Ulkona nukkuminen antaa energiaa ja palauttaa stressistä – Yö taivasalla kiinnostaa monia, mutta osalla ei ole retkeilytaitoja, sanoo asiantuntija

Hyvinvointi

Ulkona nukkuminen antaa energiaa ja palauttaa stressistä – Yö taivasalla kiinnostaa monia, mutta osalla ei ole

Eeva Mäkinen

”Öinen metsä

”Metsässä

Ulkona nukkuessa kannattaa ottaa huomioon muutama asia:

R

aitis

Hyvä alusta

Herkkäunisille

Aikaisin

Riippumattoja

Osana Suomi 100

Ulkona

Luonnon päivänä 17.kesäkuuta 2017 teemana on Rakastu kesäyöhön, johon kuuluu Nuku yö ulkona http://tapahtumat.suomenlatu.fi/fi/nuku-yo-ulkona.html -tapahtuma. Metsähotellien yhteyteen on yöpymispaikkojen lisäksi järjestetty geokätköilyä, melontaa ja maastopyöräilyä, joihin voi lainata varusteet ilmaiseksi. Ruuat pitää kustantaa itse.