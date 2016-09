Sakari Kuosmasen uraputki on vienyt soittajasta kalayrityksen johtajaksi ja Finlandia-hymnin viralliseksi laulajaksi

3 nopeaa Mieluisimmat elokuvaroolit 1 Frank Armoton, Calamari Union ”Se on ehdoton, koska se oli niistä viidestätoista Frankista ainoa, joka jäi henkiin. Henkiin jääminen oli mielestäni sen roolin hohdokkuus.” 2 Roskakuski Melartin, Varjoja paratiisissa ”Aki kysyi minua siihen rooliin ja kysyi, osaanko ajaa roska-autoa. Sanoin osaavani. Elokuva muodostui sittemmin sellaiseksi mestariteokseksi, että elämäni olisi saattanut muuttua radikaalisti, jos olisin vastannut väärin.” 3 Satamavartija Anttila, Mies vailla menneisyyttä ”Hahmoni ei ollut virallinen vartija vaan omatoiminen ihminen, joka oli keksinyt itselleen toimeentulon. Hän varasti kaupungilta sähköä ja myi sitä asunnottomille. Minusta se oli loistava hahmo.”

Haastatteluajan sopiminen Sakari Kuosmasen kanssa osoittautuu haastavaksi. Kuosmanen näyttelee pääosaa Aki Kaurismäen parhaillaan filmaamassa pakolaisaiheisessa elokuvassa, ja kuvauspäivät venyvät iltamyöhään.

Tiistaina 60 vuotta täyttävä Kuosmanen ei ole Kaurismäen elokuvassa ensimmäistä kertaa. Laulaja- ja muusikkouran rinnalla hän on kuulunut ohjaajan luottonäyttelijöihin jo vuodesta 1984.

”Viime aikoina olen miettinyt, että tässä ollaan taas tekemässä uutta leffaa, ja aika moni on jo tippunut joukosta. Mies vailla menneisyyttä -elokuvan pääosan näyttelijä Markku Peltola on poistunut keskuudestamme, samoin Matti Pellonpää. Mutta ilokseni mukana on vielä paljon vanhoja tuttuja”, Kuosmanen sanoo.

Sakari Kuosmanen ja Kaurismäki tutustuivat kesällä 1983 Tuuliajolla-risteilyllä, jossa Kuosmanen oli Sleepy Sleepers -yhtyeen jäsenenä. Kaurismäki oli paria vuotta aiemmin tehnyt suomalaisrokkarien ensimmäisestä risteilystä Saimaa-ilmiö -elokuvan.

”Laiva puksutteli Saimaalla ja aurinko oli jo noussut. Ainoastaan laivan kapteeni, minä ja Aki olimme hereillä. Istuimme laivan katolla äärimmäisen hienossa järvimaisemassa, ja Aki sanoi, että minulle täytyy kirjoittaa elokuvarooli, koska minulla on niin kova viinapää”, Kuosmanen naurahtaa.

”Totta kai näytteleminen perustuu muuhunkin, mutta tuo repliikki jäi mieleen.”

Kuosmanen oli siihen asti ollut täysiverinen muusikko. Soittajan ammatti oli kuitenkin vienyt hänet ensin Seitsemään seinähulluun veljekseen ja sen jälkeen Sleepy Sleepersiin. Molemmissa bändeissä yleisöä viihdytettiin showohjelmilla. Kuosmanen laskeekin näyttelijäuransa alkaneen Sleepy Sleepersistä.

”Se oli ryhmä, jossa sai tehdä mitä halusi. Olimme hieman anarkistisia ja rohkeitakin, mutta ennen kaikkea kyseessä oli hauskanpito.”

Kuosmanen oli lähtenyt nuorena kotikaupungistaan Kuopiosta rock’n’roll-unelman perässä. 1980-luvun Helsingissä hän pääsi osaksi nousevaa citykulttuuria, ja hänen ääntään kuultiin muun muassa Radio Cityn Pullakuskit-ohjelmassa. Sakke Järvenpää ja Mato Valtonen juonsivat, Kuosmanen kertoi vitsejä.

Helsingissä Kuosmanen myös siirtyi sooloartistiksi. Rakkauden haudalla oli ensimmäinen hitti vuonna 1984, myöhempiä menestyksiä oli muun muassa Pieni sydän. Albumeita on ilmestynyt kahdeksan.

Solistin repertuaariin kuuluu omien laulujen lisäksi Finlandia-hymni. Ensimmäisen kerran Kuosmanen muistaa esittäneensä Finlandian 8-vuotiaana kuopiolaisen Niuvan koulun itsenäisyyspäiväjuhlassa. Ensimmäinen julkinen esitys oli jääkiekon maailmanmestaruusjuhlissa 1995 Leningrad Cowboysin riveissä. Sen jälkeen Kuosmasesta on tullut urheilutapahtuminen vakituinen Finlandia-solisti.

”Kun PA-laitteet jytisevät ja Anssi Tikanmäen tekemä hieno tausta lähtee soimaan, sehän on aivan käsittämätön fiilis”, hän innostuu.

”Se biisi on vain niin hieno. Toivottavasti perikunta ei loukkaannu, kun sanon sitä biisiksi.”

Kulttuurialan rinnalla Kuosmanen on toiminut ravintolabisneksessä. Hänellä on ollut ravintoloita Playa del Inglesissä, Lempäälän Ideaparkissa, Nuorgamissa ja viimeisimpänä Kuopiossa. Yritykset haastavalla alalla ovat kuitenkin toistaiseksi päättyneet.

Tällä hetkellä Kuosmanen työskentelee siilinjärveläisen Kala-Lapin luovana johtajana. Hän puhuu lohen tuotekehityksestä ja markkinoinnista vähintään yhtä innostuneesti kuin urastaan kulttuurin parissa.

”Se on minulle hemmetin tärkeä juttu, koska olen ruokaihminen ja intohimoinen kalastaja. Kala on minulle pyhä asia, varsinkin lohi. Siinä ei saa olla mitään feikkiä.”

Juice Leskinen on kirjoittanut, ettei Sakari Kuosmanen viihdy kauaa missään. On kuitenkin yksi paikka, jossa Kuosmanen kertoo aina viihtyneensä: koti.

”Nyt tuli neljäskymmenes yhteinen juhannus vaimoni kanssa. Olen myös onnellinen neljästä lapsestani, jotka ovat hyviä tyyppejä ja mukavia ihmisiä.”

Mutta työt eivät tarkoita Kuosmaselle sitä, että niiden pitäisi kestää loppuelämän ajan.

”Ihmiselämä ei mielestäni riitä siihen, että omistaudut vain yhdelle asialle ja teet koko ajan sitä samaa. On niin paljon tekemätöntä, hauskaa ja mielekästä hommaa.”

Sakari Kuosmanen vertaa Aki Kaurismäen elokuvia tekevää tuotantoryhmää yhtyeeseen.

”Kaurismäen tuotantoryhmä on huippubändi, jota johtaa mielettömän lahjakas kapellimestari. Iso bändi, joka soittaa samaa biisiä oikein.”