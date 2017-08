Gunvor Backman, 87, käy mieluummin töissä kuin imuroi – Kahviloiden kuningatar taitaa korvapuustit ja Whatsappin

Hyvinvointi

Gunvor Backman, 87, käy mieluummin töissä kuin imuroi – Kahviloiden kuningatar taitaa korvapuustit ja Whatsapp

Kun

Kahvila

Työnjako

Vuosien

Backmanin

Jos

Pitkästä

Kuka? Gunvor Backman

Mistä tunnetaan?

Mistä ei tunneta?

perusti 60 vuotta sitten kahvilan, hän päätti olla hieman suuruudenhullu.Hän laittoi paikan nimeksi Succès, joka tarkoittaa ranskaksi menestystä.Ja menestyksekäs kahvilasta myös tuli. Café Succès aloitti ensin Porvoossa, ja vuodesta 1957 lähtien se on ollut Korkeavuorenkadulla Helsingissä. Usein jono kahvilaan kiemurtelee ulos asti.Vuonna 1991 Succèsille perustettiin filiaali Pohjoisesplanadille, Café Esplanad. Silläkin menee niin hyvin, että Esplanad on jo tuplannut tilansa.Yksi pieni ongelma kahvila Succèsilla on ollut kaikki nämä vuodet. Sen nimi on vaikea lausua. Backman on kuullut siitä monenlaisia väännöksiä.”Koska nimi on ranskaa, se pitäisi lausua syksee. Mutta monet sanovat sukkes, joten minäkin olen alkanut sanoa niin, vaikka se kuulostaa kyllä aika oudolta”, Backman sanoo ja nauraa.Backman nauraa usein ja hersyvästi. ”Ei tästä elämästä tulisi mitään ilman huumoria.”Succès sai siis alkunsa reilu 60 vuotta sitten. Siitä asti Backman, 87, on ollut mukana perheyrityksen toiminnassa. Hänellä ei ole aikomustakaan jäädä eläkkeelle.”Kun täytin toukokuussa 87 vuotta, ajattelin itsekin, että onko se totta.”Elämässä on ollut huonojakin aikoja, Backman myöntää.”Tarkoitan sekä yrittämistä että henkilökohtaisia asioita. Bisnes on kovaa, ja välillä olen johtanut liikaa tunteella. Mutta sen olen oppinut, että kun käy pohjalla, sieltä ei pääse kuin ylöspäin.”Backman tekee edelleen täyttä työpäivää. Vuosi sitten hän sentään päätti, että pitää jatkossa sunnuntait ja maanantait vapaata.”En arvannutkaan, miten tärkeä asia on oma päivä tai kaksi. Kun lauantai-iltaisin lähden töistä, ajattelen että ihanaa, huomenna voin tehdä mitä huvittaa. Välillä en petaa edes sänkyä. Ja sunnuntai-iltana ajattelen, että yes, I’ve got one more day!”Backman asuu vanhassa puutalossa Kulosaaressa. Hänellä on hoidettavanaan suuri puutarha. Kesäisin hän viettää aikaa myös Sipoon saaristossa.Vapaa-aikana hän maalaa tauluja ja kuuntelee musiikkia.”Olen jazzfriikki. Jazz vei minulta jalat alta heti sodan jälkeen. Ystäväni isä toilevyjä Amerikasta. Me tytöt valloitettiin heidän talonsa, oltiin ihan villeinä”, hän muistelee.”Myös säveltäjäkanssa olimme pitkään hyviä ystäviä.”kahvilayrityksessä on nykyään sellainen, että Gunvor Backman työskentelee lähinnä Café Esplanadissa yhdessä poikansakanssa. Toinen poikavastaa Succèsista.Äiti-Backman on useimmiten konttorin puolella ja hoitaa esimerkiksi työvuorolistoja. Välillä hän seisoo edelleen tiskin takana palvelemassa asiakkaita.”Enää en kuitenkaan koske kassakoneeseen, ettei kukaan pääse sanomaan, että nyt se mummo laskutti väärin.”Backman on uskomattoman nuorekas. Hän kulkee kahvilassa sukkelasti kuin kissa.”Minulle laitettiin titaania lonkkiin. Sen jälkeen jalat ovat toimineet taas hyvin.”Pienistä kolotuksista huolimatta terveys on edelleen hyvä.”Jaa-a – en tiedä, mikä terveyteni salaisuus on. Minä taidan olla meidän perheessä ainoa, joka käyttää punaista maitoa ja voita. Tykkään myös sillistä