Kun Laura Hyvärinen tuli raskaaksi, hän alkoi oksentaa jatkuvasti ja joutui viikoiksi sairaalaan – ”Haaveilin siitä, että voisin juoda lasillisen vettä”

Hyvinvointi

Ilouutiset tulivat

Kymmenen

viikkoa

Tänään maanantaina

Hyvärisen paino

Nesteytyksen lisäksi

”Sitä pelkäsin, että jos raskaus menee kesken, kaikki kärsimys on mennyt hukkaan.”

Hyvärinen koki

Heinäkuussa

Hyvärisellä

Voimakas