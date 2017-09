”Uupumusta, turvotusta, ihottumaa ja kipuja”, kertoo Petra kokemuksistaan Essure-sterilisaatiosta – Suomessa eniten käytetty sterilisaatiomenetelmä poistuu nyt EU:n markkinoilta

Hyvinvointi

”Uupumusta, turvotusta, ihottumaa ja kipuja”, kertoo Petra kokemuksistaan Essure-sterilisaatiosta – Suomessa e

”Jalkani olivat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Mahdollisista

Naisten

Petran lapsiluku

Kun Petran

Sitten Petra sai

Kun

Kohdunpoistoon

Välillä

Miesten osuus steriloinneissa kasvanut

Sterilointeja tehdään