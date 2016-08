Kolme nopeaa Caroline Xuen vinkit suomalaisyrityksille jotka haluavat myydä jotain Kiinassa 1”Yritä löytää paikallinen johtajatiimi, johon voit luottaa. Paikallisten olojen ymmärtäminen on kaikkein tärkein asia.” 2”Tarkkaile kiinalaisten elämäntapoja ja kulutuskäyttäytymistä. Jos olet todella tulossa markkinoille, kysymys ei ole, mitä sinulla on myydä, vaan mitä asiakas tarvitsee.” 3”Ihmisten johtaminen on erilaista. Suomessa työntekijät ovat itsenäisiä, Kiinassa heidän on saatava auttaa toisiaan ja jutella. Vaatii paljon tiiminrakennusta, että kaikkien kyvyt saadaan hyödynnettyä.”

Peking

Kiinan pääkaupungissa Pekingissä voi ostaa markkinoilta aidosta silkistä valmistetun huivin suunnilleen sadalla yuanilla eli 13 eurolla. Silkin kotimaassa silkki on verraten halpaa.

Näiltä markkinoilta on silti raivannut silkkihuiveilleen tilaa myös suomalaisyhtiö Marja Kurki, jonka huivit maksavat monta kertaa enemmän kuin kiinalaisversiot.

”Teemme bisnestä, joka on kuin veisi jäätä inuiiteille”, sanoo Marja Kurjen Kiinan-johtaja Caroline Xue toimistollaan Pekingissä.

Tavaraa on silti saatu hyvin kaupaksi, sillä Marja Kurjen myynnistä valtaosa tulee nykyisin Kiinasta. Xue on luotsannut yhtiön Kiinan-toimintaa siitä asti, kun yhtiö tuli Kiinan markkinoille vuonna 1993.

”Myymme laatua, ja olemme tehneet todella paljon markkinointityötä”, Xue selittää menestystä.

Marja Kurjen huivit ovat suomalaista designia, mutta ne tehdään kiinalaisesta silkistä kuten lähes kaikki muutkin maailman silkkituotteet. Maailman silkistä ylivoimainen valtaosa tuotetaan Kiinassa.

Yhtiön pääkohderyhmä Kiinassa ovat kaupunkien koulutetut, työssäkäyvät naiset. Joukossa on esimerkiksi lääkäreitä, opettajia sekä liike-elämässä ja julkishallinnon viroissa työskenteleviä.

”Ihmisiä, jotka haluavat tuoda muotitietoisuuttaan esiin hienovaraisesti.”

He ovat Kiinan vaurasta keskiluokkaa, jonka rahoista alkaa olla kova kilpailu. Kiina on vaurastuessaan muuttunut maailman tehtaasta valtavan kokoiseksi kuluttajamarkkina-alueeksi.

Suomalaisyhtiö on Xuen aikana kasvanut Kiinassa yhden naisen toimistosta yhtiöksi, jolla on noin sata työntekijää, toimistot Pekingissä ja Shanghaissa, 45 myyntipistettä ja useita verkkokauppoja. Palettia pyörittävä Xue vaikuttaa motivoituneelta.

”Pidän designista ja markkinoinnista todella paljon.”

Markkinoinnissa Marja Kurki -brändin suomalaisuudella on tärkeä asema. Kiinassa se ei tarkoita, että markkinointi olisi helppoa. ”Joudun aina aloittamaan kertomalla, mikä on Suomi. Vasta sitten alan puhua Marja Kurjesta.”

Xuen mukaan Suomea tunnetaan Kiinassa jonkin verran matkailubrändinä, mutta muuten se yleensä sekoitetaan Hollantiin.

Kiinan-markkinoilla kaiken perusta on kuitenkin se, että itse tuntee Kiinan, Xue sanoo. Tuotteet ja toiminta on sopeutettava paikallisiin oloihin ja paikalliseen kysyntään.

”Neuvomme suomalaisille suunnittelijoillemme, millaisia tuotteita kiinalaiset kuluttajat haluavat.”

Kiinalaiset haluavat esimerkiksi lämpimiä värisävyjä. Niiden katsotaan korostavan kantajansa kauneutta paremmin kuin viileiden.

”Suomessa myydään paljon sinistä, mutta täällä se ei ole suosittu.”

Marja Kurki myy yhä enemmän muutakin kuin huiveja. Valikoimissa on esimerkiksi käsilaukkuja, lompakoita ja hattuja.

Xue kertoo esimerkin tuotteesta, joka on tehty erityisesti kiinalaisille. Se on sateenvarjo.

Hyvän sateenvarjon on kestettävä rankkasadetta ja kovaa tuulta, jotka voivat Kiinassa olla hyvinkin rajuja.

Laatutietoisille kiinalaisnaisille nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan vielä riitä.

”Lisäksi on oltava erittäin hyvä ultraviolettisuojaus.”

Aasiassa monet naisista haluavat suojautua auringon ultraviolettisäteilyltä estääkseen ruskettumista. Pekingin katukuvassa näkee naisilla aurinkoisellakin säällä sateenvarjoja, jotka palvelevat päivänvarjoina.

Se on kiinalainen ilmiö. Esimerkiksi Japanissa on erikseen päivänvarjot ja sateenvarjot, mutta Kiinassa saman varjon on sovelluttava molempiin tarkoituksiin.

Kiinassa bisnekseen vaikuttaa myös politiikka. Xuen mukaan Marja Kurjen myynti Kiinassa on kasvanut yli 20 vuotta lukuun ottamatta kahta notkahdusta.

Niistä ensimmäinen oli vuoden 2008 Aasian talouskriisi. Toinen oli korruption vastainen kampanja, jonka Kiinan nykyinen johto aloitti astuttuaan valtaan syksyllä 2012.

Kampanjassa on muun muassa puututtu virkamiesten ja valtionyhtioiden johtajien rahankäyttöön. Kampanja on vähentänyt esimerkiksi liikelahjojen antamista.

Xuen mukaan myynti laski kampanjan alettua, mutta on sen jälkeen saatu taas nousuun.