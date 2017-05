Hyvinvointi

Pippa Laukka on liikuntalääketieteen erikoislääkäri, joka toimii naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä.

koululainen lampsii tennarit vinossa ilman, että kukaan aikuinen on ikinä puuttunut asiaan. Ei mikään ihme, sillä harva vanhempi tunnistaa omia askellusvirheitäänkään. Moni vain ihmettelee, kun tossunpohja kuluu puhki toiselta reunalta ja polvet ovat aina vain kipeät.Askellusvirheet aiheuttavat kipua, rasitusvammoja ja tappavat liikunnan ilon sekä lapselta että aikuiselta. Väärin askeltavien hoito on lapsenkengissä.Urheilulääkärinä kannan huolta kaikista ankkapepuista ja lättäjaloista. Lääkärin vastaanotto on pääteasema, kun jalka on kipeä tai selässä on rasitusmurtuma. Jos asentopoikkeamiin ja jalan toimintahäiriöihin kiinnitettäisiin enemmän huomiota, sekä moni arkiliikkuja että kilpaurheilija saisi enemmän terveitä päiviä.että Suomi olisi menestyneempi urheilumaa, jos jo kasvuikäisten askellusta ja kuormitusta tarkasteltaisiin nykyistä osaavammin. Kun keho on vinksallaan, etenkin paljon liikkuville tulee vaivoja. Kuormitusvirheet aiheuttavat kipujen lisäksi muitakin esteitä menestymiselle, nimittäin puutteita lajitaidoissa.Treeni on koko lailla turhaa, jos suoritustekniikka on väärä.Jos lihakset ja nivelet eivät toimi, keppi lentää lyhyemmän kaaren ja juoksuun tulee lisää sekunteja. Kun aikuisella kuntoliikkujalla jalka on lintallaan, tulehtuu jalkapohjan kantakalvo tai akillesjänne. Osalle ilmaantuu juoksijan polvi, joka kariuttaa liikuntaharrastuksen.Kaikki virheasennot eivät vaadi hoitoa, osan luonto korjaa. Jos lihashuolto ei auta vaivoihin, ongelmajalat kannattaa tarkistuttaa.jalkaongelmat kasaantuvat kesälle. Ei ihme, sillä loma-aikana juostaan, hypitään ja pompitaan. Ohutpohjaiset tennarit ovat kasvavalle jalalle äkillistä shokkihoitoa. Kun jalka on talven uinunut tukevissa kengissä, ovat tukikudokset kesällä aivan pihalla. Vaimentamaton iskutus paukuttaa jalkapohjaa kuin rumpukalvoa.Paukutus vain kovenee, kun keho ja lihakset väsyvät ja askel muuttuu raskaammaksi.Ja jos kunto on huono, askel ja jalka painavat nopeammin.Paljain jaloin kävely on toki terveellistä ja suositeltavaa, kunhan mitoittaa kirmailun sopiviin annoksiin. Ikiliikkujankin pitää muistaa levätä, vaikka virtaa riittäisi kuin kestoparistossa. Jos lapsi käy kuusi kertaa viikossa urheiluharrastuksessa ja pomppii paljain jaloin pari tuntia päivässä trampoliinilla, tämä rasittaa liikaa jalkoja.joku lukija toteaa viisaasti, että suurempi ongelma on pohtia, miten nuoret saisi liikkumaan. Sekin on totta. Urheilulääkäri tosin näkee ääripään heitä, joita pitää joskus suitsia.jalkojen kuormitusvirheet alkavat oireilla kasvuspurtin aikana. Pituuskasvua seurataan harvoin muutoin kuin toteamalla lahkeiden jääneen lyhyiksi. Kasvuikäistä kannattaisikin mitata kotona pari kertaa vuodessa. Menetelmäksi riittää karmi, kirja ja kynä.Pituuskasvua seuraamalla voidaan tarkkailla rasitusvammoja ja tunnistaa oireilu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun huomaa lapsen pyrähtävän, osaa kiinnittää huomiota selkä- ja jalkavaivoihin sekä passittaa fysioterapeutille, ja tarvittaessa lääkäriin, jos kivut jatkuvat pari viikkoa tai yli.Kouluterveydenhuollon tarkastuksissa on paljon asiaa, mutta vähän aikaa. Pidän ajatuksesta, että ala-asteilla olisi tarjolla fysio- tai jalkaterapeutin kartoitus. Uskon, että tämä toisi yhteiskunnallisia säästöjä monin tavoin, eikä vähiten rasitusvammojen vähenemisenä ja liikunnan ilon säilymisenä, joka kantaisi vielä aikuisenakin.