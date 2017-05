Lyhyt mutta rankka treeni on monelle hyväksi – Jo 20 minuutin treeni parantaa sydämen terveyttä, selviää suomalaistutkimuksesta

Hyvinvointi

Lyhyt mutta rankka treeni on monelle hyväksi – Jo 20 minuutin treeni parantaa sydämen terveyttä, selviää suoma

Lisää

Tutkimuksessa

Toinen

Tulokset

Heiskasta

Tutkimuksessa

FM, LitM Marja Heiskasen kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen alan väitöskirja Right ventricular metabolic responses to high intensity interval and moderate-intensity continuous training: studies by positron emission tomography tarkastetaan Turun yliopistossa 9.6.2017.