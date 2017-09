Runsas alkoholinkäyttö nuorena voi muuttaa aivojen toimintaa – Muutokset näkyvät miehillä selvemmin kuin naisilla

Hyvinvointi

Runsas alkoholinkäyttö nuorena voi muuttaa aivojen toimintaa – Muutokset näkyvät miehillä selvemmin kuin naisi

Niin sanottu

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Itä-Suomen yliopiston

Tutkimuksessa

Yllätys

Uusi tutkimus

Tutkimusta