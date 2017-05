Jos salitreenissä kehittyminen tyssää, syy on harvoin ruokavalio, sanoo asiantuntija – Näillä neljällä ohjeella saat harjoittelusta taas tuloksia

Hyvinvointi

Jos salitreenissä kehittyminen tyssää, syy on harvoin ruokavalio, sanoo asiantuntija – Näillä neljällä ohjeell

Moni sellainen,

Haikarainen

1. Sopiva (yli)kuormitus

Sopiva ylikuormitus

Painojen tulisi

2. Säännöllisyys

Jos lihakset

Pidemmälle

3. Nousujohteisuus

Aloittelijalla voiman

4. Lepo

Ratkaisu on

http://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000002911757.html

http://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000005108478.html

joka on treenannut salilla ahkerasti koko alkuvuoden, huomaa nyt, että kehitys tuntuu vain junnaavan paikallaan. Mikä on, kun lihakset ja voimat eivät kasva, vaikka kuinka käy salilla?Kuntosaliharjoittelun alussa kehitys on useimmilla nopeaa ja painoja saa lisätä jatkuvasti. Muutaman kuukauden harjoittelun jälkeen kehitys kuitenkin tyypillisesti tasaantuu ja tuntuu jopa pysähtyvän.Liikuntabiologi ja personal trainermukaan monet lähtevät etsimään ratkaisua ravitsemuksesta, vaikka todelliset ongelmat piilevät treenissä.”Ostetaan kaikenlaista purnukkaa ja superfoodia ja haetaan niistä apua, vaikka treenissä kehittymisen peruselementit ovat pielessä.”on omien sanojensa mukaan ratkonut treenissä kehittymisen ongelmia valmennettaviensa kanssa jo 16 vuotta. Tasainen vaihe ei juuri koskaan johdu ravinnosta, ainakaan treenaamisen alkuvaiheessa.”Lihapiirakkaa ja pitsaa syövä jantteri kehittyy tiettyyn pisteeseen asti aivan samalla tavalla kuin ne, jotka panostavat ruokavalioon”, Haikarainen sanoo.”En kuitenkaan kehota ketään syömään huonosti. Kyse on vain siitä, että ratkaisua haetaan usein väärästä paikasta ja se johtaa on tulosten sijasta pettymykseen.”Ruokavaliolla voi siis saavuttaa merkittäviä hyötyjä vasta, kun on treenannut tehokkaasti noin 4–6 kuukautta ja saanut aikaan myös tuloksia. Silloin puutteet ruokailussa saattavat jo muodostua kehityksen esteeksi.Haikaraisen mukaan kroppaa täytyy ylikuormittaa sopivasti, jotta lihasten ja voiman kasvuun tarvittavat mekanismit aktivoituvat.”Keho on luova, laiska ja pinnari. Mitään ei tapahdu, jos keholle ei anna signaalia, että sen on pakko kehittää lihasta ja voimaa.”on ärsyke, joka selkeästi ylittää arjen vaatimustason – eli painojen pitää olla tarpeeksi suuret. Liian pienillä painoilla treenaamisen on sanottu olevan tyypillistä erityisesti naisille, mutta siihen sortuvat myös miehet.olla sellaiset, että 8–12 toiston sarjassa viimeiset toistot saa hyvällä tekniikalla vain hammasta purren ylös. Jos viimeiset toistot eivät tunnu vaikeilta, koko lihas ei tee töitä. Tällöin vain osa lihassoluista on töissä ja loput uinuvat, koska keholla on tapana yrittää aina mennä helpoimman kautta.”Jokaisen sarjan jälkeen pitää kysyä itseltään, olisinko pystynyt parempaan, olisinko saanut saman määrän toistoja isommilla painoilla”, Haikarainen sanoo.Toinen tyypillinen virhe harjoittelussa on Haikaraisen mukaan järkevän harjoittelurytmin laiminlyöminen. Usein ihmiset, jotka eivät ole saaneet kehitystä aikaan, treenaavat