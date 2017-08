Hyvinvointi

Kuukautisista puhuminen ei ole törkeää vaan tärkeää – Toimiva kuukautiskierto auttaa treenaamaankin paremmin

Harva

Ongelmia

Kuukautiset

Jo ennen

haluaa puhua eritteistä julkisesti. Onkin yhden kirjaimen ero, onko kuukautisaihe tärkeä vai törkeä. Pissakakkajutut ovat vessajuttuja, mutta kuukautisista puhuminen on tärkeää.Jos kuukautiset halutaan pitää yksityisasiana, samaan kategoriaan pitäisi lokeroida myös ulkonäkö ja ruokavalio. Nimittäin niin paljon ulkonäköpaineet, dieetit ja ylitreenaaminen aiheuttavat nuorille tytöille kuukautishäiriöitä, ja ne taas kertovat ongelmista terveydessä.tulee, jos kuntoilija alkaa elää kuin urheilija. Elimistö alkaa kränätä vastaan, jos kehoa piiskuroi liikaa.Kehorääkin seurauksena päämaja eli aivolisäke väsyy ja lisämunuainen lisää stressihormonia elimistöön. Jos ei itse ymmärrä jarruttaa ajoissa, munasarjat jarruttavat. Stressitila pysäyttää naishormonitoiminnan ja munasarjat lopettavat munarakkuloiden kypsyttelyn, jolloin ovulaatiota ei tapahdu ja kuukautiset loppuvat.Monen kuukautishäiriöisen tarina alkaa sanoin: “liikkui paljon, söi terveellisesti”. Jos kehon rasvamäärä on matala ja mieli kuin viulunkieli, riskit ovat erityisen korkeat. Kuukautisten poisjäämisen syy on tavallisimmin painonpudotus yhdistettynä liialliseen liikkumiseen ja liian vähäiseen kalorien saatiin.On tietenkin luonnollista, että kuukautisia ei ole, jos on raskaana, imettää tai käyttää hormonilääkitystä. Normaalipainoisilla keho ei edes välttämättä tarvitse joka kuukausi tyhjennysvuotoa, mutta kuusi kuukautta on jo pitkä aika ilman kuukautisia.ovat terveen naisen merkki. Kun kuukautiskierto toimii, urheilija jaksaa treenata paremmin ja suorituskyky paranee. Niiden puuttumisesta seuraa luukatoa ja rasitusvammoja.Ammattiurheilussa kuukautiskiertoa tulisi seurata tarkemmin ja hyödyntää valmennuksen työkaluna. Tässä Suomi on vielä kehitysmaa, vaikka poikkeuksiakin on. Esimerkiksi Suomen Kansallisbaletti on toteuttanut varhaisen puuttumisen mallia terveyskyselyillä. Tästä on saatu todellisia hyötyjä: balettitanssijoiden vammat ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet huolellisemman terveysseurannan myötä.kuin elimistö ilmoittaa, että kehoa on tullut rääkättyä liikaa, kannattaa muistaa tämä: urheilijaura tai tiukkapipoinen treenaaminen harvoin kestää vuosikymmeniä, mutta samalla kropalla pitäisi selvitä ainakin kahdeksan-yhdeksänkymmenen ikään.