Yhä useampi käyttää salitreenissä tukivyötä – Perusvoimaa treenaavalle vyöstä ei ole hyötyä, sanoo asiantuntija

Hyvinvointi

Yhä useampi käyttää salitreenissä tukivyötä – Perusvoimaa treenaavalle vyöstä ei ole hyötyä, sanoo asiantuntij

Yhä useampi salillakävijä käyttää treeninsä tukena painonnostovyötä ja rannetukia. Mutta milloin apuvälineiden käyttäminen on tarpeen vai tarvitseeko niitä ollenkaan?



Athletica-valmennustiimin fysiikkavalmentaja ja Trainer4you:n voimavalmentaja-kouluttaja Tuomas Rytkönen arvelee, että tukivöiden ja rannetukien suosion kasvu johtuu onnistuneesta markkinoinnista.



Rytkönen kertoo, että tutkimusten mukaan tukivyön käyttäminen ei vähennä vammoja eikä ehkäise selän väsymistä.



“Ilman vyötä nostettaessa vinoihin vatsalihaksiin kohdistuu suurempi vastus. Suorat vatsalihakset taas tekevät suuremman työn vyön kanssa nostettaessa”, Rytkönen selvittää.



Rytkösen mukaan liiallinen vyön käyttö ei koskaan ole perusteltua. Sen voi ottaa tueksi maksimivoimaa lähestyttäessä, mutta 6–12 toiston perusvoimaa kehittävissä sarjoissa se kannattaa jättää pois.



Rannetukien jatkuva käyttö voi vaikuttaa jopa niin, että kyynärvarren lihakset sekä tuki- ja sidekudokset eivät vahvistu optimaalisesti raskaita nostoja ajatellen.



Etenkin jos käy salilla jonkin toisen lajin tueksi, vyön käyttämisen hyötyjä kannattaa pohtia tarkkaan. Rytkösen mukaan keskivartalon voimantuotto on tärkeä taito, jota ei vyötä käyttämällä kannata ohittaa.



“Jos harrastaa jotain muutakin lajia, jossa vyötä ei käytetä, kannattaa miettiä, mihin sitä salilla treenatessa tarvitsee. Esimerkiksi joukkuepeleissä keskivartalon aktivointi ei välttämättä toimi yhtä hyvin verrattuna siihen, jos olisi treenannut ilman vyötä”, Rytkönen sanoo.



Rytkösen mukaan vöiden ja rannetukien tarpeellisuus on jopa filosofinen kysymys.



“Kysymystä voi lähestyä niin, että kuuluuko erilaisten tukien käyttö ihmisen luontaiseen liikkumiseen tai siihen, jos ihminen nostaa jotain.”



Rytkönen suosittelee harkitsemaan sekä vyön että rannetukien käyttämistä omien tavoitteiden mukaan: haluaako saada suuria painoja ylös apuvälineiden kanssa vai ilman.



“Itse en käytä vyötä, vaan ajattelen, että kun voimailen niin voimailen omalla kehollani. Tavoitteena on ollut se, että keskivartalo ja lannerangan sidekudokset kestävät yli 270 kilon maastavedot”, Rytkönen sanoo.



Myös kilpailevien painon- ja voimannostajien parissa vyön käytön filosofia vaihtelee – toiset nostavat ilman, toiset vyön kanssa. Useissa kilpailuissa vyön käyttö on sallittua, joten moni hakee siitä tukea suoritukseensa.



Vyötä oikein käytettäessä tarkoitus on nostaa vatsaontelon painetta pidättämällä hengitystä kurkunpää suljettuna. Vatsaonteloon syntyvä paine vähentää selkärangan sekä lannerangan kuormitusta.



Ilmiötä kutsutaan valsalva maneuveriksi. Vyön kanssa vatsaontelon paine saadaan hieman korkeammaksi kuin ilman vyötä nostettaessa. Samoin systolinen verenpaine nousee vyötä käytettäessä hetkellisesti hieman korkeammaksi kuin ilman vyötä.