ja perunoista. Niillä mennään.”Backman haluaa olla ajan hermolla. Hän käyttää Whatsappia ja on Facebookissa.”Twitterissä en kuitenkaan ole. Mutta muuten olen aika à jour siinä, mitä maailmassa tapahtuu. Täytyy seurata aikaansa.”varrella myös kahvila Succèsin valikoimaa on päivitetty – on tullut salaatit, erikoiskahvit ja oma kahvipaahtimo.Yksi asia kuitenkin pysyy: jättimäiset korvapuustit, jotka leivotaan paikan päällä. Niistä on tullut kahvilan tavaramerkki.”Kun perustin kahvilan, kävin hieman vakoilemassa muita paikkoja. Muilla oli pienet ja kauniit puustit, mutta minä halusin suuria. Ne voi vaikka jakaa.”Resepti on pysynyt vuosikymmenet samana. ”Nykyään meillä on onneksi kaulimiskone.”On toinenkin asia, joka ei ole muuttunut: asiakkaat. Backmanin mielestä he ovat olleet 60 vuotta enimmäkseen samanlaisia.”Eivät ihmiset muutu. He haluavat vuodesta toiseen kahvia ja pullaa.”Juttu jatkuu kuvan alla.Työntekijät sen sijaan ovat muuttuneet. ”Ennen tämä oli enemmän kutsumusammatti. Nykyään meillä on töissä lähinnä opiskelijoita. Sitten kun he valmistuvat yliopistosta, tilalle tulevat uudet.”Backman on tuntenut vuosien varrella lukuisia kanta-asiakkaita. Hän luettelee joukon tunnettuja ihmisiä, jotka ovat istuneet Succèsissa, mutta heitä ei saa mainita lehdessä.”Periaatteeni on, että en koskaan istu asiakkaiden kanssa kahvilassa ja jätän heidät muutenkin rauhaan.”Aikana ennen kännyköitä kahvila Succès toimi Etelä-Helsingin tietotoimistona: tuttujen perheiden lapset kävivät sanomassa, että ’jos äiti kysyy minua, kerro että menin Kallelle’.”Mutta siinä vaiheessa, kun meillä oli kahdensadan perheen vara-avaimet takahuoneessa, sanoin että se saa loppua!” Backman sanoo ja nauraa taas.perhettä helsinkiläisempää saa hakea. Suku asui Helsingissä jo silloin, kunsuunnittelemaa tuomiokirkkoa vasta rakennettiin Senaatintorille 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla.Gunvor syntyi vuonna 1930 kruununhakalaiseen porvarisperheeseen. Perhe asui Kristianinkadulla isoäidin vuonna 1908 rakennuttamassa sukutalossa.”Kaikilla hänen lapsillaan oli oma kerros. Koko talo vilisi siis serkkujani. Minulla oli kiva, turvallinen lapsuus.”Gunvor oli perheen rakastettu iltatähti. Äiti oli jo 45-vuotias hänen syntyessään. Äiti oli syntynyt vuonna 1885, joten Gunvor kuuli paljon tarinoita myös 1800-luvun Helsingistä.Backmanin nuoruutta varjosti sota-aika. Jatkosodan lopulla hän ryhtyi pikkulotaksi ja työskenteli sotainvalidisairaalassa.”Se oli kokemus, jota en koskaan unohda. Sairaalassa opin nöyryyttä ja kiitollisuutta elämästä”, hän sanoo ja vakavoituu.”Monet niistä pojista eivät selvinneet. Jotenkin sitä ei edes tajunnut sotavuosina, miten julmaa ja kamalaa se kaikki oli. Sen ymmärsi vasta jälkeenpäin.”Sodan jälkeen Gunvor kirjoitti ylioppilaaksi ja matkusteli maailmalla. Hän ihastui New Yorkiin ja Pariisiin. ”New Yorkiin tekemäni jazzmatkat olivat ihan sairaita!”Café Succès sai myöhemmin vaikutteita Pariisin kahvilakulttuurista.Backman opiskeli sihteeriksi, joka oli siihen aikaan himoittu ammatti. 12 vuotta hän työskenteli kansainvälisessä yrityksessä.Mutta sitten hän tapasi porvoolaisen pojan, jonka kanssa hän meni naimisiin. Yhdessä he perustivat kahvilan.Backmanin pitäisi valita elämänsä paras vuosikymmen, hän valitsisi 1970-luvun.”Silloin lapset olivat pieniä ja elämä oli onnellista. Oli ihanaa olla äiti.”Perheen pojat opiskelivat omat ammatit, mutta tulivat mielellään töihin suvun yritykseen. “Se oli ihan lottovoitto.”Perheyrityksessä on se hyvä puoli, että asioista voi puhua suoraan, Backman sanoo.”Joskus napit ovat tietysti vähän vastakkain. Mutta jos pojilla on jokin hyvä idea, ilman muuta kannustan heitä. He saavat vastata firman uudistuksista. Ajattelen, että sen mitä voin heille opettaa, olen jo tähän mennessä opettanut.”