista kudoksiin. Se on raudan tunnetuin tehtävä, mutta rauta osallistuu myös moneen muuhun. Sillä on näppinsä pelissä muun muassa DNA-synteesissä ja elektronien kuljetuksessa solujen mitokondrioissa.Kumosimme kuusi sitkeästi elävää myyttiä, jotka liittyvät raudan saantiin.Ei pidä paikkansa. Itse asiassa suomalaisten suurin raudan lähde ovat viljatuotteet. Leivästä, pastasta ja vaikkapa puurosta tulee liki puolet päivittäisestä raudasta. Tosin lihan sisältämä rauta imeytyy kasvisten sisältämää rautaa paremmin, joten liha on hyvä raudan lähde.Liha myös tehostaa raudan imeytymistä. Syytä ei varmuudella tiedetä, mutta sen arvellaan liittyvän lihan aminohappoihin. Siksi myös kasviperäinen rauta imeytyy tehokkaammin, jos samalla syö lihaa. Toisaalta myös C-vitamiini tehostaa kasviperäisen raudan imeytymistä.Lihan lisäksi erityisen paljon rautaa on veriruuissa, kuten veriletuissa, ja sisäelimissä.Yleinen harhaluulo pinaatin erityisen suuresta rautapitoisuudesta pohjaa 1800-luvun mittauksissa syntyneeseen pilkkuvirheeseen. Virhe huomattiin jo 1900-luvun alkupuoliskolla, mutta ajatus superpinaatista jäi elämään muun muassa Kippari Kallen tarinoissa.Todellisuudessa pinaatissa on rautaa 1,3 milligrammaa 100 grammassa. Se on suurin piirtein saman verran kuin lihapullissa, leivässä, herneissä tai nyhtökaurassa. Lisäksi leipää tai lihapullia tulee helpommin syötyä 100 grammaa kerralla kuin pinaattia.Kasvikunnan tuotteista rautaa on paljon täysjyväviljassa, pavuissa, pähkinöissä ja siemenissä. Joidenkin tutkimusten mukaan myös valurautapannun käyttö voi lisätä veren hemoglobiinipitoisuutta, koska pannusta liukenee pieni määrä rautaa paistettavaan ruokaan. Toisissa tutkimuksissa yhteyttä ei ole havaittu.Omin päin ei kannata ruveta syömään rautalisää väsymystä torjuakseen. Väsymyksen taustalla kun voi kuitenkin olla jokin muu kuin anemia, joten väsymyksen syy on hyvä selvittää ennen rautalisän aloittamista.Sinänsä rautalisän syöminen omin päin ei liene vaarallista perusterveelle ihmiselle, ainakin jos pidättäytyy suositellussa annoksessa ja syö rautaa kuuriluontoisesti.Erittäin suurina määrinä rauta on myrkyllistä. Yliannostuksen oireita ovat oksentelu, verinen ripuli ja lopulta sokki.Pelkästään ruuasta rautaa on käytännössä mahdoton saada liikaa, koska jos elimistön rautatilanne on hyvä, rautaa myös imeytyy ruuasta vähemmän. Joillakuilla säätelymekanismi on kuitenkin häiriintynyt geneettisten syiden tai sairauksien takia, joten ylenmääräinen raudan popsiminen ei siksikään kannata.Raskaus ja imetys lisäävät raudan tarvetta, minkä takia neuvoloissa seurataan hemoglobiiniarvoja. Suomalaisen tutkimuksen mukaan sekä vegaaneilla että sekasyöjillä raudasta kertovat hemoglobiini- ja ferritiiniarvot ovat yleensä riittävällä tasolla.Tässä on totta toinen puoli: monille rautalisän syöminen voi aiheuttaa joko ummetusta tai ripulia. Silti liki jokaiselle sopii jokin rautalisä. Jos rautalisää tarvitsee, sopivaa kannattaa vain sinnikkäästi etsiä. Joillekuille voi sopia paremmin eläinperäinen hemi-rauta, toisille kasviperäinen ei-hemirauta. Apteekin rautatabletit imeytyvät tehokkaasti, mutta