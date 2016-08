Detroit (ACL)

Euroopasta tulee tulevaisuudessa huomattavasti Yhdysvaltoja suurempi autotuotannon alalla, ennustelee Frederic G. Donner. Jo viime vuonna Eurooppa vakavasti uhkasi horjuttaa Yhdysvaltojen tähän asti hallussa pitämää hegemoniaa autotuotannon alalla. Yhdysvalloissa myytiin viime vuonna 10,9 miljoonaa autoa. Eurooppa hipoi näitä numeroita myymällä 10.8 miljoonaa autoa.

General Motors-johtaja sanoo, että ”tuotanto tulee kasvamaan sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, kuitenkin huomattavasti nopeammin Euroopassa”.

Vuonna 1975 tulee ennusteiden mukaan Yhdysvaltojen myynti nousemaan yli 13 miljoonaan autoon vuodessa, sanoi Mr. Donner GM-osakkaiden vuosikokouksessa. Samana vuonna kuitenkin Euroopan maissa tullaan myymään lähes 16 miljoonaa autoa.

Tämän ennusteen perustana on 15 Euroopan maassa suoritetut markkinatutkimukset.

Olen vakuuttunut siitä, että Eurooppa pitkällä tähtäimellä tulee tarjoamaan suuremmat markkinat autoteollisuudelle kuin Pohjois-Amerikka, sanoo Mr. Donner. Voimakas taloudellinen kasvu Euroopan maissa takaa pysyvän kysynnän autotehtaitten tuotannolle.

Hyvien vieraiden syyskuu Cher ja St. Peters Suomeen

Cher ja hänen aviomiehensä Sonny, Crispian St. Peters sekä ottopoikakvartettimme Renegades nähdään jälleen syyskuussa Suomessa. Ainakin Cherin on tarkoitus esiintyä täällä televisiossa, mutta Sonnyn osuudesta ei vielä tiedetä.

Crispian St. Peters nähdään Suomessa syyskuun 5. päivästä lähtien. Tämän erikoisen laulajan vierailu on odotettu, sillä hänen levynsä The Pied Piper on kohonnut tilastojen huipulle sekä Yhdysvalloissa että Englannissa. Crispian St. Peters on omistautunut musiikille 16-vuotiaasta ja lausunut toiveekseen saada jokainen levynsä listojen huipulle, ainakin viiden parhaan joukkoon. Emme siis saa varsin vaatimatonta vierasta!

Renegades-pojat ovat ehkä nähneet parhaat päivänsä San Remon laulujuhlilla jo viime keväänä, mutta heitä odottaa täällä ainakin se sama ihailijajoukko, joka nosti heidät tätä kautta muunkin maailman jonkinlaiseen tietoisuuteen. - -

P. J. Probya arvostetaan enemmän kuin arvostellaan. Jotkut syyttävät häntä liiasta sentimentaalisuudesta. Joka tapauksessa kappaleen To Make A Big Man Cry esittää Probyn lisäksi yhtä vaikuttavasti ainoastaan yksi mies: Tom Jones.

Jormas-yhtyeen kiharapää ja hermokimppu Pepe Willberg on jo laulanut Probyn menestyksen suomeksi, mutta kappaletta ei vielä ole saatavana levyllä, koska Jormas on ollut Ruotsin kiertueensa aikana sangen kiireinen eikä levyyn ole ehditty tehdä toista puolta. Mutta kun Pepen ”Saat miehen kyyneliin” ilmestyy, voidaan julkisesti todeta, että hän on Suomen johtavia laulajia.

Los Bravos-yhtye on ihmetyttänyt Englantia. Tuntemattomat pojat tekivät niin vahvan levyn, että muut jäivät hiljaa kuuntelemaan. Sisältö oli mustaa: Black Is Black. Kappale seurasi Rolling Stonesien mustamaalausta Paint It Black, joten mustaa voidaan hyvin sanoa menestyksen väriksi.

Sitä on maalaamassa myös Kai Hyttinen, jolle kummallisesti löydetään myyntikappaleita. Saukin sanoissa todetaan: ”Vain mustaa haluan, väri muu on mahdoton...” Miksi?

Maon ajatusten avulla uimaan

Tokio, 28.8. (UPI)

47-vuotias kiinalainen nainen on opetellut uimaan ”Mao Tse-tungin antamien suurten vallankumouksellisten ajatusten” vaikutuksesta, ilmoitti uutistoimisto Uusi Kiina sunnuntaina.

Uusi Kiina ilmoitti äskettäin 72-vuotiaan Maon uineen 15 kilometriä Jangtse-joessa, ja sanoi kiinalaisen haisen kieltäytyneen menemästä veteen, koska ”uiminen on nuorten urheilua”.

Kuultuaan, että ”monta vuotta vanhempi Maokin on uinut, jo hänen esimerkkinsä vaatii muitakin seuraamaan”, nainen vakuuttui uimisen ”strategisesta tärkeydestä” ja meni hänkin veteen.

Uutistoimisto ilmoitti naisen sanoneen: ”Mao on todelta suuri mies. Hänen ohjeitaan seuraamalla voi jopa viisissäkymmenissä oleva nainenkin oppia uimaan”.