“Olen kiitollinen siitä, että he jaksavat katsella minua edelleen.”Jos Backmania ei joskus huvittaisi lähteä kotoa töihin, hän sanoo itselleen: siinä tapauksessa sinun täytyy alkaa imuroida.”Silloin ajattelen, että mieluummin lähden töihin! Ja imuri pysyy kaapissa. Näin lapsellinen minä olen.”Backman ei osaa sanoa, mikä hänen jaksamisensa salaisuus on.”En ole hulluna työntekoon, vaan se on jonkinlainen sisäinen voima, joka ajaa minua eteenpäin. Olen ajatellut, että se joka on antanut minulle tämän voiman, tietää myös, milloin se loppuu. Se on hänen käsissään.”Yritys on kuin oma lapsi, Backman sanoo.“Siitä haluaa huolehtia loppuun asti. Asiakkaat sanovat minulle, että älä vain kuole.””Toisaalta, enhän minä ole edes vanha”, hän lisää pilke silmissään ja kertoo kirjakaupasta, jota Korkeavuorenkadulla piti 91-vuotias rouva.“Hän lopetti vasta, kun putosi tikkailta.”Lapsilleen Backman on kuitenkin opettanut, ettei elämä saa olla pelkkää työntekoa.”Olen sanonut heille, että käyttäkää järkeä. Yritykselle ei tarvitse omistautua kokonaan. Täytyy muistaa myös elää.”iästä on iloa, Backman myöntää. Mutta sitä hän suree, että parhaat ystävät ja serkut eivät ole enää elossa.”He ovat kaikki poissa ja heitä kaipaan. Se on ollut elämässä raskainta. Mutta sille ei voi mitään.”“Samanlaisia ystävyyssuhteita ei enää saa. Jos olet tuntenut jonkun 50 vuotta, tunnet hänet todella hyvin. Muiden kanssa ei voi puhua samoista asioista.”Vaikka Backman on avoin ja puhelias, hän kokee olevansa pohjimmiltaan hieman pidättyväinen.”En päästä ihmisiä kovin lähelle. Harva tuntee minut kunnolla. Minulla on ollut vähän oikeita henkiystäviä.”Nykyään Backman herää joka aamu neljän maissa, kun Hufvudstadsbladet tupsahtaa hänen postilaatikkoonsa.”Usein menen aamulehteä vastaan laatikolle, tunnen jo lehdenjakajankin. Luen lehden heti kannesta kanteen. Sen jälkeen saatan mennä vielä vähäksi aikaa takaisin sänkyyn.”Noustuaan Backman keittää aina kaurapuuroa. Se saa porista tasan 22 minuuttia.”Minulla on tarkat aikataulut. Puuron valmistuessa ehdin suihkuun. Sitten lähden töihin.”Café Succèsin ja Esplanadin perustajajäsen ja toimitusjohtaja.Leski, ollut kaksi kertaa naimisissa. Kolme lasta, viisi lastenlasta ja kolme lapsenlapsenlasta.Koulutukseltaan sihteeri.On ollut kahvila-alalla yli 60 vuotta. Ollut mukana perustamassa Café Succèsia ensin Porvooseen vuonna 1952 ja seuraavaksi Helsingin Korkeavuorenkadulle vuonna 1957. Café Esplanad Pohjoisesplanadilla aukesi vuonna 1991. Välillä ollut muitakin kahviloita.Harrastaa akvarellimaalausta ja jazzin kuuntelua. Kirjoittaa myös yökirjaa. ”Toiset kirjoittavat päiväkirjaa, minä kirjoitan yökirjaa. Kirjoitan joka yö jotain. Toisinaan kirjoitan monta sivua. Joskus kirjoitan vain yhden sanan, jos ei ole muuta sanottavaa.”Helsinkiläiskahviloita pyörittää Backmanien perheyritys: äiti Gunvor ja pojat Anders ja Thomas. Myös lapsenlapset ovat olleet välillä kahviloissa töissä.Työntekijöitä on noin 50. Succèsissa istumapaikkoja on 35, Esplanadissa noin 300.Kahvilat tunnetaan suurista korvapuusteistaan.