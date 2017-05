Miksi kaikki haluavat nyt oppia seisomaan käsillään? Koska se treenaa voiman ja liikkuvuuden lisäksi myös aivoja, sanoo asiantuntija

Hyvinvointi

Miksi kaikki haluavat nyt oppia seisomaan käsillään? Koska se treenaa voiman ja liikkuvuuden lisäksi myös aivo

Käsilläseisonnasta on tullut viime vuosina taito, jonka yhä useampi haluaa oppia. Suomessa useat liikuntakeskukset ovat ottaneet käsilläseisontakurssit ohjelmistoonsa, ja tunnisteella #handstand löytyy Instagramissa yli kolme miljoonaa kuvaa ja videota.



Valmentaja ja personal trainer Jukka Rajalan mukaan yksi syy ilmiön taustalla on 2010-luvun alussa alkanut toiminnallisen harjoittelun aalto ja kasvanut kiinnostus kehonpainoharjoittelua kohtaan. Rajalan Käsilläseisontakirja (Fitra) ilmestyi juuri.



”Kirjaa kirjoittaessa tuli pohdittua paljon sitä, mikä on nostanut käsilläseisonnan näin suosituksi, vaikka kyse on niinkin vaikeasta taidosta. Kehonpainoharjoittelun lisäksi myös crossfit oli iso suunnannäyttäjä. Samaan aikaan sirkuspuolella on ollut aiempaa enemmän aikuisille harrastajille tarkoitettua toimintaa.”



Hallittu, ilman tukea tehtävä käsilläseisonta vaatii toki paljon, mutta monen perusterveen liikkujan on mahdollista oppia se. Käsilläseisontatreenillä on myös paljon hyviä puolia.



Yksittäiset käsilläseisontaan hurahtaneet treenaajat haluavat Rajalan mukaan usein harjoittelulta muutakin kuin pelkkää rankkaa hikitreeniä.



”Yksilötasolla uskon, että itsensä haastaminen ja uuden oppiminen innostavat monia. Uskon, että ne jotka ovat käsilläseisontaa lähteneet harjoittelemaan, haluavat harjoittelulta enemmän kuin aivot narikkaan -hikitreeniä”, Rajala sanoo.



Uusien fyysisten taitojen oppiminen hiipuu monilla nuoruusiässä. Siksi käsilläseisonnan opettelusta saatavat onnistumisen kokemukset ovat erityisen koukuttavia.



Opettelu kehittää Rajalan mukaan myös aivojen plastisuutta, eli aivosolujen välisiä yhteyksiä ja niiden toimintaa.



“Uuden taidon opettelu on aivojumppaa, ei vain selkäydintasolla tapahtuvaa toimintakyvyn ja opitun taidon kehittämistä, kuten vaikka kuntosaliharjoittelu usein on”, Rajala



Fyysisten ulottuvuuksien lisäksi käsilläseisonnan harjoittelu kehittää siis myös psyykkisiä ominaisuuksia, kuten pitkäjänteisyyttä ja keskittymiskykyä.



Telinevoimistelussa käsilläseisonta on Rajalan mukaan siirtymäliike – kun sen oppii, aukeaa ovi lukuisiin muihin liikkeisiin.



Myös tavalliselle liikunnan harrastajalle se tarjoaa loputtoman paljon opeteltavaa.



Käsilläseisonta vaatii sekä liikkuvuutta, motoriikkaa että voimaa. Osa-alueet kehittyvät eri tahtiin riippuen henkilön aiemmasta liikuntataustasta.



”Joogasta tulevilla on usein hyvä liikkuvuus ja he kaipaavat kehonhallinnan lisäksi lisää voimaa. Sen sijaan voimaharjoittelua harrastaneille liikkuvuus on usein ensimmäinen asia, jota täytyy kehittää.”



Liikkuvuus määrittää paljon sitä, kuinka nopeasti käsilläseisonnan voi oppia. Vakaan käsilläseisonnan oppiminen ilman tukea voi kestää noin puolesta vuodesta muutamaan vuoteen.



