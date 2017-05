Lemmikin seura voi rauhoittaa lasta jopa enemmän kuin vanhemman läsnäolo – Neljä tapaa, joilla koira parantaa terveyttä

Hyvinvointi

Lemmikin seura voi rauhoittaa lasta jopa enemmän kuin vanhemman läsnäolo – Neljä tapaa, joilla koira parantaa

1. Lemmikkikoira antaa lapselle turvaa ja tukea vaativassa koetilanteessa – jopa enemmän kuin oma vanhempi. Näin kertoo Floridan yliopiston tuore tutkimus, jossa oli mukana sata koiraperhettä.



7–12-vuotiaat lapset saivat suorittaakseen puhe- ja päässälaskutehtäviä, jotka tosielämässäkin usein aiheuttavat lapsille paineita. Osalla heistä oli mukanaan koira, osalla vanhempi, ja osa kohtasi tilanteen yksin.



Karvakaverin läsnäolo laski sekä koettua stressiä että mitattua stressihormonitasoa enemmän kuin vanhemman seura.



2. Olennaista on eläimen ja lapsen vuorovaikutus. Parhaiten koiran läsnäolo rauhoitti, jos lapsi itse kutsui lemmikin luokseen rapsuteltavaksi ja helliteltäväksi. Jos lapsi ei aktiivisesti hakenut koirasta turvaa, stressitasokin pysyi korkeammalla.



Mahdollisesti juuri silittelyn tyynnyttävän vaikutuksen vuoksi koiran omistaminen voikin olla hyväksi sydämelle. Harvardin yliopiston tutkijoiden mukaan koiranomistajilla on muita alhaisempi verenpaine. Heillä näyttäisi olevan myös paremmat kolesteroliarvot, mutta syytä tähän ei vielä tiedetä.



3. Koiran hankkiminen kannustaa liikkumaan, sillä sen kanssa on ulkoiltava päivittäin. Yhdysvaltalais-australialaisessa tutkimuksessa koiranomistajat liikkuivatkin lähiympäristössään muita säännöllisemmin. Koiran seura myös lisäsi etenkin naisten turvallisuuden tunnetta.



4. Moni koiraihminen kokee lemmikin osaavan lohduttaa, kun isännällä tai emännällä on paha mieli. Viime vuonna julkaistu Lincolnin yliopiston tutkimus osoittikin, että koira todella tunnistaa tunteita kasvon­ilmeistä ja äänistä, eikä kyse ole vain opitusta käytöksestä.