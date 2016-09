Kolme nopeaa Anderbergin tärpit Malmöhön 1. ”Malmön uusi konserttitalo on elämys. Folk å Rock -musiikkiliike puolestaan on kenen tahansa musiikinystävän mekka.” 2. ”Lounaspaikkana löytö on Saltimporten canteen Malmön satamassa. Heidän tapansa luoda herkkuja on oivaltava.” 3. ”Vieraat veisin ehdottomasti Skissernas museumiin Lundiin tai sillan yli Tanskan puolelle modernin taiteen museoon Louisianaan. Molemmat ovat aivan lähellä Malmöta.”

Malmö

Aivan aluksi Lea Anderberg kaivaa esiin kaksi paksua mappia. Niissä ovat kaikki lehtileikkeet vuosien varrelta.

Tuossa ovat liikkeen avajaiset vuonna 1977. Tuossa 1980-luvun muotia. Ja tuossa muutoin vain suomalaisen designin hehkutusta. ”Taisimme olla noihin aikoihin vähän Feminan suosikki”, Anderberg sanoo ruotsalaiseen naisenlehteen viitaten.

Ollaan Malmön suurtorin laidalla ja Finsk Form -nimisessä designputiikissa.

Kyse on paikallisesta instituutiosta: Anderbergilla ja hänen miehellään Christer Anderbergilla on ensi vuonna takanaan 40 vuotta suomalaisen suunnittelun kauppiaina Malmön keskustassa.

”Meillä on yhä osa samoista asiakkaista kuin alussa, mutta seuraavassa sukupolvessa”, Anderberg iloitsee.

Liikkeen valikoimissa on alusta alkaen ollut tunnettuja vaate- ja sisustusbrändejä kuten Vuokkoa, Marimekkoa ja Artekia. Anderberg uskoo, että juuri ajattomaan laatuun panostaminen on ollut pitkän uran salaisuus.

”Nämä eivät ole vain suomalaisia tuotteita. Näillä kykenee kilpailemaan missä tahansa maailmalla.”

Nyt 68-vuotias Anderberg muutti Ruotsiin 23-vuotiaana. Hän rakastui ja lähti matkaan miehensä perässä.

Pohjoissuomalaisen yrittäjäperheen tyttärelle ei tullut mieleenkään hakea töitä naapurimaasta, kuten monet muut tuon ajan muuttajat tekivät.

”Minä mietin, mitä minä avaisin ja tekisin”, Anderberg sanoo.

Hän valitsi designin, koska se oli kiehtonut aina ja markkinat näyttivät olevan olemassa.

Finsk Form valloitti paikalliset heti alusta alkaen, Anderberg muistelee ja näyttää lehtijuttuja.

Puulattioineen ja pelkistettyine designeineen liike oli tyylitietoisessa Ruotsissakin jotakin uutta.

”Kaikki nämä hienot rouvat ottivat kengät ovella pois ja tulivat sukkasillaan. Sanoivat, että surku noin hienoja lattioita kuluttaa”, Anderberg sanoo.

Hän on tyytyväinen siihen, että on saanut vuosien varrella myydä Ruotsissa sitä suomalaisuutta, joka on ollut kautta aikain ihailtua. ”Kun tällä tasolla edustaa suomalaisuutta, se on hyvin arvostettua.”

Anderbergin perustaessa liikkeensä yrittäjänuran aloittaminen ei tuntunut kovin vaikealta.

Ajat olivat Ruotsissa hyvät eikä kilpailu yhtä kovaa kuin nykyisin. Liikkeen edessä oli joskus aamuisin jonoa, Anderberg muistelee. Nyt myyminen on työläämpää. Heikot ajat alkoivat maailmanlaajuisen finanssikriisin käynnistyttyä vuonna 2008.

Edes Ruotsin talouden viime aikojen kova kasvu ei ole elvyttänyt alaa entiselleen.

Vasta aivan hiljattain jotkut kuukaudet ovat näyttäneet kasvua, Anderberg kertoo.

Pariskunta pyörittää liikettään edelleen kaksin, kuten alussa. Kanta-asiakkaista on tullut niin tuttuja, että heiltä saa apua, kun Anderbergeilla on menoa.

Lauantaisin myymässä saattaa olla vaikka rehtori tai lääkäri. ”Tänne on helppo saada apua, koska tämä on tapaamispaikka ja kaikki tietävät, että täällä käy valtavasti kiinnostavia ihmisiä.”

Suomalaisia klassikkovaatteita on Anderbergin mukaan ostettu ministeritasolla saakka: Tasa-arvotietoisessa kansankodissa suomalaisten merkkien valtti on, etteivät ne näytä turhan prameilta, vaikka ovatkin laadukkaita ja verraten hintavia.

Anderbergilla on uransa ajalta vahva kokemus Ruotsin markkinoista. Nuorempia yrittäjiä hän ei silti juuri halua neuvoa.

Sen voi silti sanoa, ettei Ruotsissa ole kuin Suomessa.

”Monet suomalaiset luulevat, että Ruotsiin mennään ihan noin vain, että ne ovat kuin toiset kotimarkkinat. Mutta Ruotsin markkinat ovat paljon monimutkaisemmat, mikään ei oikein päde”, Anderberg sanoo.

Yksi ero on hänen mielestään esimerkiksi se, että Ruotsissa erottuminen vaatii vieläkin enemmän kuin Suomessa.

”Täällä on jo kaikkea, täällä ei tarvita mitään. Ei ehkä Suomessakaan, mutta erityisesti ei täällä.”

Entä mikä on Malmön instituution tulevaisuus, kun Anderbergilla koittaa eläkeaika?

Tarkkoja lopettamissuunnitelmia kauppiaalla ei vielä ole. Sen sijaan hän valmistautuu vauhdilla paitsi liikkeen 40-vuotisjuhliin, niin myös siihen, että Suomi täyttää 100 vuotta.

Molempia on tarkoitus juhlia kunnolla.