samoja lihasryhmiä liian harvoin.”Esimerkki on asiakas, joka kertoo treenaavansa kolmejakoisella treeniohjelmalla eli yhtenä päivänä jalat, toisena yläkropan isot lihakset ja kolmantena kädet, ja käyvänsä salilla kaksi kertaa viikossa. Tämä tarkoittaa, että lihakset saavat ärsykettä 9–10 päivän välein, mikä on aivan liian harvoin.”saavat liian harvoin ärsykettä, ne alkavat laskea suorituskykyä takaisin lepotasoon, eikä kehitystä tapahdu. Saman lihasryhmän olisikin hyvä saada kuormitusta kahdesta kolmeen kertaa viikossa.Erityisesti aloittelijoille eniten tulosta tuottaakin yksijakoinen harjoitusohjelma, jossa treenataan koko keho kerrallaan kaksi kertaa viikossa. Kolmas treenikerta viikossa voi tuoda lisätulosta joillekuille, muttei kaikille.harjoittelussa edenneet noudattavat usein kaksi- tai kolmejakoista harjoitusohjelmaa. Tällöin suositus on kolmesta neljään treenikertaa viikossa. Samalle lihasryhmälle tehtävien treenien välillä tulisi olla vähintään kaksi lepopäivää.”Lähtökohta on se, että samaa lihasryhmää kuormitetaan 4–5 päivän välein”, Haikarainen tiivistää.Ei toki riitä, että treenaa kovilla painoilla ja säännöllisesti. Aloittelija voi Haikaraisen mukaan kehittyä samankaltaisella ohjelmalla kaksi, hyvällä tuurilla jopa kolmekin kuukautta. Mutta sitten kehitys pysähtyy.”Kolmas kompastuskivi on se, että jäädään liikaa tutulle mukavuusalueelle, kun ei osata, haluta tai viitsitä tehdä treenistä vähän tiukempaa.”kehitys voi ensimmäisinä kuukausina olla hämmentävän suurta, jos painoja treenissä lisää jatkuvasti niin, että 8–12 toiston sarjoissa viimeiset toistot saa vain vaivoin ylös.”Ensimmäisten kolmen-neljän kuukauden aikana voimatasot voivat nousta liikkeestä riippuen 30–100 prosenttia. Jos aloittaa esimerkiksi jalkaprässissä 60 kilolla, ei ole mikään mahdottomuus nostaa sama määrä toistoja 120 kilolla muutamassa kuukaudessa”, Haikarainen sanoo.Sen sijaan pieniä lihasryhmiä treenatessa, kuten hauiskäännössä, painojen nostaminen kuudesta kilosta kahteentoista on haastavampaa. Haikarainen suosittelee kirjaamaan ylös, millä painoilla on aloittanut, jotta nousujohteisuuden seuraaminen on helpompaa.Ensimmäisten kuukausien aikana painoja tulisi lisätä vähintään 20–50 prosenttia, jotta harjoittelu tukisi kehitystä mahdollisimman hyvin.Jotkut hurahtavat Haikaraisen mukaan kuntosaliharjoitteluun niin, että treenaamassa käydään lähes joka päivä. Tällöin tahti on liian kova, eivätkä lihakset saa tarpeeksi lepoa kehittyäkseen optimaalisesti.”Edellä mainitusta liian harvasta treenitahdista tilanne keikahtaakin päin vastoin – lihasryhmät saavat vaikka vain yhden kunnollisen lepopäivän viikossa. Tällöin lepo ja palautuminen eivät ole treenin kanssa balanssissa.”luonnollisesti vähentää treenikertojen määrää ja kääntää huomio kohtaan kaksi. Saman lihasryhmän kuormittamisen välillä tulisi olla vähintään kaksi lepopäivää, mielellään jopa neljä tai viisi.Pitkään treenanneille Haikarainen suosittelee pitämään kevennettyjä viikkoja joka kolmannella tai neljännellä treeniviikolla. Kevyemmillä viikoilla tarkoitus on puolittaa kuormitus tavalliseen treeniviikkoon nähden.”Eli jos on tottunut käymään neljä kertaa viikossa, käykin vain kaksi kertaa ja tekee sarjoja puolet vähemmän.”