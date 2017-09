Hyvinvointi

Pippa Laukka on liikuntalääketieteen erikoislääkäri, joka toimii naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä.

sinun työ­paikallasi? Tuskinpa sentään.Rakennustyömaalla kolmoslutta hörppivä työmies onnistui loppukesästä ällistyttämään minut häpeämättömällä juomisellaan. Työmaalla holtiton alkoholin hölvääminen aiheuttaa kerrostalon kokoisia riskejä omalle ja muiden turvallisuudelle.Uskon, että moni muukin pöyristyisi töissään tissuttelijasta. Usein kuitenkin unohtuu, että alkoholi ulottuu työpaikoille, vaikka sitä käytettäisiin vain vapaa-ajalla.moni lipittelee iltaisin viiniä ja saunaolutta. Alkoholi heikentää yöunta ja johtaa vireystilan laskuun. Valvominen syventää horrosta entisestään.Iltatissuttelun haitat kirkastuvat seuraavan päivän valossa.Muutaman lasillisen jälkeen väsyttää eikä mikään huvita, työssä tulee virheitä, muisti pätkii ja ajatus tökkii. Toimistotyöläinen ei saa tietokoneella aikaiseksi samanlaista vahinkoa kuin nostokurjen kuljettaja, mutta terveysriskejä tulee molemmille.Onkin mielipuolista hakea yömyssystä apua stressiin ja unettomuuteen, sillä niitä alkoholi juuri aiheuttaa.alkoholi on sarjamurhaaja. Suurin osa alkoholiongelmaisista on tavallisia, työssäkäyviä ihmisiä. Juopottelu tekee ihmisistä yksinäisiä ja sairaita. Lihavuus, liikkumattomuus ja liikenneonnettomuudet ovat riskejä kansanterveydelle, mutta nekään eivät yllä alkoholin tuhovoimaisuuteen.Työikäisistä miehistä joka kolmas juo liikaa, ja alkoholin suurkuluttajiakin on Suomessa noin puoli miljoonaa. Ei ihme, että OECD:n laskelmien mukaan alkoholin aiheuttamat tuotannonmenetykset työpaikoilla ovat yli 2 miljardia euroa vuodessa.alkoholinkäyttö lähtee liian herkästi lapasesta. Moni tarvitsisi huiman osaamisloikan, ennen kuin olisi valmis alkoholilain uudistukseen ja siirtymään vapaamman saatavuuden aikakaudelle.Olen alkoholin sääntelyn ja holhouksen kannalla.laittaisin iltaviinin lipittelijät ensin liikkumaan ja sen jälkeen ajoissa nukkumaan. Tuoreet tutkimukset osoittavat, että alkoholin liikakäyttö vähenee treenaamalla, ja samalla kunto paranee.Tämä ryhtiliike korjaisi vireystilaa ja parantaisi omaa suorituskykyä selviytyä arjen vaatimuksista.