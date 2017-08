Unilääkkeistä varoitellaan usein, mutta entä kun mikään muu ei auta? Professori kertoo, mitä unilääkkeistä kannattaa tietää

Hyvinvointi

Unilääkkeistä varoitellaan usein, mutta entä kun mikään muu ei auta? Professori kertoo, mitä unilääkkeistä kan

Uni

MAINOS (JUTTU JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lääketilastot

Vaara

1. Perinteiset unilääkkeet ovat tehokkaita

2. Z-lääkkeet vaikuttavat bentsodiatsepiineja lievemmin

3. Melatoniini sopii unettomuuskausiin

4. Uudelleen löydetyt antihistamiinit

5. Jo Tšehovin novelleista tuttu valeriaana

6. Masennuslääkkeet toimivat pieninä annoksina

7. Tryptofaani

8. Psykoosilääke