Hyvinvointi

Jokaisen aikuisenkin pitäisi hankkia harrastus – Huonot elintavat ja tylsistyminen heijastuvat koko perheeseen

Aikuisten

Tuoreen

Mutta

Pippa Laukka on liikuntalääketieteen erikoislääkäri, joka toimii naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä.

pitäisi ottaa mallia lapsista. Lapset kyllä pakotetaan syömään vihannekset, liikkumaan ja menemään ajoissa nukkumaan. Puolet suomalaisista aikuisista sen sijaan liikkuu liian vähän, joka seitsemäs nukkuu liian vähän ja valtaosa räplää kännykkää liian myöhään iltaisin.Liian moni vanhempi ei ole millään mittarilla hyvä elämäntapaesimerkki.Kaiken kukkuraksi huonot elämäntavat laitetaan kiireen ja saamattomuuden piikkiin sekä sanotaan, että lasten vuoksi ei ehditä harrastamaan.Lapset eivät ole pieniä aikuisia, mutta kaiken kiukuttelun perusteella aikuiset ovat isoja lapsia. Ei ihme, että aikuisten unikoulujen ja värityskirjojen kysyntä on kasvussa.italialaistutkimuksen mukaan vähän harrastavilla on kohonnut riski tylsistyneisyyteen ja sitä kautta riippuvuuksiin, kuten juomiseen ja nettiriippuvuuteen. En ihmettele.Huonoilla elämäntavoilla ja pahalla ololla on myös taipumus heijastua perheenjäseniin, joskus jopa oireita myöten. Lääketieteessä tunnettu esimerkki huonon olon tarttumisesta on couvade-syndrooma eli miesten raskausoireilu. Kun vaimo odottaa, isäkin voi huonosti. Tutkimusten mukaan jopa 60 prosenttia miehistä potee raskausajan sympatiavaivoja.Yhtä lailla tiedetään vanhempien olevan tärkeitä elämäntaparoolimalleja lapsilleen. Uunituoreessa tiedeartikkelissa vertailtiin lasten virvoitusjuomien käyttöä. Jos limua oli kotona kaapissa ja vanhemmat niitä joivat, myös lasten sokerilla makeutettujen limujen käyttö oli yleisempää.pitääkö aikuisen välttämättä harrastaa itse? Eivätkö kuskaaminen, kannustaminen ja kustantaminen enää riitä?Harrastus on etuoikeus, ei pakko.Oma harrastus tukee minuuden ja itsetunnon rakentumista niin lapsilla kuin aikuisillakin. Kuulin miehestä joka harrastaa telinevoimistelua. Koko perhe osallistuu seuran rahankeruumyyjäisiin ja tsemppaa isää kilpailuissa. Harrastus paransi vuosikausien uniongelmat, ja hengitysharjoitukset vaihtuivat nuijanukutukseen. Lapset saivat riemukkaan ja heidän kanssaan leikkivän isän.Harrastuksista ei kannatakaan potea syyllisyyttä. Niiden myötä parantunut vireystila ja jaksaminen lisäävät läsnäoloa ja laatuaikaa perheen kanssa.Harrastuksen ei sitäpaitsi tarvitse olla ohjattua, kallista tai trendikästä. Sen tarkoitus on tuottaa sisältöä ja mielihyvää elämään.Harrastusvalinta on onnistunut, kun se torjuu pahaa mieltä, epäonnistumisen tunteita – ja tylsistymistä.