Terveellistä lihavuutta ei ole olemassa, paljastaa uusi tutkimus – Terve lihava on vain muita hitaampi sairastumaan, sanoo suomalaisprofessori Laaja brittitutkimus on uusin niitti terveen lihavuuden arkkuun. ”Ison suomalaisaineiston uusinta-analyysissa on tultu ihan samaan johtopäätökseen”, sanoo lihavuustutkija Aila Rissanen.