joillekuille saattaa sopia paremmin nestemäinen rautajuoma.Jos rauta sekoittaa vatsan, kannattaa jakaa annos pieniin osiin vaikkapa kolmesti päivässä nautittavaksi.Monet ruoka-aineet joko edistävät tai haittaavat raudan imeytymistä. Tee ja kalsium haittaavat, C-vitamiini auttaa. Rautalisä kannattaa tällöin ottaa esimerkiksi ennen lounasta appelsiinimehulasillisen kanssa, ja juoda jälkiruokakahvi vasta tunnin päästä lounaasta.Jos mikään lisä ei tunnu sopivan ja tilanne on vakava, lisärautaa voidaan antaa myös suonensisäisesti.Raudasta voi olla pulaa jo ennen kuin se näkyy hemoglobiiniarvoissa. Tämä johtuu siitä, että rautaa on kehossa hemoglobiinin lisäksi myös ferritiiniin varastoituneena. Jos raudasta tulee pulaa, ensin tyhjenevät ferritiinivarastot.Jos hemoglobiiniarvot pysyttelevät viitearvojen sisällä, mutta väsymys vaivaa, voi olla syytä tutkia myös ferritiiniarvot.Keho pystyy sopeutumaan rautavajeeseen varsin pitkään. Lievässä anemiassa elimistö pyrkii varmistamaan kudosten hapen saannin monella konstilla. Sydämen lyöntitiheys kasvaa ja verenkierto elintärkeisiin kudoksiin kuten aivoihin ja sydämiin lisääntyy mutta vähenee vastaavasti muista kudoksista. Näin rautavajetta ei aina huomaa, kun tärkeimmät asiat toimivat.Moni väsymyksestä kärsivä nuori nainen saa kuulla vinkkejä lihansyönnin lisäämisestä. Puutteellinen ruokavalio onkin yksi syy anemiaan, mutta ei suinkaan se yleisin. Yleisin syy anemialle ovat runsaat kuukautiset. Tällöin rautaa poistuu veren mukana niin paljon, että ravinnosta saatava rauta ei riitä korvaamaan menetystä.Hoitona voidaan käyttää esimerkiksi kuukautisvuotoa vähentävää hormonikierukkaa. Ääritapauksissa kroonisen anemian hoidossa voidaan käyttää myös kohdun limakalvojen poistoa, jos lasten hankkimisesta ei enää haaveile.Muita syitä anemiaan ovat esimerkiksi keliakia, joka vaikeuttaa raudan imeytymistä, tai verenvuoto ruuansulatuselimistössä. Jos ulosteessa näkyy verta, on syytä mennä lääkäriin.Verenvuotoa ei välttämättä havaitse itse, sillä jo hyvin pieni vuoto voi aiheuttaa raudanpuutetta. Millilitrassa verta on 0,5 milligrammaa rautaa, joten jo muutaman millilitran vuoto päivässä voi johtaa epätasapainoon.Nyt kuulostaa ristiriitaiselta:Moni suomalainen ei saa suositusten mukaista määrää rautaa ruuastaan. Silti anemia ei ole kansantauti, eikä anemian syynä useinkaan ole puutteellinen ruokavalio.Miksi ihmeessä ei?Syitä tähän voi olla useita.Ensinnäkin ravitsemussuosituksiin sisältyy aina tietty turvamarginaali. Moni tulee toimeen suosituksia vähemmällä määrällä.Toiseksi elimistö osaa tarvittaessa tehostaa raudan imeytymistä. Jos rautaa on kehossa vähän, rautaa imeytyy ravinnosta enemmän kuin jos rautavarastot ovat täysiä.Kolmanneksi elimistö pystyy jossain määrin sopeutumaan vähäiseen raudan saantiin. Vaikka kaikki rautaa tarvitsevat kehon toiminnot eivät toimisi ihan optimaalisella tasolla, puutoksesta ei vielä aiheudu merkittävää, anemiaan asti johtavaa haittaa.Vähäinen raudansaanti ei siis väistämättä aiheuta anemiaa, mutta jotkut kehon rautaa vaativat toiminnot toimisivat paremmin, jos rautaa tulisi ravinnosta riittävästi.