Sarjaelokuvien maailmasta tv-muotoon leivottu Batman, Amerikan tv-katsojien suursuosikki, saapuu viitta hulmuten rytmikkään kirkuvan Batman-teeman säestyksellä erottelemaan jyviä akanoista meikäläiseenkin kuvaruutuun.

Sanaleikkiin perustuu kaksi ensimmäistä, perättäisinä päivinä nähtävää osaa, jotka ovat suomalaisilta nimiltään Minä kysyn, sinä vastaat (Hi Diddle Riddle) ja Sinä kysyt minä vastaan (Smack in the Middle).

Bob Lane loi 27 vuotta sitten sarjakuvahahmon Lepakkomies. Tänä päivänä tuo sankari on alkanut elää niin televisiossa kuin elokuvassakin, ja millaisella vauhdilla!

Sarjakuvamaisuus on säilynyt smash, krak ja kriik- tehosteita myöten, pintatasossa etenevät tapahtumat ovat vain saaneet lisätehoa liikkuvasta kamerasta.

Beatlesit vaikeuksissa panssariautossaankin

Noin 7.000 haltioituneen Beatles-ihailijan joukko tunkeutui väellä ja voimalla Beatles-yhtyettä suojelevien vartijoiden ohitse sen jälkeen, kun yhtye oli lopettanut konserttinsa Dodgerin stadionilla Los Angelesissa.

Yhtyeen innokkaimmat ihailijat, osa niistä 45.000 nuoresta, jotka seurasivat puoli tuntia kestänyttä esitystä, valtasivat yhden stadionin pääporteista ennen kuin yhtye ehdittiin viedä turvaan.

Turvallisuushenkilöstö yritti tämän jälkeen kuljettaa Beatlesit kahden auton avulla pois takaportin kautta, mutta saattue kohtasi noin 500 nuoren joukon, joka välittömästi heittäytyi autojen eteen.

Kuljettajat yrittivät kiireesti ohjata autot takaisin stadionille samalla kun ihailijat repivät autojen peilit ja ulkokoristeet muistoiksi.

Seuraavakin yritys tunkeutua kiihtyneiden nuorten lävitse Beatlesien kuululla panssaroidulla autolla epäonnistui, kun ihailijat laskivat ilman pois kaikista auton renkaista.

Tämän jälkeen stadionista tuli Beatlesien linnoitus, kun poliisit sulkivat kaikki stadionin portit.

He pääsivät linnoituksestaan vasta kun panssariauto oli korjattu.

(UPI)

NL:n turistipalvelu ei suju aivan suunnitelmien mukaan

Moskova.

Neuvostoliiton astuessa massaturismin aikakauteen se on saanut kokea kovakouraisesti, että miljoonan ulkomaalaisen ruokkiminen ja majoittaminen on helpommin sanottu kuin tehty.

Neuvostoliitto on saanut opetuksen tänä kesänä, joka on ollut turismin kannalta vilkkain toistaiseksi.

Tuloksena on kuitenkin ollut, että Neuvostoliitto on saanut turistien joukosta enemmän vihollisia kuin ystäviä yrittäessään murtautua läntiseen maailmaan lisäämään turisminsa määrää.

Neuvostoliittoon tuli enemmän turisteja kuin koskaan aikaisemmin ja turistit käyttivät rahaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin – mutta monet lähtivät Neuvostoliitosta muristen, ettei maa ole valmis suurisuuntaiseen turismiin. Ne, jotka maksoivat eniten, näyttivät olevan tyytymättömimpiä.

Neuvostoliitossa kävi viime vuonna kaikkiaan 1,26 miljoonaa ulkomaalaista turistia. Tämän vuoden lukujen odotetaan kohoavan 1,5 miljoonaan.

Suurin osa turisteista saapuu muista kommunistisista maista, mutta ainakin 30.000 amerikkalaisen odotetaan vierailevan Neuvostoliitossa ennen vuoden loppua.

Neuvostoliitto on lyönyt laimin hotellien rakentamisen ja herännyt liian myöhään tyydyttääkseen maahan saapuvien turistien virtaa.

Pullo-Bond sumutti Ranskan poliiseja

Rouen, Ranska, 30. 8. (Reuter)

Nopea musta auto, joka luultavasti salakuljetti alkoholia Ranskan rajan yli, eksytti kahdesti poliisin kintereiltään laskemalla jälkeensä James Bond-tyylistä mustaa savua.

Poliisi ilmoitti, että auton 26-vuotias omistaja kutsuu itseään ”pullojen James Bondiksi”.

Mahdollisesti juuri hän ajoi samalla autolla rajaesteiden läpi Belgian rajalla jokin aika sitten. Useita tullivirkailijoita loukkaantui.

Kaksi vuotta sitten poliisi takavarikoi samanlaisen ”itseoppineen” Bondin auton. Autossa oli vaihdettavat numerolaatat ja laitteet, jotka tarvittaessa levittivät nauloja tai öljyä tielle.