Käsilläseisonta on Rajalan mukaan hyvin turvallinen liike. Kun harjoitteita tekee oman kehitystasonsa mukaan ja huolellisesti, loukkaantumisriski on pieni. Yleisimpiä ovat ranteiden ja olkapäiden rasitusvammat, joita voi ehkäistä tekemällä liikkuvuutta ja voimaa kehittäviä harjoituksia.



”Tietenkin jos on selän kanssa ongelmia, esimerkiksi oireilevia välilevyjen pullistumia, ne täytyy ottaa huomioon. Toisaalta monet oppilaani ovat kertoneet, että kun käsillä seistessä joutuu keskittymään niin paljon keskivartalon hallintaan, selkäkivut ovat kadonneet”, Rajala kertoo.



Jos käsilläseisonnan opetteleminen houkuttaa, Rajala rohkaisee kokeilemaan ennakkoluulottomasti. Koska käsilläseisonta vaatii keholta paljon totuttelua, arkeen kannattaa ottaa osaksi pieniä oppimista edistäviä tapoja.



Esimerkiksi ranteita voi vahvistaa ravistelemalla noin puoli minuuttia pitkin päivää, jopa puolen tunnin välein. Keskivartalolle hyviä valmistavia harjoitteita ovat erilaiset lankkupidot ja kuppiasennot.



Kuppiasento on selin- tai vatsamakuulta tehtävä harjoite, jossa keskivartalo on tiukka ja raajoja lähdetään nostamaan hallitusti hieman irti lattiasta. Asennossa on tarkoitus pysyä 30–60 sekuntia.



Lisäksi erilaiset punnerrusvariaatiot, leuanvedot sekä esimerkiksi leuanvetotangosta riippuminen ovat hyviä käsilläseisontaa tukevia harjoituksia selälle ja lavoille.



Jos haluaa treenata tosissaan, kannattaa Rajalan mukaan hakeutua mukaan treeniryhmään, joita löytyy esimerkiksi sirkuskouluista tai toiminnalliseen harjoitteluun keskittyviltä saleilta.



Ryhmää valitessa on hyvä etsiä sellainen, jonka vetäjillä on kokemusta aikuisten ohjauksesta eikä pelkästään lasten kanssa tekemisestä. Aikuisilla on lapsiin verrattuna hyvin erilaisia pelkotiloja ja fyysisiä rakenteita, jotka täytyy ottaa harjoittelussa huomioon.



“Kun lähdetään alkuun rakentamaan arkeen itselle toimivia tapoja, joilla totutetaan ranteita ja kyynärvarsia, sekä tehdään asentoharjoitteita lattialla, keho tottuu uudenlaiseen rasitukseen ja ymmärrys vartaloon kehittyy. Tästä on paljon helpompi lähteä opettelemaan käsilläseisontaa ja ponnistuksia siten, että onnistumisprosentti pysyy tarpeeksi isona ja homma pysyy motivoivana.”



Näin pääset alkuun: Vahvista ranteita ja kyynärvarsia konttausasennossa rotaatioliikkeellä. Pidä kyynärvarret lukittuina ja kierrä kyynärtaipeita ulos ja sisään. Liike lähtee lavoista asti. Vahvistavassa harjoituksessa nosta kämmenet irti lattiasta, jolloin ainoastaan sormet ovat lattiassa. Peukalo voi olla yläasennossa irti lattiasta, josta kämmenet lasketaan rauhallisesti takaisin alas.



Harjoittele keskivartalon pitoa selinmakuulla. Venytä käsiä ja jalkoja pitkiksi, rutista keskivartalo tiukaksi niin, että alaselän ja lattian välille ei synny notkoa. Pidä pakarat rentoina ja polvet suorana.



Totuta kroppaa käsilläseisonta-asentoon nousemalla seinälle kasvot seinää kohti. Asetu punnerrusasentoon jalkapohjat seinää vasten. Loitonna lapoja toisistaan, työnnä yläselkä pyöreäksi. Nosta jalat ylös seinälle ja hae suora asento. Pidä 10 sekuntia. Kun tämä sujuu, tee liike kädet lähempänä seinää. Vähitellen voit kävellä kädet seinän viereen ja lopulta jopa irrottaa jalat seinästä.