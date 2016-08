Tampere, 31.8. (TA).

Euroopan nykyaikaisin planetaario-akvaario tulee Tampereelle Särkänniemeen. Suunnitelmat ja piirustukset ovat niin pitkällä, että urakkatarjouksia on jo voitu pyytää. Särkänniemi Oy:n puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Erkki Lindfors kertoi, että lisäksi on kaavailtu Särkänniemeen eläintarhaa ja huvipuistoa eli täydellistä kansanpuistoa.

Särkänniemessä on vielä veneveistämöjä ja halkopinoja, mutta ne irtisanotaan ja rakennustöihin toivotaan päästävän syksyn kuluessa. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa akvaario-planetaariorakennus ja toisessa vaiheessa 120 metriä korkea näkötorni, jonka huippuun tulee pyörivä ravintola. Ensimmäinen vaihe saataneen valmiiksi ensi kesänä.

Arkkitehti Pekka Ilveskoski on saanut rakennuspiirustukset valmiiksi. Niihin on tutustunut mm. Kööpenhaminan akvaarion johtaja. Hän pitää esitettyjä ratkaisuja erittäin onnistuneina. Ennen kuin varsinaisiin suunnittelutöihin päästiin käsiksi, kävivät asiantuntijat tutustumassa mm. Bergenissä, Hampurissa ja Kööpenhaminassa vastaaviin laitoksiin.

Arkkitehti Ilveskosken laatiman suunnitelman mukaan muodostavat akvaario-planetaario ja näkötorni valmistuttuaan yhden kokonaisuuden. Akvaario ja planetaario tulevat saman katon alle. Näkötorniin kuljetaan tätä kautta. Akvaario-planetaario-rakennus kohoaa kahden kalliokuopan väliselle kannakselle. Kaksi kerrosta louhitaan kallion sisään.

Warrenin raportti kiellettiin NL:ssa

Moskova, 31.8.

Neuvostoliiton hallitus on kehoittanut Yhdysvaltoja lopettamaan Warrenin komission raportin venäjänkielisten kappaleiden jakamisen, ilmoitettiin Yhdysvaltojen Moskovan suurlähetystöstä keskiviikkona. Yhdysvaltojen esittämä vetoomus kehoituksen peruuttamiseksi on nähtävästi epäonnistunut, sanoi suurlähettiläs Foy Kohler.

Neuvostoliitto sanoi raportin sisältävän ”Neuvostoliiton kansaa herjaavaa materiaalia”, jolla ilmeisesti tarkoitettiin presidentti John F. Kennedyn murhasta epäillyn Lee Harvey Oswaldin päiväkirjaa hänen elämästään Neuvostoliitossa.

Kohler sanoi suurlähetystön lähettäneen pian raportin ilmestymisen jälkeen 80 englanninkielistä kappaletta kirjasta Neuvostoliiton korkeimmille johtajille ja lehdistölle sekä 750 lyhyttä venäjänkielistä yhteenvetoa muille viranomaisille.

Tällöin ei ollut havaittavissa minkäänlaista vastareaktiota, ja venäjänkielisiä kappaleita tilattiin etukäteen. Tänä kesänä toimitetuinkin noin 1400 venäjänkielistä kappaletta raportista.

Lähes kahden kuukauden kuluttua teosten jakamisen aloittamisesta suurlähetystön edustaja kutsuttiin ulkoministeriöön, jossa suurlähetystöä pyydettiin lopettamaan kappaleiden jakaminen.

Kolme uutta osastoa avataan Meilahden suursairaalassa

Meilahden mahtava sairaala saa lähes sata potilaspaikkaa lisää, kun sairaalassa keskiviikkona avataan kolme uutta osastoa. Tämä merkitsee sairaansijojen lukumäärän kasvua 704:stä kahdeksaansataan päivänä, jolloin on kulunut tasan vuosi ensimmäisten henkilökuntaan kuuluvien tulosta tähän rakennukseen.

Uudet käyttöön tulevat osastot ovat kirurginen, neurologian ja keuhkosairauksien osasto, kertoi sairaalan talouspäällikkö Lauri Kultti. Vuosi sitten syyskuun ensimmäisenä päivänä Meilahden sairaalaan tulivat ensimmäiset sata henkilöä, joiden tehtävänä oli tutustua valtavaan rakennukseen ja suunnitella sen kalusto mahdollisimman käytännölliseksi.

Sairaalamme käynnistäminen on sujunut tähän saakka täysin aikataulun mukaisesti. Viimeiset osastot on tarkoitus saada käyttöön marraskuun 15. päivänä. Vielä on avaamatta viisi osastoa, mikä merkitsee 160 potilaspaikan lisäystä.