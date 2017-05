Istuva elämäntapa aiheuttaa jälleen yhden lisävaivan – Istuminen ja ylipaino lisäävät peräpukamia, ja niitä hoidetaan usein väärin

Hyvinvointi

Peräpukamat

Ihmiset eivät

1. Ylipaino ja raskaus altistavat

2. Vältä pitkään istumista vessassa

3. Apteekin voiteista voi olla jopa haittaa

4. Ehkäise ruokavaliolla

5. Lääkäriin, jos muu ei auta

6. Vaivaa on turha hävetä