Kahvilanäkymä viime viikon Bongaa paikka -kisassa ei ollutkaan ihan läpihuutojuttu. Määräaikaan mennessä saimme runsaat 70 vastausta, joissa osassa veikattiin paikaksi Autotaloa tai Töölönkatua.

Oikea paikka on kuitenkin Toivonkatu Mannerheimintien ja Urheilukadun välissä. Kuva oli otettu 13. kesäkuuta 1969.

Toivonkatu ei ole mikä tahansa väylä, huomauttaa Hannu Puisto. ”Katuhan sinänsä on merkittävä, koska se on ainoa Helsingissä, joka on yhtä pitkä kuin leveäkin – siis mitattuna rakennusten seinästä seinään.”

Seppo Kallonen ei tiedä, missä kuva on otettu, mutta haluaa huomauttaa muutamasta seikasta.

”Lattiaritilä on väärin suunniteltu. Siinä on liian suuret raot lautojen välissä. Mitä jos kolikoita tai muita pikkuesineitä tipahtaa lattialle?”

Kallonen pitää kuvaa lavastettuna. ”Nainen skoolaa – olutpullolleko? Jos on tarkoitus vain siemaista lasista, on käsi luonnottomassa asennossa. Tuhkakupit ovat vääränmallisia.”

Sen sijaan Tuula M. Miettinen tunnisti paikan välittömästi eli entisen Cafeterian.

”Vieressä sijaitsi rappu, jossa asuin lapsuuteni. Talo rakennettiin olympialaisiin 1952 ja oli sitten alkolaisten työsuhdeasuntoina.”

Kahvilassa istumiseen nuorilla ei ollut siihen aikaan varaa. ”Istahdettiin pöytiin, kunnes joku tuli häätämään pennut pois. Julkimoitakin kahvitteli siellä, kuten Spede, joka näyttävästi saapui letukallaan ASU-1.”

Harri Lagerström kävi Töölön yhteiskoulua ja istui usein Cafeteriassa koulun vapaatuntien aikana tai koulun päätteeksi.

”Siellä olen syönyt elämäni ensimmäiset ranskalaiset perunat, joista Cafeteria oli kuuluisa.”

Lagerströmin sisko Nanna muistaa, että kahvilaa kutsuttiin Keifaksi. Jonkin aikaa kahvilan nimi ehti kuitenkin olla mainosvaloissa Cafeteira, joskin ilmeisesti vahingossa, kertoo Kari Sipilä.

”Lehtiin ilmestyi etenkin Töölön rouvilta kirjoituksia, että nimi on kirjoitettu väärin, koska ulkomaillakin kahviloiden nimi on Cafeteria. Kaksi kirjainta oli siis väärin päin. Jonkin ajan päästä nimi mainosvaloissa korjattiin, joten yleinen paheksunta ja mielipide voittivat.”

Arto Suninen muistaa tehneensä kuvan kulmilla hyvän tilin vuonna 1970.

”Myin Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelun ohjelmia ja satuin ehkä parhaalle myyntipaikalla. Ihmisiä tuli valtavasti, ja pikku hiljaa kolikot taskuissa alkoivat vetää housuja alaspäin.”

Myyjille oli annettu Kiinteistöjen Jäteautojen mainoslakki, jolla pääsi maksutta stadionille. Lakin sivuissa luki Suomi-Ruotsi.

”Suomi pärjäsi hyvin ja myin lakin hieman nauttineelle, mutta menestyksestä innostuneelle miehelle 150 markalla. Ohjelmien myynnistä olin saanut 47 markkaa. Nykyrahassa tienesti oli noin 280 euroa, hyvä ansio 14-vuotiaalle.”

Elisabeth Aho asui lapsuudessaan vähän matkan päässä Toivonkadusta, samassa korttelissa kuin Hector. Kappaleessaan Kuinka voit väittää laulaja kertoo töölöläisten tuntemasta kadunmiehestä, joka työntää kärryjänsä, jossa oli hänen koko omaisuutensa.

”Mies keräsi tyhjiä pulloja ja vei ne Toivonkadun Alkoon. Konsertissa Hector kertoi, kuinka Alkon henkilökunta viritti miehelle onnittelulaulun tämän syntymäpäivänä. Myöhemmin tämä kadunmies paleltui eräänä talvena kuoliaaksi, mutta jäi elämään laulussa.”

Vastanneiden kesken arvottiin kirjapalkinto. Arvonnan voitti Risto Kunnas, joka saa palkinnoksi Kimmo Taskisen ja Arttu Toivosen kirjan Tyyliä teille – Suomalainen urheiluautokirja (Tammi).

Tämän viikon kuva-arvoituksessa istutaan ravintolassa. Missä kuva on otettu ja milloin? Millaisia muistoja paikka herättää?

Lähetä vastauksesi 3.9. mennessä osoitteeseen hs.ihmiset@hs.fi. Osallistujien kesken arvotaan kirjapalkinto.